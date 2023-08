Nmecha mit Doppelpack: BVB mit gelungener Generalprobe gegen Ajax Amsterdam

Anzeige Borussia Dortmund hat am Sonntag im Signal-Iduna-Park einen überzeugenden 3:1 (1:1)-Sieg im Testspiel gegen Ajax Amsterdam gefeiert. Zum Matchwinner avancierte Doppeltorschütze Felix Nmecha. Borussia Dortmund hat sich 71 Tage nach der leichtfertig verspielten Meisterschaft auf die Jagd auf Dauerchampion Bayern München eingeschworen. Bei der stimmungsvollen Saisoneröffnung im fast ausverkauften Signal Iduna Park feierten 80.500 Fans ihre Mannschaft um den neuen Kapitän Emre Can und den Doppel-Torschützen Felix Nmecha beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Ajax Amsterdam. "Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, und noch lange nicht fertig sind. Wir wollen eine Saison erleben, die wir nie vergessen", sagte Trainer Edin Terzic am Sonntag schon vor dem gelungenen Auftritt gegen den niederländischen Rekordmeister unter dem lautstarken Jubel der Anhänger. Der auf so schmerzhafte Art und Weise verspielte Titel am letzten Spieltag im Mai gegen den FSV Mainz 05 (2:2) sei zwar "nicht das schönste Kapitel unserer Geschichte, aber es ist nicht das Ende", so Terzic.

Anzeige

Doppelschlag von Nmecha lässt BVB jubeln Mit großer Geschlossenheit will der BVB die Bayern endlich einmal wieder vom Thron stoßen - Störgeräusche soll es keine geben. So wurde auch Nationalspieler Nmecha von den Anhängern mit freundlichem Applaus empfangen und später für seine Tore bejubelt. Teile der Fans hatten die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Ligarivalen VfL Wolfsburg aufgrund dessen als durchaus homophob und queerfeindlich einzuordnender Instagram-Aktivitäten kritisch gesehen. Nmecha wurde gegen Ajax zur zweiten Halbzeit für Marco Reus eingewechselt und traf gleich doppelt (54., 60.). In einer unterhaltsamen Begegnung hatte Nationalspieler Julian Brandt (6.) die Borussia in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der Ex-Leipziger Brian Brobbey im Gegenzug ausgeglichen (7.).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So viele Fans haben die Bundesliga-Vereine auf Social Media

Vor dem Saisonstart der Bundesliga am Freitag, den 18. August, mit dem Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München (ran wirft einen Blick auf die Zahlen von Instagram, Facebook und X/Twitter. Hier ist das Ranking. (Stand: 6. August 2023) Vor dem Saisonstart der Bundesliga am Freitag, den 18. August, mit dem Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München ( ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App ) lohnt sich ein Blick darauf, wie viele Fans und Follower die 18 Bundesligisten auf Social Media haben.wirft einen Blick auf die Zahlen von Instagram, Facebook und X/Twitter. Hier ist das Ranking. (Stand: 6. August 2023) © getty Platz 18 - 1. FC Heidenheim

Instagram: 63.000 Abonnenten

Facebook: 46.000 Fans

X/Twitter: 38.000 Follower

Gesamt: 146.000 © Eibner Platz 17 - Darmstadt 98

Instagram: 89.000 Abonnenten

Facebook: 143.000 Fans

X/Twitter: 105.000 Follower

Gesamt: 337.000 © HMB-Media Platz 16 - VfL Bochum

Instagram: 132.000 Abonnenten

Facebook: 151.000 Fans

X/Twitter: 121.000 Follower

Gesamt: 404.000 © 2023 Getty Images Platz 15 - FC Augsburg

Instagram: 203.000 Abonnenten

Facebook: 277.000 Fans

X/Twitter: 210.000 Follower

Gesamt: 690.000 © 2023 Getty Images Platz 14 - 1. FC Union Berlin

Instagram: 270.000 Abonnenten

Facebook: 257.000 Fans

X/Twitter: 195.000 Follower

Gesamt: 722.000 © Jan Huebner Platz 13 - Mainz 05

Instagram: 199.000 Abonnenten

Facebook: 421.000 Fans

X/Twitter: 207.000 Follower

Gesamt: 827.000 © HJS Platz 12 - TSG Hoffenheim

Instagram: 458.000 Abonnenten

Facebook: 337.000 Fans

X/Twitter: 216.000 Follower

Gesamt: 1,011 Millionen © 2023 Getty Images Platz 11 - SC Freiburg

Instagram: 584.000 Abonnenten

Facebook: 383.000 Fans

X/Twitter: 308.000 Follower

Gesamt: 1,275 Millionen © Imago Platz 10 - VfB Stuttgart

Instagram: 422.000 Abonnenten

Facebook: 535.000 Fans

X/Twitter: 544.000 Follower

Gesamt: 1,501 Millionen © 2023 Getty Images Platz 9 - Werder Bremen

Instagram: 449.000 Abonnenten

Facebook: 1 Million Fans

X/Twitter: 535.000 Follower

Gesamt: 1,984 Millionen © Nordphoto Platz 8 - 1. FC Köln

Instagram: 545.000 Abonnenten

Facebook: 812.000 Fans

X/Twitter: 654.000 Follower

Gesamt: 2,011 Millionen © Vitalii Kliuiev Platz 7 - Borussia Mönchengladbach

Instagram: 801.000 Abonnenten

Facebook: 1,3 Millionen Fans

X/Twitter: 541.000 Follower

Gesamt: 2,642 Millionen © Jan Huebner Platz 6 - Eintracht Frankfurt

Instagram: 925.000 Abonnenten

Facebook: 1,2 Millionen Fans

X/Twitter: 608.000 Follower

Gesamt: 2,733 Millionen © Jan Huebner Platz 5 - VfL Wolfsburg

Instagram: 689.000 Abonnenten

Facebook: 1,9 Millionen Fans

X/Twitter: 293.000 Follower

Gesamt: 2,882 Millionen © regios24 Platz 4 - RB Leipzig

Instagram: 1,7 Millionen Abonnenten

Facebook: 1 Million Fans

X/Twitter: 270.000 Follower

Gesamt: 2,97 Millionen © Beautiful Sports Platz 3 - Bayer Leverkusen

Instagram: 2,3 Millionen Abonnenten

Facebook: 3 Millionen Fans

X/Twitter: 443.000 Follower

Gesamt: 5,743 Millionen © Uwe Kraft Platz 2 - Borussia Dortmund

Instagram: 18,8 Millionen Abonnenten

Facebook: 15 Millionen Fans

X/Twitter: 4,4 Millionen Follower

Gesamt: 38,2 Millionen © 2023 Getty Images Platz 1 - FC Bayern München

Instagram: 39,6 Millionen Abonnenten

Facebook: 57 Millionen Fans

X/Twitter: 6,9 Millionen Follower

Gesamt: 103,5 Millionen © 2023 Getty Images

"Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht bei hundert Prozent. Wir werden noch stärker werden", kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl selbstbewusst an. Der auffällige Neuzugang Marcel Sabitzer ergänzte: "Es muss unser Anspruch sein, Titel zu gewinnen." Der Pflichtspielauftakt erfolgt für den BVB am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz. Die Meisterschaft beginnt für Dortmund am 19. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Liveticker zur Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam zum Nachlesen:

Update, 18:53 Uhr: Das war es mit dem Liveticker Nach dem Dortmunder 3:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam war es das nun mit dem Liveticker zu diesem hochkarätigen Testspiel im Signal-Iduna-Park. Vielen Dank fürs Mitlesen.

Anzeige

Anzeige Update, 90. Minute: Schlusspfiff in Dortmund Borussia Dortmund gewinnt die Generalprobe vor dem Auftakt im DFB-Pokal mit 3:1 gegen Ajax Amsterdam. Nach einem 1:1 zur Pause sorgte Joker Nmecha mit einem Doppelpack für die Entscheidung zugunsten des Bundesligisten.

Update, 89. Minute: Rudelbildung im Signal-Iduna-Park - Brobbey sieht Gelb Nach einem Foulspiel im Mittelfeld gehen die Gemüter etwas hoch, Brobbey löst die Rudelbildung nach einem gestreckten Bein gegen Bueno aus. Der niederländische Stürmer sieht für diese Aktion im Nachgang Gelb.

Update, 88. Minute: BVB lässt den Ball gut laufen In diesen Schlussminuten lässt Dortmund den Ball ganz geschickt durch die eigenen Reihen zirkulieren und damit verrinnen die Minuten bis zum Schlusspfiff.

Mögliche Abgänge des FC Bayern München

Trotz der in letzter Minute gewonnenen Meisterschaft gibt es beim FC Bayern München aktuell einige Turbulenzen. Die Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn wurden entlassen, auch die Mannschaft soll runderneuert werden. ran hat mögliche Abgänge beim Rekordmeister zusammengefasst. (Stand: 05. August 2023) © Imago Malik Tillman

Bayern-Talent Malik Tillmann, zuletzt ausgeliehen an die Glasgow Rangers, wagt wohl den nächsten Schritt. Laut "Sport1" wechselt der Mittelfeldspieler zu PSV Eindhoven in die Niederlande. Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt soll dem 21-Jährigen dazu geraten haben. Beide Vereine sollen bereits kurz vor einer Einigung stehen, so steht eine einjährige Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht im Raum. © Imago Leon Goretzka

Obwohl Leon Goretzka den Wechselgerüchten eine klare Absage erteilte ("Ich liebe den Verein, die Fans und die Stadt"), berichtet "Sky" von weiter bestehendem Interesse aus England. Vor allem Manchester United soll an Goretzka dran sein und ihre Bemühungen intensivieren. Goretzka verlor seinen Stammplatz in der Vorbereitung an Neuzugang Konrad Laimer. © Imago Mathys Tel

Mathys Tel könnte im Bayern-Poker um Harry Kane noch eine wichtige Rolle spielen. Laut "Guardian" und "Telegraph" soll Kanes Arbeitgeber Tottenham mehrere Male beim 18-jährigen Franzosen angeklopft haben. Demnach könnte Tel bei einem Kane-Transfer nach München gegenverrechnet werden und seinerseits zu den Londonern übersiedeln. Tels Vertrag beim FCB läuft noch bis 2025. "Sport 1" berichtet allerdings, dass kein Kontakt zwischen den Spurs und der Tel-Seite bestehe. Diese hatte ohnehin betont, dass er in München bleiben und sich durchsetzen wolle. © Imago Yann Sommer

Yann Sommer steht bereits wieder vor einem Abschied vom deutschen Rekordmeister. Der Schweizer soll laut Transfer-Insider Fabrizio Romano weiterhin die Top-Priorität bei Inter Mailand sein. Wie der "kicker" berichtet, ist Inter bereit, die Ausstiegsklausel von rund acht Millionen Euro zu ziehen. Laut Romano hat der Torhüter den "Nerazzurri" zuvor die Zusage für einen Transfer gegeben. © IMAGO Der 34-Jährige soll bei den Mailändern die Nachfolge von Andre Onana antreten, der zu Manchester United gewechselt ist. Auch der langjährige Kapitän Samir Handanovic hat Inter verlassen. Mit der bevorstehenden Rückkehr von Manuel Neuer verschlechtern sich die Einsatzchancen des Schweizer Nationaltorhüters in München massiv. Sommer will seine Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr aber nicht mit einer Rolle als Backup gefährden. © IMAGO/AFLOSPORT Benjamin Pavard

Der flexibel einsetzbare Verteidiger Benjamin Pavard (r.) gilt ebenfalls als möglicher Kandidat für einen Abgang im Sommer 2023. Laut "Sport1" buhlen Manchester City, Manchester United und Juventus Turin um die Dienste des französischen Verteidigers. Sollte Pavard zu Manchester City wechseln, würde er womöglich Nachfolger von Kyle Walker, der sich angeblich mit dem FC Bayern einig sein soll. © IMAGO Nicht mehr im Rennen um den Weltmeister soll hingegen der FC Barcelona sein. Den finanziell angeschlagenen Katalanen soll das Geld für einen Pavard-Transfer fehlen. Die Münchner fordern dem Bericht nach mindestens 30 Millionen Euro Ablöse für Pavard. Dessen Vertrag an der Säbener Straße endet am 30. Juni 2024. © IMAGO/Jan Huebner Ryan Gravenberch

Erst vor der abgelaufenen Saison kam Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Doch weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel konnte er sein Potenzial bisher entfalten, er kam meist nur zu Kurzeinsätzen. Immer wieder äußerte Gravenberch auch öffentlich seinen Unmut darüber, zuletzt sprach er allerdings davon, sich bei Bayern noch durchsetzen zu wollen. © Imago Nun soll Gravenberch aber wohl zunächst woanders Spielpraxis sammeln: Dem "kicker" zufolge will der FCB den Niederländer verleihen. Bisher galten die AC Mailand und der FC Liverpool als heiße Abnehmer - jedoch bei einem Verkauf. Ganz ziehen lassen möchte der deutsche Rekordmeister Gravenberch aber offensichtlich nicht. © IMAGO/Lackovic Dayot Upamecano

Neigt sich die Zeit von Dayot Upamecano beim FC Bayern München schon dem Ende zu? Das berichtet der "kicker". Demnach würde der Franzose ins zweite Glied rücken, sollte Kim Min-jae vom SSC Neapel kommen und Benjamin Pavard trotz seines Wechselwunsches bleiben. So richtig wurde "Upa" nie glücklich in München. Angebote soll es derweil genug geben. © Imago Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui ist beim FC Bayern mit seinen Einsatzzeiten seit seiner Herzmuskelentzündung im Winter unzufrieden und liebäugelt wohl seit längerem mit einem Wechsel. Laut der "Sport Bild" darf der Marokkaner die Bayern auch im Sommer bereits nach einem Jahr verlassen - allerdings nur unter einer Bedingung: Nur wenn Kyle Walker von Manchester City zum Rekordmeister wechseln sollte, dürfe Mazraoui gehen. Das sollen die FCB-Verantwortlichen auch mit dem Spieler so besprochen haben. © IMAGO/Revierfoto Alphonso Davies

Vertragsverlängerung oder Abschied? Bei Alphonso Davies ist alles möglich. Der Kanadier war wohl kurz davor beim Rekordmeister zu verlängern, die Gespräche wurden von der Davies-Seite aber offenbar gestoppt, als beim FC Bayern München das Chaos rund um die Salihamidzic-Entlassung ausbrach. Davies ist im Visier anderer Vereine, sein Berater hatte das Interesse jüngst bestätigt. © IMAGO/RHR-Foto Schon länger gibt es Gerüchte, dass Real Madrid an dem Verteidiger baggern soll, spätestens 2024 wollen die Madrilenen wohl voll in den Transferpoker einsteigen. Über seine Zukunft hatte Davies zuletzt bei "TSN" gesagt: "Die Transfergerüchte sind da, aber am Ende des Tages sind es immer noch Gerüchte. Ich habe noch zwei Jahre bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen." © IMAGO/AFLOSPORT Leroy Sane

Seit jeher ist Leroy Sane eine Streitfigur beim FC Bayern. Dass der Nationalspieler ein begnadeter Fußballer ist, steht völlig außer Frage. Fraglich dagegen ist, in welcher Frequenz er das abruft. Unter Thomas Tuchel zeigt er wieder aufsteigende Tendenz, ohne sein Potenzial komplett zu entfalten. Laut der "Bild" soll der deutsche Nationalspieler jetzt aber seine Entscheidung gefällt haben und wohl auf jeden Fall die kommende Saison noch das Trikot des FC Bayern tragen. © Imago Serge Gnabry

Ein Münchner Abschiedskandidat soll auch Serge Gnabry sein. Demnach wäre der Rekordmeister bei einem marktwertgerechten Angebot für den Flügelstürmer gesprächsbereit. Davon, dass er Klub ihn loswerden will, kann aber noch keine Rede sein. Und auch Gnabry selbst drängt keineswegs auf einen Wechsel. Zudem zeigte die Formkurve des Nationalspielers gegen Saisonende deutlich nach oben. Gemeinsame Urlaubsfotos mit Real-Verteidiger David Alaba heizten Spekulationen wieder an. © Imago Paul Wanner

FCB-Talent Paul Wanner hat laut vielen Beobachtern eine rosige Zukunft vor sich - ob diese kurz- bis mittelfristig in der bayerischen Landeshauptstadt liegt, ist jedoch fraglich. Wanner ist erst 17 Jahre jung und hat einen langfristigen Vertrag, soll daher durch eine Leihe Spielpraxis sammeln. Zuletzt kam Wanner fast ausschließlich in der U23 der Bayern zum Einsatz. © Imago Josip Stanisic

Unter Julian Nagelsmann oft eingesetzt und besonders im Rückspiel gegen Paris St. Germain als Mbappe-Bändiger bekannt, gingen die Einsatzzeiten von Josip Stanisic anschließend komplett in den Keller. Auch er soll ein Kandidat für eine Leihe sein. Ein konkreter Verein ist noch nicht in Aussicht. © Imago Bouna Sarr

Schon längst kein Thema mehr ist Bouna Sarr. Die Ausgangslage ist klar: Die Bayern wollen Sarr nicht mehr und Sarr will nicht mehr bei den Bayern sein. Problem nur: Bisher gibt es kein passendes Angebot ... © Imago

Anzeige

Update, 85. Minute: Die Schlussphase läuft Mittlerweile sind die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit im Duell zwischen Dortmund und Ajax angebrochen. Der BVB führt durch den Doppelpack von Nmecha mit 3:1 und ist damit drauf und dran, die heute Generalprobe vor dem Auftakt im DFB-Pokal erfolgreich zu gestalten.

Anzeige

Update, 81. Minute: Meyer geht kurz K.o. Der BVB-Keeper rettet im Eins gegen Eins mit Brobbey hervorragend, bekommt aber danach noch ganz unglücklich den Fuß von Brobbey ab. Da muss Meyer nun erst einmal durchatmen, es sollte für den Routinier aber gleich weitergehen können.

Anzeige

Update, 79. Minute: Gelb für van den Boomen Der Niederländer van den Boomen sieht für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld die nächste Gelbe Karte der heutigen Partie.

Anzeige

Update, 76. Minute: Meyer muss schon wieder ran Die Niederländer machen nun Druck, daher ist der BVB-Keeper nun öfter mal gefordert. Bei einem abgefälschten Schuss in Richtung rechtes Eck bekommt Meyer erneut seine Fingerspitzen noch dran und kann abwehren.

Anzeige Update, 75. Minute: 80.500 Fans im Stadion Mittlerweile wurde die Zuschauerzahl offiziell bekanntgegeben. Im Signal-Iduna-Park sind heute 80.500 Fans zu Gast, um die Generalprobe vor dem Saisonstart gegen Ajax Amsterdam live zu verfolgen.

Update, 73. Minute: BVB-Keeper Meyer rettet Dortmund eigentlicher Ersatzkeeper macht heute einen guten Eindruck, er pariert im Eins gegen Eins aus kurzer Distanz und hält damit die Zwei-Tore-Führung der Borussia fest.

Update, 72. Minute: Sabitzer und Co. haben Feierabend Gut 20 Minuten vor dem Ende gibt es noch mal mehrere Wechsel beim BVB. Unter anderem gehen Sabitzer und Bensebaini vom Feld. Dafür kommt unter anderem Özcan zu einem Joker-Einsatz gegen Ajax.

Update, 68. Minute: Nmecha hält drauf Joker Nmecha, der schon zwei Mal für die Dortmunder heute traf, versucht es von rechts im Strafraum aus etwa 14 Metern. Dieses Mal wird der Schuss des BVB-Neuzugangs abgeblockt.

Update, 65. Minute: Ramaj gibt sein Ajax-Debüt Der deutsche Keeper, den Ajax erst vor wenigen Tagen von Eintracht Frankfurt verpflichtete, darf nun eine halbe Stunde gegen den BVB ran. Für Ramaj zahlten die Niederländer kolportierte acht Millionen Euro Ablöse, obwohl er für die Hessen zuvor nur zwei Pflichtspiele bestritt.

Update, 64. Minute: Neues Personal beim BVB Dortmunds Coach bringt nun mit Moukoko, Hazard sowie Wolf drei neue Spieler in die Partie.

Update, 60. Minute: Tooooor! Nmecha schnürt den Doppelpack zum 3:1 Die Dortmunder kontern im eigenen Stadion - und wie! Bensebaini spielt links im Strafraum kurz auf Nmecha ab, der bleibt ganz cool. Zunächst täuscht er einen Schuss an, lässt damit seinen Gegenspieler ins Leere grätschen und hat dann freie Bahn für den Schuss zum 3:1 ins linke Eck.

Update, 58. Minute: Bensebaini trifft den Ball nicht voll Der Algerier schaltet sich einmal mehr in die Offensive mit ein und kommt links aus etwa 20 Metern zum Schuss. Dabei trifft Bensebaini den Ball aber nicht gut und so verstreicht diese Möglichkeit.

Update, 54. Minute: Tooooor! Joker Nmecha trifft zum 2:1 Der zur Pause eingewechselte Nmecha lauert knapp außerhalb des Fünfmeterraumes, Haller legt nach hinten ab und Nmecha schiebt flach und überlegt zum 2:1 ins rechte Eck ein.

Die Transferziele des BVB: Wohin mit den Bellingham-Millionen?

Rund 103 Millionen Euro exklusive Boni – bei Borussia Dortmund klingeln nach dem Verkauf von Jude Bellingham die Kassen. Aber wohin mit dem Geld? Hans-Joachim Watzke erklärte der "Bild", dass der Verein ungefähr 60 Prozent aller Transfereinnahmen in diesem Sommer wieder für neue Transfers ausgeben will. Welche Spieler kommen in Frage? ran zeigt sie. (Stand: 06. August 2023) © Getty Images/imago Hugo Ekitike

Gerade erst blätterte PSG für den Stürmer nach vorheriger Leihe 28,5 Millionen Euro hin, nun soll der 21-Jährige bereits wieder verkauft werden. Laut französischen Medien soll der BVB bereits mit dem Franzosen in Kontakt getreten sein. Hintergrund: Weil Sebastien Haller wohl am Afrika-Cup teilnimmt, könnte es im Angriff dünn werden - mit Youssoufa Moukoko als einzigem Ersatz. © Imago Stefan Lekovic

Wird der BVB auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in Serbien fündig? Wie die "Bild" berichtet, will Dortmund Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad. Der serbische U21-Nationalspieler misst 1,92 Meter, ist 19 Jahre alt und gilt als großes Verteidiger-Talent. Allerdings ist Lekovic noch bis 2027 an Roter Stern gebunden. Ein Angebot von Real Madrid soll Belgrad einst abgelehnt haben. © imago images Josha Vagnoman

Laut "Stuttgarter Nachrichten" beschäftigt sich der BVB mit dem Nationalspieler vom VfB Stuttgart. Das Interesse befinde sich noch in einem "Frühstadium", heißt es. Vagnoman wäre auf der rechten Seite eine Alternative zu Marius Wolf und Julian Ryerson, der jedoch auch auf der linken Seite verteidigen kann. Thomas Meunier soll den BVB noch im Sommer verlassen, gleiches könnte für Mateu Morey gelten. © Beautiful Sports Victor Nelsson

Laut Reporter Yagiz Sbuncuoglu soll Borussia Dortmund an Victor Nelsson interessiert sein. Der 24-Jährige von Galatasaray Istanbul zählt in der Süper Lig zu den besten Abwehrspielern. Neben dem BVB sollen auch Tottenham, Arsenal, Atalanta Bergamo und Sevilla interessiert sein. Bei Galatasaray hat der Däne Vertrag bis 2026, mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. © Imago Images Weston McKennie

Das wäre ein Paukenschlag - und Öl ins Feuer der Rivalität mit Schalke: Laut "Gazzetta dello Sport" befinden sich die Verhandlungen zwischen Dortmund und dem Schalker Ex-Kapitän in einer fortgeschrittenen Phase. Der US-Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison von Juventus Turin an Leeds United ausgeliehen. In Turin läuft sein Vertrag noch bis Juni 2025. © Imago Images Jadon Sancho

In den vergangenen Wochen wurde berichtet, der BVB sei an einer Rückholaktion von Jadon Sancho interessiert. Dies ist aber mitnichten der Fall. So gab es am Rande des Testspiels gegen United zwar herzliche Momente mit dem Briten, Trainer Terzic erteilte einem Transfer aber eine Absage. So sei Sancho zwar wunderbar, stünde aber bei den Red Devils unter Vertrag. © Imago Images Conor Gallagher

Nach dem Bellingham-Aus benötigt Dortmund einen Ersatz für das zentrale Mittelfeld. Laut "Sport Bild" ist Conor Gallagher ein Kandidat. Der 23-Jährige absolvierte in der zurückliegenden Saison 45 Pflichtspiele für den FC Chelsea, in der Liga gelangen ihm drei Tore. Er ist flexibel einsetzbar und kann als Sechser, Achter oder Zehner auflaufen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. © IMAGO/Pro Sports Images Ivan Fresneda

Bereits seit Winter ist der 18 Jahre alte Ivan Fresneda ein Thema in Dortmund, allerdings ist die Konkurrenz groß. Das Rechtsverteidiger-Juwel steht auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, sein aktueller Klub Real Valladolid will offenbar 20 Millionen Euro Ablöse. Diese Summe, so schreibt die "Bild", will der BVB keinesfalls zahlen. Der Transfer droht demnach zu scheitern. © IMAGO/Shutterstock Warren Zaire-Emery

Bei Paris Saint-Germain sammelte der erst 17-jährige Warren Zaire-Emery in der abgelaufenen Saison mehr Einsätze als gedacht, Top-Talente haben bei PSG aber stets einen schweren Stand. Zaire-Emery ist längst im Blickfeld großer Klubs, auch der FC Liverpool soll Interesse haben. Angesichts der Konkurrenz könnte dieser Transfer eine Nummer zu groß für den BVB sein. © IMAGO/ABACAPRESS Brian Gutierrez

In Dortmund setzt man nicht erst seit Bellingham und Haaland auf junge Spieler. So steht angeblich Brian Gutierrez auf der Transferliste. Der Mittelfeldstratege kickt in der Major League Soccer für Chicago Fire, sein Kontrakt beim US-amerikanischen Klub ist bis Sommer 2026 gültig. Laut der "Daily Mail" sind neben dem BVB aber auch Liga-Konkurrent RB Leipzig und Manchester United an einer Verpflichtung von Gutierrez interessiert. © IMAGO/Icon Sportswire Matija Popovic

Der jüngste Kandidat auf der Liste ist Matija Popovic. Der erst 17-Jährige ist noch gar nicht mit einem Profivertrag ausgestattet, was sich offenbar aber bald ändern soll. Derzeit kickt er in der serbischen Jugendliga für die U17 von Partizan Belgrad, wo er hauptsächlich im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird. © IMAGO/Aleksandar Djorovic

Update, 50. Minute: Ajax-Fans sorgen für viel Nebel Die mitgereisten Ajax-Fans zünden nun zu Beginn der zweiten Halbzeit in ihrem Block Pyrotechnik und sorgen damit für mächtig Nebel bzw. Rauch.

Update, 48. Minute: Kudus verpasst die Führung Bei einem Konter von Ajax wird es brandgefährlich für den BVB, aber letztlich verstolpert Kudus die Riesenchance zum 2:1 für die Niederländer.

Update, 47. Minute: Nmecha darf beim BVB mitwirken Die Dortmunder wechselten zur Pause ein Mal. Neuzugang Nmecha spielt nun aufseiten der Borussia mit. Bei Ajax gab es ebenfalls einen Wechsel. Medic rückt bei den Niederländern in die Innenverteidigung, gibt das Debüt für seinen neuen Klub.

Update, 46. Minute: Weiter geht es in Dortmund Die zweite Halbzeit zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam beginnt.

Update, 45. Minute: Pause in Dortmund Nun beendet der Schiedsrichter die erste Halbzeit zwischen Dortmund und Ajax Amsterdam. Nach den Toren von Brandt bzw. Brobbey steht es 1:1.

Update, 43. Minute: Reus versucht es aus der Distanz Der Routinier hält aus etwa 22 Metern volley drauf, der Schuss ist etwas zu zentral, so kann Keeper Rulli das Leder letztlich doch noch über das Tor lenken.

Update, 40. Minute: Hummels köpft drüber Nach einer Freistoßflanke von rechts am Strafraum an den langen Pfosten setzt sich Hummels im Luftduell durch. Er köpft aber wuchtig über den Kasten.

Update, 38. Minute: Kudus sieht Gelb! Der Offensivspieler muss nach einem Ballverlust defensiv aushelfen und begeht dabei auf Höhe der Mittellinie ein taktisches Foulspiel. Dafür sieht Kudus folgerichtig die Gelbe Karte.

Update, 37. Minute: Weiterhin ein offener Schlagabtausch Beide Teams sind weiterhin sehr bemüht, konsequent und vor allem schnell nach vorne zu spielen. So entwickelt sich im Signal-Iduna-Park ein rasanter Schlagabtausch.

Update, 34. Minute: Dortmunder fordern Elfmeter Nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum reklamieren die Dortmunder heftig, wollen einen Elfmeter haben. Doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm.

Update, 32. Minute: Bensebaini wird hart attackiert Dortmunds Linksverteidiger bekommt im Mittelfeld im Zweikampf mit Kudus einen ordentlichen Schlag ab, ist nun leicht angeschlagen. Für den Algerier sollte es aber gleich weitergehen.

Gianluigi Buffon

Drei Tage nach dem Karriereende bei Parma Calcio hat die italienische Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon einen neuen Job. Der 45-Jährige wird Delegationsleiter der italienischen Nationalmannschaft. "Das ist ein großartiger Tag für die Nationalmannschaft. Gigi kehrt nach Hause zurück. Er ist eine Ikone und besondere Person", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina. © AFP/SID/MIGUEL MEDINA Miroslav Klose

Nach seinem Bayern-Abschied wechselte Stürmer Miroslav Klose zu Lazio Rom. Dort wurde der WM-Rekordtorschütze zur Legende, gewann unter anderem die Coppa Italia und genießt unglaublich hohes Ansehen im Land. Nun bekommt der 45-Jährige, der eigentlich eine Trainerlaufbahn anstrebt, einen Experten-Job in Italien. Für die italienische Ausgabe von "Amazon Prime Video" wird er ab der kommenden Saison Experte für Champions-League-Übertragungen sein. Seine Laziali sind als Vizemeister im Wettbewerb vertreten. Neben Klose arbeiten Gianfranco Zola, Luca Toni und Clarence Seedorf als Experten für den Sender. © Imago Thomas Müller

Thomas Müller bringt einen veganen Leberkäse auf den Markt. Seit Anfang des Jahres 2022 investiert der Star des FC Bayern München in Produkte der "Greenforce Future Food AG". Im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen bereits vegane Weißwürste auf die Wiesn. Nun möchte Müller gemeinsam mit Future Food den neuen veganen Leberkäse auf den Markt bringen und auf dem Oktoberfest präsentieren. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte der 33-Jährige, dass er nicht missionarisch unterwegs sein möchte. Aber: "Ich will der breiten Masse auch zugänglich machen, welches Know-How hinter veganen Produkten steckt und welche Alternativen sie sein können. Das Thema fasziniert mich." © imago images / Sven Simon Petr Cech

Ex-Weltklassetorhüter Petr Cech setzt nach dem Abschied vom Fußball seine Eishockey-Karriere fort und läuft künftig für die Oxford City Stars auf. Das gab der britische Zweitligist bekannt. Zuletzt hatte der 41-jährige Tscheche in der NIHL1 für Chelmsford Chieftains gespielt. Oxford begrüßte in seiner Mitteilung den "internationalen Superstar-Torwart", die "Sportlegende" Cech sei eine "monumentale Ergänzung" des Kaders. Der Goalie habe bei Chelmsford eine Fangquote von 90 Prozent gehabt und auch schon mit dem NHL-Klub Chicago Blackhawks trainiert. "Ich freue mich wirklich auf ein neues Kapitel bei den Oxford City Stars", sagte Cech, "es ist klar, dass Oxford große Ambitionen hat, und ich hoffe, dass ich ihnen dabei helfen kann. Persönlich freue ich mich darauf, auf den Erfahrungen mit den Chelmsford Chieftains in der NIHL1 aufzubauen." © imago/twitter@OxfordCityStars Lothar Matthäus

Lothar Matthäus beschreitet karrieretechnisch ganz neue Wege. Neben seiner Tätigkeit als "Sky"-Experte wird der Rekord-Nationalspieler Klubbesitzer. Mit zwei Partnern kaufte der 62-Jährige den ghanaischen Erstligisten Accra Lions FC. "Natürlich ist es ein Businessmodell", so Matthäus bei "Bild". "Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert." Welchen Umfang Matthäus' Engagement hat, ist unbekannt. Er habe sich vom früheren Spielervermittler Oliver König, der auch Präsident des Klubs ist, und dem ghanaischen Profi Frank Acheampong vom gemeinsamen Projekt überzeugen lassen. © 2023 Getty Images Kevin Pannewitz

Kevin Pannewitz sorgt erneut für Schlagzeilen und versucht sich nun offenbar mit einer weiteren Karriere im Sport – dieses Mal als MMA-Kämpfer. Mixed Martial Arts (MMA) ist eine Kampfsportart, in der Schlag-, Tritttechniken und auch Bodenkämpfe erlaubt sind. Der erste Wettkampf für Pannewitz steht laut "Bild" auch schon fest: Auf einem Event von "Oktagon MMA" soll er gegen Martin Fenin – der früher ebenfalls als Fußballer aktiv war – antreten. Jedoch muss der 31-jährige Pannewitz bis dahin erst einmal ordentlich abnehmen, denn das Gewichtsmaximum liegt bei 83 Kilogramm. Vor Beginn seines Trainings wog der Deutsche angeblich 139 Kilogramm. Pannewitz galt als großes Fußball-Talent, durch mehrere Skandale und den ständigen Kampf gegen Übergewicht gelang ihm aber nie die steile Profikarriere. © IMAGO/Matthias Koch Raffael

Der ehemalige Gladbach-Profi Raffael hat einen neuen Job: Er ist nun als Botschafter für die Agentur "macospo" zuständig. Auf Instagram schrieb der 37-Jährige: "Ich freue mich, als Ambassador für die Agentur macospo tätig zu sein und meine Erfahrungen im Fussball weitergeben zu können!" Bevor er Anfang 2022 zurücktrat, war der Brasilianer bei FK Pohronie in der zweiten slowakischen Liga aktiv. In der Bundesliga kickte Raffael neben Borussia Mönchengladbach für FC Schalke 04 und Hertha BSC und kommt auf 290 Spiele. © IMAGO/Beautiful Sports Damian Oliver

Damian Oliver hat in seinem Leben schon vieles erlebt. Als Jugendlicher im Knast, bei Crystal Palace als Top-Talent gehandelt und jetzt als Pornodarsteller tätig. Wie es dazu kommen konnte? Im Podcast "Anything Goes with James English" erzählt Oliver über mehrere Schicksalsschläge, die sein Leben aus der Bahn warfen. Seine Kindheit verbrachte er viel bei den Großeltern – die Großmutter starb jedoch, als Oliver 14 war. Er kam auf die schiefe Bahn, wurde Teil einer Gang und landete mit 17 das erste Mal im Gefängnis. Bei Crystal Palace spielte er in der Jugendakademie. Seinen Traum, Fußballer zu werden, gab er auf und fing als Darsteller für Erotikfilme an – eine Entscheidung, die er bereut: "Ich hätte als Fußballer viel mehr verdienen können." Auch gibt er Einblicke in das harte Leben in der Branche: "Es ist nicht so gut, wie die Leute denken. Mein erster Dreh war erschreckend." Zudem war der Lohn niedrig – was sich mittlerweile geändert hat. In dem Arbeitsfeld hat er zumindest sein privates Glück gefunden, denn Oliver ist heute mit einer Pornodarstellerin zusammen. © Instagram: mrdamianoliver Mathieu Flamini

Der frühere Arsenal-Star Mathieu Flamini hat sich schon als Aktiver sehr für erneuerbare Energie interessiert und in dieser Sparte investiert. 2010 gründete der Franzose das Unternehmen "GF Biochemicals" mit, welches sich mit der Herstellung der erneuerbaren Energiequelle Lävulinsäure beschäftigt, welche auf lange Sicht Erdöl als Energiequelle ersetzen könnte. Dieses Investment hat sich für Flamini mittlerweile sowas von bezahlt gemacht. Laut "Forbes" soll der heute 39-Jährige mittlerweile Multi-Milliardär sein. Das Nettovermögen Flaminis wird auf rund elf Milliarden Euro geschätzt. © IMAGO/Lehtikuva Reece Wabara

Reece Wabara galt einmal als aufstrebendes englisches Talent, spielte sowohl für Manchester City als auch die englischen U-Nationalmannschaften. Doch noch während seiner Karriere gründete er 2013 das Modelabel "Maniere de Voir". Vier Jahre später hing er mit 26 Jahren die Fußballschuhe nach einem Aufenthalt bei den Bolton Wanderers an den Nagel und widmete sich voll und ganz seiner Modelinie. Wie er in einem Interview mit der "Sun" verriet, machte die Marke im vergangenen Jahr über 35 Million Pfund (ca. 39,5 Millionen Euro) Umsatz. Zu den Fans seiner Klamotten gehören auch Fußballer wie Raheem Sterling oder Boxer Anthony Joshua. Im Herbst wird Wabara in London auch den ersten physischen Laden in der Oxford Street eröffnen. © getty, Instagram: @reecewabara Jerome Sinclair

Jerome Sinclair steht beim FC Liverpool in den Geschichtsbüchern. Damals war er mit 16 Jahren und sechs Tagen der jüngste Debütant der Vereinsgeschichte. Nun verkauft er Brathähnchen: In seiner Heimatstadt Birmingham besitzt der Engländer einen Laden, der der "Morley's"-Kette angehört. Bei Liverpool verhinderte den Aufstieg des jungen Sinclairs, der schon als Wunderkind betitelt wurde, eine Verletzung. 2016 verließ er die "Reds" in Richtung des FC Watford. Auch dort wurde er nicht glücklich, die Folge waren zahlreiche Leihgeschäfte. Nach Stationen in England, den Niederlanden und Bulgarien kehrte er 2021 wieder nach Watford zurück, dort empfing man ihn aber mit einer Kündigung. Seitdem unterschrieb der heute 26-Jährige keinen Fußballvertrag mehr und verdient jetzt Geld mit dem Verkauf von Fast Food. © imago images/Pro Shots, Twitter: @MorleysChicken Gareth Bale

Knapp zwei Wochen nachdem Gareth Bale das Ende seiner Fußball-Karriere verkündete, widmet sich der Waliser nun ganz seiner zweiten Leidenschaft. Der 33-Jährige versucht sich als Profi-Golfer. "Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich Anfang des nächsten Monats beim Pebble Beach Pro-Am spielen werde", schrieb Bale auf seinen Social-Media-Kanälen. Das Golfturnier findet vom 30. Januar bis 5. Februar 2023 im kalifornischen Pebble Beach statt. Als Fußballer war Bale zuletzt in der MLS für Los Angeles FC aktiv, nach der WM-Teilnahme mit Wales in Katar verkündete er seinen Rücktritt. © instagram/garethbale11 Manuel Baum

Der frühere Schalke- und Augsburg-Coach Manuel Baum hat seit der Saison 2022/23 einen neuen Job. Der 43-Jährige ist quasi "Nachhilfe-Lehrer" für die Bundesliga-Schiedsrichter. "Ich bin im Sommer an Manuel Baum herangetreten, weil sich die Schiedsrichter in den Bereichen 'Fußball-Kompetenz' und 'Schiedsrichter aus der Trainer-Perspektive' weiterentwickeln wollen", erklärte Peter Sippel, Sportlicher Leiter der Schiedsrichter GmbH des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), "Manuel Baum war nicht nur aufgrund seiner kompetenten Analysen als TV-Experte erste Wahl, sondern auch, weil er noch vor kurzer Zeit als Trainer bei einem Bundesliga-Verein gearbeitet hat". Baum ist neben seiner Tätigkeit beim DFB auch noch TV-Experte bei "Sky". © IMAGO/Ulrich Wagner Jesper Blomqvist

1999 gehörte der Schwede Jesper Blomqvist zu den glücklichen Champions-League-Siegern von Manchester United, die die Bayern im Finale von Barcelona durch zwei Last-Minute-Tore mit 2:1 in die Knie zwangen. Heute geht der Fußball-Rentner einer anderen Leidenschaft nach - er ist in seiner Heimat Pizzabäcker geworden. "Ich kann ehrlich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so hart gearbeitet habe", sagte der 48-Jährige der "Sun" über seine zweite Karriere am Pizzaofen. Seit 2018 führt Blomqvist mit Freunden auf der Stockholmer Insel Lidingö seine eigene Pizzeria mit dem Namen "450 Gradi" (in Anlehnung der optimalen Temperatur des Pizzaofens). Die Leidenschaft für gutes Essen stammt aus Blomqvists Zeit in Italien, wo er einst für den AC Mailand und Parma aktiv war. © imago/twitter@larsmolsen Nicklas Bendtner

Nach dem Karriereende 2020 hat der frühere Arsenal-Star Nicklas Bendtner nun offensichtlich eine neue Berufung gefunden: das Zocken. Wie er anlässlich der Gründung seines eigenen eSports-Teams namens "Prosapia eSport" erklärte, sei er während der Corona-Pandemie quasi "abhängig" von Videospielen geworden und insbesondere vom Ego-Shooter-Videospiel "Counter Strike". "Es gab mir ein Gefühl der Verbindung zur Außenwelt", schilderte Bendtner in einer Pressemitteilung den Beginn seiner Leidenschaft für den Multiplayer-Shooter. Daher hat er nun eben dieses Hobby quasi zum Beruf gemacht und steht "Prosapia eSport" als CEO vor. Für sein Team engagierte der 34 Jahre alte Ex-Stürmer bereits bekannte eSportler aus Dänemark. © Getty Images/twitter@Prosapiagg Martin Hinteregger

Der frühere Frankfurt-Star Martin Hinteregger strebt nach dem Ende seiner Profi-Karriere nun eine Zukunft im Film-Geschäft an. Der Österreicher träumt von Gast-Auftritten bei der Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Wie Hinteregger im "Österreichischen Rundfunk" (ORF) erklärte, könne sich der Ex-Profi die Filmrolle eines Sanitäters sehr gut vorstellen oder "einfach dabei sein", wenn für die Serie ein Fest gedreht werde. Hinteregger hat mit Ex-Skispringer Thomas Morgenstern in Kärnten eine Hubschrauberfirma gegründet. Im Jahr 2023 strebt Hinteregger den Abschluss seiner Ausbildung zum Berufspiloten an. Fußballerisch betätigt sich der Ex-Nationalspieler in der fünfhöchsten Spielklasse Österreichs. Er kickt in der Unterliga im Bundesland Kärnten für seinen Jugendverein SGA Sirnitz. © imago Dirk Kuyt

Mit 41 Jahren sucht der frühere Liverpool-Profi Dirk Kuyt eine neue sportliche Herausforderung - als Boxer. "Ich habe viele andere Sportarten wie Tennis, Paddle-Tennis und Fitness betrieben. Aber in einen Ring zu steigen, ist neu für mich", sagte der Niederländer in der "Humberto Talk Show". Nun sucht Kuyt einen ebenfalls prominenten Gegner, gegen den er sein Debüt im Boxring feiern kann. "Von jetzt an werde ich hart trainieren", gibt sich der Ex-Stürmer schon mal kämpferisch. Kuyt zog sich 2017 bei Feyenoord Rotterdam vom Profifußball zurück, gewann als Aktiver unter anderem den Meistertitel in den Niederlanden und auch in der Türkei. Mit dem FC Liverpool holte Kuyt den Ligapokal sowie den Supercup. © imago images/ANP Patrice Evra

Am 30. April 2022 beginnt für den früheren ManUnited-Star Patrice Evra ein neuer Lebensabschnitt. Der Ex-Fußballer versucht sich dann erstmals als Boxer, gibt sein Debüt im Ring gegen den YouTuber Adam Saleh. Evra und Saleh treten in London im Vorfeld des Hauptkampfes zwischen Martyn Ford und Sajad Gharibi gegeneinander an. Während der 40-jährige Evra bislang noch über keinerlei nennenswerte Box-Erfahrung verfügt, bestritt der um zwölf Jahre jüngere YouTuber Saleh vor seiner Karriere als Social-Media-Star mehr als 30 Kämpfe im Amateurbereich. Der Fight gegen Evra "könnte wild werden", kündigte der gebürtige New Yorker Saleh schon mal an. © imago/twitter@Evra Michael Ballack

Der frühere Nationalspieler Michael Ballack ist in seiner zweiten Karriere nun zurück im Profifußball. Wie er der "Bild" erklärte, arbeitet der 98-malige Nationalspieler nun als Spielerberater. "Wichtig ist mir dabei Seriosität und Diskretion", sagte der 45-Jährige über seinen neuen Job als Geschäftsführer der Berateragentur "Lucky 13 GmbH". Zu den Klienten Ballacks gehört unter anderem das Hertha-Talent Anton Kade. © imago images/Sven Simon Fabio Coentrao

Im vergangenen Sommer beendete der langjährige portugiesische Nationalspieler und ehemaliger Verteidiger von Real Madrid, Fabio Coentrao, seine Karriere bei seinem Jugend-Klub Rio Ave. Wie es nach dem Fußball für den 33-Jährigen weitergeht, steht mittlerweile auch fest. Coentrao tritt in die Fußstapfen seines Vaters und wird Fischer. "Das Leben auf See ist keine Schande, wie viele Leute denken. Es ist ein Job wie jeder andere. Und nicht nur das. Das Meer ist wunderschön und wir brauchen es. Es muss Menschen geben, die hier arbeiten und der Beruf muss wie jeder andere respektiert werden", sagte Coentrao dem portugiesischen TV-Sender "Empower Brand Channel". © imago images / GlobalImagens Hakan Sükür

Früher war Hakan Sükür ein gefeierter Fußballstar in der Türkei, heute lebt und arbeitet der 50-Jährige als politischer Flüchtling in den USA. 2015 musste der Ex-Stürmer-Star von Galatasaray Istanbul sein Heimatland verlassen, da er von den politischen Machthabern verfolgt wurde. Er stand im Verdacht, der Bewegung von Fethullah Gülen anzugehören, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. "Wenn ich 2015 das Land nicht verlassen hätte, hätten sie mich nicht am Leben gelassen", ist sich Sükür sicher, wie er der "Bild" sagte. Nun schlägt sich Sükür in den USA durch, zunächst als Cafe-Besitzer in Kalifornien und mittlerweile als Uber Driver. Sein Cafe schloss er, weil er auch dort wegen seiner angeblichen Verbindung zur Gülen-Bewegung angefeindet und bedroht wurde, wie er der "Welt am Sonntag" erklärte. © imago sportfotodienst Naldo

In der Bundesliga spielte Naldo für Werder Bremen, den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04. Bei den Königsblauen war der Brasilianer im Anschluss auch noch eine Weile als Co-Trainer tätig, nach gut fünf Monaten war das Engagement aber wieder beendet. Wie der 39-Jährige nun der "Deichstube" verriet, will er jetzt Spielerberater werden. "Ich werde eine eigene Firma eröffnen, vermutlich noch in diesem Jahr, sonst spätestens im Januar 2022", so Naldo, der seine Ex-Vereine bereits informierte: "Ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Karriere einen vertrauensvollen Namen in der Branche habe und vielen Spielern helfen kann." © Imago Images Danny Mountain

Als Teenager träumte der Engländer Danny Mountain bei seinem Klub FC Southampton von einer Profi-Karriere, wie er der Zeitung "Daily Echo" kürzlich erzählte. Aufgrund einer Knieverletzung zerplatzte dieser Traum aber für den einst 16-Jährigen. Gut 20 Jahre später ist der heute 37-Jährige längst über den zweiten Karriere-Weg eine große Nummer geworden: im Porno-Business. Mountain stand bereits in über 600 Erwachsenen-Filmen seinen Mann und gilt laut Medienberichten als der bestbezahlte Pornodarsteller Großbritanniens. Sein Jahreseinkommen soll bei etwa einer Million Pfund liegen. In das Porno-Geschäft kam Mountain nach Aussage bei "Daily Star" eher zufällig. Er datete vor Jahren, als er noch als Tischler arbeitete, eine Erotik-Darstellerin und ihr Agent machte Mountain die Branche schmackhaft. © thedannymountain10/instagram Daniel Agger

Beim FC Liverpool war Daniel Agger einst ein beinharter Innenverteidiger. Insgesamt acht Jahre spielte der Däne für die "Reds", ehe er nach zwei weiteren Jahren bei seinem Heimatklub Bröndby 2016 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. Seitdem hat der 36-Jährige gleich mehrere Berufswege für sich entdeckt. Bereits 2013 gründete Agger zusammen mit seinem Bruder Marco und einem weiteren Freund ein Abwasserunternehmen und taufte die Firma auf den Namen "KloAgger". Zudem investierte er in das Tattoo-Unternehmen "Tattoodo" und legte als Tätowierer bereits selbst Hand an. Doch damit nicht genug: Ab kommenden Sommer kehrt Agger wieder zum Fußball zurück und wird Trainer beim dänischen Zweitligisten HB Koge. © Imago Images / Instagram Daniel Agger Kevin Pannewitz

Vom Straßenfußballer zum Straßenfeger. Wie Ex-Profi Kevin Pannewitz auf seinem Instagram-Profil mitteilte, arbeitet der 29-Jährige mittlerweile bei der BSR Stadtreinigung in Berlin. In einer Story sagt er: "Ich arbeite halbtags, verdiene 1100 und ein paar Zerquetschte netto." Seiner Familie gehe es gut, auf negative Kommentare hat das einstige Top-Talent die passende Antwort: "Ich mach den Job gerne, ich mache den mit Spaß und ich hoffe werde übernommen." Pannewitz stand in seiner Zeit beim damaligen Zweitligisten Hansa Rostock vor dem Durchbruch - Disziplinlosigkeiten und Gewichtsprobleme machten dem Mittelfeldspieler aber einen Strich durch die Rechnung. © Imago Images / Instagram Kevin Pannewitz Thomas Gravesen

In der Bundesliga trug Thomas Gravesen einst wegen seiner humorvollen Art den Spitznamen "Humörbombe", mittlerweile lebt der frühere HSV-Profi mit Sack und Pack in den USA - mit mutmaßlich mehr als genug Geld bis zum Lebensende. Laut Medienberichten aus England soll der Däne durch kluge Investitionen und vor allem auch Erfolge beim Pokern ein Vermögen von über 100 Millionen Euro angehäuft haben. Für seine Poker-Leidenschaft hat er sich auch genau den richtigen Lebensmittelpunkt ausgesucht, denn Gravesen wohnt zusammen mit Ehefrau Kamila Persse, einem früheren Model, in einer Nobel-Wohnanlage im Zocker-Paradies Las Vegas. Als Profi spielte der 42-jährige Gravesen nach der Zeit in Hamburg unter anderem noch für Real Madrid und den FC Everton. © Imago/instagram@k.a_m_i_l.a Stephan Lichtsteiner

Auf dem Platz war er Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, spielte in seiner Karriere für Juventus Turin, den FC Arsenal und zuletzt für den FC Augsburg. Stephan Lichtsteiner war dabei stets ein beinharter Außenverteidiger. Abseits des Rasens tickt er nun anders. Der 37-Jährige hat seine zweite Karriere gestartet und arbeitet in einem Züricher Atelier als Uhrenmacher. "Dieses Handwerk ist etwas typisch schweizerisches. Und es ist schon auch so, dass ich mich darin ein bisschen wiederfinde", sagte Lichtsteiner der Zeitung "Blick". Parallel feilt der ehemalige Augsburger aber auch an einer Trainerkarriere und arbeitet derzeit an seiner Ausbildung als Fußballlehrer. © Instagram Stephan Lichtsteiner Marcell Jansen

Ex-Nationalspieler und HSV-Aufsichtsratsvorsitzender Marcell Jansen arbeitet neben seiner Funktionärs-Laufbahn als Unternehmer. Nun ist er bei einem Start-Up-Unternehmen für Körperpflege- und Intimhygiene eingestiegen und bringt neue Produkte auf den Markt. Sein neuestes Projekt ist eine Intimpflege-Creme für den Mann. "Sie schützt alle sensiblen und intimen Körperstellen, die beim Sport oder im Alltag durch Wundreibung und Hautirritationen beansprucht werden", schreibt Jansen via Instagram. Außerdem beuge sie unangenehme Gerüche vor. Vereinsboss und Verkäufer von Intim-Produkten - läuft bei ihm! © Instagram @marcelljansen Thomas Meggle

Als Aktiver gehörte Thomas Meggle im Frühjahr 2002 zu den legendären Weltpokalsieger-Besiegern des FC St. Pauli gegen den FC Bayern. Der gebürtige Münchener traf beim 2:1-Sieg am Millerntor gegen den deutschen Rekordmeister zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Hamburger. Nun steigt der 45-Jährige als Klubbesitzer in den schottischen Fußball ein. Zusammen mit einer Hamburger Investorengruppe übernimmt Meggle 30 Prozent der Anteile beim Zweitligisten Dunfermline Athletic. Bis zum Jahr 2022 hat die deutsche Investorengruppe zudem die Möglichkeit, 45,1 Prozent der Klubanteile zu übernehmen. Als "aufregender Schritt" für die Zukunft des Vereins, wird der Einstieg von Meggle und Co. in einer Meldung von Dunfermline Athletic bezeichnet. © imago/Revierfoto Slawomir Peszko

Der frühere Kölner Slawomir Peszko hat ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. Der mittlerweile 35-Jährige, der in Polen ein Restaurant mit drei anderen Fußballer-Kollegen betreibt und nebenbei beim Fünftligisten Wieczysta Krakow kickt, vertreibt neuerdings seine eigenen Wodka namens Peszko. Das Motto zum Auftakt des Peszko-Wodkas: "Der perfekte Start ins Wochenende ist einer, an den Sie sich nicht erinnern werden." Kurios: Zu seiner Zeit als Profi der Kölner hatte Peszko so seine Probleme mit Hochprozentigem. Wegen einer Alkhol-Eskapade musste der Offensivspieler im April 2012 sogar mal eine Nacht in einer Ausnüchterungszelle eines Kölner Polizei-Reviers verbringen und flog daraufhin aus dem Kader der Domstädter. Zwischen 2011 und 2015 lief Peszko 90 Mal für die Kölner in Pflichtspielen auf, zudem bestritt der Pole 44 Länderspiele. © Getty Images/instagram@slawomirpeszko Jakub Blaszczykowski

In Zeiten der Coronakrise zeigt Jakub Blaszczykowski einmal mehr, warum er lange Zeit als einer der Publikumslieblinge bei Borussia Dortmund gefeiert wurde. Der ehemalige BVB-Star erwarb wohl mit zwei Geschäftspartnern seinen aktuellen Club Wisla Krakau, um ihn vor einer drohenden Insolvenz zu retten. "Kuba" schnürte sich selbst in der aktuellen Saison noch die Fußballschuhe für Krakau und spielte Berichten zufolge lediglich für eine symbolische Summe von 100 Euro im Monat. Der Deal soll in den kommenden Tagen offiziell bestätigt werden. © Imago Benedikt Pliquett

Der frühere St.-Pauli-Torhüter Benedikt Pliquett stieg nach seinem Karriereende ins Sex-Gewerbe ein. Der 35-Jährige stellte eine Sexshop-Kette namens "Darkside Boutique Hustler" auf die Beine. Bekanntheit erlangte Pliquetts neue Karriere nun inmitten der Corona-Krise, weil der Ex-Profi zuletzt neben den üblichen Sexshop-Artikeln auch Toilettenpapier, Waschmittel und Süßigkeiten in sein Sortiment aufnahm - aber nur kurz. Denn nur wenige Tage nach der Erweiterung in eine Art Supermarkt wurde Pliquetts Laden auf der Reeperbahn von den Behörden geschlossen. Pliquett fühlt sich aber dennoch im Recht. "Ich habe mit der Polizei der Davidwache gesprochen, alles vorher abgeklärt. Beim Streifengang in den Tagen danach hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Auch ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde war da. Es war okay für sie, weil ich alle aktuellen Richtlinien eingehalten habe", sagte Pliquett der "Hamburger Morgenpost". © imago/Buthmann Lukas Podolski

Lukas Podolski kehrt zum 1. FC Köln zurück – zwar nicht als Fußballspieler, dafür aber als Eismann. Mit seiner Eismarke "Ice Cream United" ist er nämlich im Rhein-Energie-Stadion vertreten. Köln-Geschäftsführer Alexander Wehrle hat gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger" bestätigt, dass das Eis des ehemaligen FC-Spielers ab der neuen Saison im Stadion verkauft wird: "Lukas hat uns von der Qualität seines Eises überzeugt. Aber auch das wirtschaftliche Gesamtpaket war das Beste. Deshalb wird es ab der neuen Saison sein Eis bei uns geben." Podolski, der bei dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe unter Vertrag steht, besitzt in Köln bereits vier Döner- und drei Eis-Läden. © imago images / Uwe Kraft Gaizka Mendieta

Früher zog der spanische Ex-Nationalspieler Gaizka Mendieta im Mittelfeld von Klubs wie Barcelona, Valencia oder Middlesbrough die Fäden, heute geht der 44-Jährige seiner zweiten Leidenschaft nach. Mendieta arbeitet unter anderem als DJ. Teilweise legte der Ex-Profi dabei schon bei großen Festivals vor Tausenden von Leuten auf, aber eben auch manchmal nur in kleinen Klubs, wie Mendieta der "Sun" verriet. Besonders gerne spielt Mendieta Soul-Musik ("Selbst, wenn die Leute den Song nicht kennen, kennen sie den Rhythmus"). © Getty Images/gaizkamendieta6@instagram Marlon Harewood

137 Mal lief der frühere Stürmer Marlon Harewood in der Premier League für Blackpool, Aston Villa und Newastle United auf. Dabei gelangen dem heute 39-Jährigen immerhin 28 Treffer. Nach dem Karriereende wandte sich der Ex-Profi vom Fußball ab und versorgt heute die Stars stattdessen mit Luxusautos. Bei seinem eigenen Unternehmen namens "AC13Premier" hat Harewood mittlerweile zahlreiche Kunden aus dem englischen Fußball, so etwa Leicesters Danny Simpson (re.), aber auch Tottenhams Harry Kane oder die City-Stars Kyle Walker und Fabian Delph. © Imago/ac13premier@instagram Daniel Osvaldo

Mit nur 30 Jahren entschied sich Ex-Inter-Stürmer Daniel Osvaldo dem Profifußball endgültig den Rücken zu kehren - das war Mitte 2016. "Ich ziehe Bier und Barbecue dem Geld vor", sagte der Argentinier der "Gazzetta dello Sport". Bier und Barbecue - dazu hat er in seinem aktuellen Job wohl mehr Gelegenheiten. Denn der Südamerikaner versucht sich als Musiker. Nach dem Karriereende gründete Osvaldo mit Kumpels, die er noch aus seiner Zeit bei Espanyol Barcelona kannte, die Band "Barrio Viejo", wie die englische Zeitung "Mirror" berichtete. Optisch könnte Osvaldo mittlerweile aber nicht nur als Musiker durchgehen, sondern auch als perfektes Double für Schauspieler Johnny Depp - vielleicht die Idee für eine dritte Karriere nach jener als Fußballprofi und Musiker. Oder, Senor Osvaldo? © Imago/twitter@danistone25 Geoff Horsfield

Im Jahr 2005 rettete Ex-Stürmer Geoff Horsfield den damaligen englischen Erstligisten West Bromwich Albion mit seinen Toren vor dem Abstieg - heute rettet der 44-Jährige Menschenleben. Wie er der "Sun" berichtete, ist Horsfield heute mit seiner Foundation darauf bedacht, sich um Obdachlose zu kümmern. Der Wohltäter baut in Birmingham Häuser für Obdachlose und träumt von einem noch größeren Projekt: dem Bau einer riesigen Notfall-Station für Obdachlose im Stadtzentrum. Damit sich Horsfield voll umfänglich um die Belange der Foundation kümmern kann, verzichtete der Ex-Profi auf eine große Trainer-Karriere. Zwischen 2009 und 2011 war er noch als Interims- und Co-Trainer bei Port Vale. © 2005 Getty Images Ronaldinho

Ronaldinho geht in die Politik und hat sich am Dienstag der Partido Republicano Brasileiro (PRB) angeschlossen. Der im Januar offiziell in den Fußball-Ruhestand getretene 37-Jährige soll der 2003 gegründeten Mitte-rechts-Partei bei den Wahlen im kommenden Oktober mit seiner Popularität zu Stimmen verhelfen. Brasiliens Medien spekulieren, dass der Weltmeister von 2002 gar selber für einen Sitz im Senat kandidieren soll. Im Bundessenat agiert mit Romario bereits ein Ex-Weltmeister, der diese Woche seine mögliche Kandidatur für den Gouverneursposten im Bundesland Rio de Janeiro angekündigt hatte. Dessen Partei Podemos hatte sich im vergangenen November auch Bebeto angeschlossen. © imago/ZUMA Press Nico Patschinski

Ex-Stürmer Nico Patschinski wagt sich mit 41 Jahren nochmals auf ein neues Berufsgebiet. Nachdem der ehemalige Profi von Union Berlin und dem FC St. Pauli zuletzt schon sein Geld als Paketzusteller und Bestatter verdiente, hat er nun seine Prüfung für die Zulassung als Busfahrer bestanden! Künftig wird Patschinski die Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) im Linienbus durch den Norden fahren. Sein Wunsch soll es sein, auch für die Fahrt der Shuttle-Busse zu HSV-Heimspielen eingesetzt zu werden: "Mal schauen, wie viele HSV-Fans einsteigen, wenn am Steuer ein alter Paulianer sitzt", sagte er gegenüber "Liga-zwei.de". Womöglich winkt dann irgendwann der Job als Busfahrer bei einem Fußball-Klub - vielleicht sogar am Millerntor. © imago Royston Drenthe

Früher spielte er an der Seite von Cristiano Ronaldo und Raul für Real Madrid. Nun könnte Royston Drenthe theoretisch ein Duett mit Eminem oder Jay Z aufnehmen. Der ehemals so schnelle Flügelspieler aus den Niederlanden hat die Fußballschuhe gegen das Mikrofon eingetauscht. Unter seinem Künstlernamen Roya2Faces hat er bereits seine ersten Songs fertiggestellt. Die offizielle Veröffentlichung dürfte bald anstehen. Die Musikvideos zu seinen Songs, die zum Beispiel Deadzone oder Paranoia heißen, sind bereits abgedreht und veröffentlicht. "Wenn meine EP draußen ist, werden die Leute sie mögen", verspricht er. Der 30-Jährige erwartet allerdings nicht, nun auch als Rapper zum Superstar zu werden. "Ich sehe mich nicht unbedingt vor 20.000 Menschen auf der Bühne stehen", sagt er. "Ich möchte einfach meine Musik machen." © imago/Pro Shots / Twitter @roya2faces Michael Owen

Früher war der Engländer Michael Owen in gegnerischen Strafräumen gefürchtet. In seiner zweiten Laufbahn geht es für den ehemaligen Torjäger weiterhin sportlich zu. Er versucht sich als Jockey und gibt in Kürze sein Debüt beim "Ascot riding Calder Prince". Um im Reitsport eine gute Figur zu machen, hat der 37-Jährige rund sieben Kilogramm abgenommen, wie er dem "Mirror" erklärte. Drei weitere Kilos sollen folgen. Kurios: Bis vor fünf Monaten saß Owen noch nie selbst auf einem Pferd, weil es ihm als Profifußballer vertraglich verboten wurde. Stattdessen kam er als Pferde- und Rennbahnbesitzer in den Kontakt mit dem Reitsport. © themichaelowen/instagram

Update, 29. Minute: BVB-Keeper Meyer muss ran Wenige Augenblicke nach der guten BVB-Chance durch Reus wird es für die Dortmunder in der Defensive gefährlich. Torhüter Meyer lenkt einen Bergwijn-Schuss von halblinks im Strafraum sehr gut zur Seite ab.

Update, 27. Minute: Reus scheitert erneut Der Ex-Kapitän wird auf Höhe des Elfmeterpunkts perfekt von Malen bedient und zieht ab. Den Flachschuss in Richtung linkes Eck kann Rulli mit einem starken Reflex abwehren und damit den zweiten Gegentreffer verhindern.

Update, 25. Minute: Kudus zielt deutlich zu hoch Der Ajax-Offensivstar Kudus versucht es per Freistoß von halbrechts am Strafraum aus ungefähr 21 Metern, schießt aber deutlich drüber. Kudus könnte Ajax wohl in Kürze noch verlassen, laut Medienberichten aus England soll Brighton vor einem Transfer des ghanaischen Nationalspielers stehen.

Update, 22. Minute: Tempo lässt etwas nach Nach zu Beginn sehr turbulenten Minuten mit zwei frühen Treffern lassen es beide Teams in dieser Phase nun etwas ruhiger angehen.

Update, 18. Minute: Medic bei Ajax heute schon auf der Bank Jakov Medic, den Ajax erst kürzlich vom deutschen Zweitligisten St. Pauli verpflichtete, sitzt bei den Niederländern heute schon auf der Bank und könnte im Laufe der Partie sein Debüt geben.

Update, 15. Minute: Reus scheitert an Rulli Dortmunds Ex-Kapitän kommt nach schöner Vorlage von Haller links am Fünfmeterraum zum Schuss, er scheitert jedoch an Ajax-Keeper Rulli, der mit einer Fußabwehr klärt.

Update, 13. Minute: Hummels heute sehr offensiv orientiert Innenverteidiger Hummels schaltet sich in der Anfangsphase überraschend oft mit nach vorne ein, so leitete der Weltmeister von 2014 auch das zwischenzeitliche Führungstor von Brandt überragend per Außenrist ein.

Update, 10. Minute: Ereignisreicher Beginn in Dortmund Mit bereits zwei Toren in den ersten sieben Minuten kommen die Fans im Signal-Iduna-Park bislang doch voll auf ihre Kosten bei dieser Partie zwischen Dortmund und Ajax Amsterdam.

Update, 7. Minute: Brobbey mit dem Ausgleich zum 1:1 Die Führung des BVB hielt nur für ein paar Sekunden. Direkt nach dem Anstoß spielt Ajax nach vorne, im Anschluss an eine Flanke von links an den Fünfmeterraum schießt Brobbey aus kurzer Distanz zum 1:1 für die Niederländer ins rechte Eck ein.

Update, 6. Minute: Toooooor! Brandt trifft für den BVB zum 1:0 Über die linke Seite kommt der BVB über Hummels an den Strafraum, dann spielt der aufgerückte Innenverteidiger per Außenrist überragend an den kurzen Pfosten. Brandt muss nur noch den Fuß reinhalten und schießt zum 1:0 für den BVB ins linke Eck ein.

Top 10: Die teuersten Verteidiger der Fußball-Geschichte

Josko Gvardiol (Mi.) wechselt für 90 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu Manchester City und ist damit der teuerste Verteidiger der Welt. ran zeigt die Top 10 der teuersten Defensivspieler der Geschichte. (Stand: 5. August 2023/Quelle: transfermarkt.de) © imago/twitter@ManCity Platz 10 - Marc Cucurella (FC Chelsea)

- Ablösesumme: 65,3 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Brighton

- Zeitpunkt des Wechsels: August 2022 © ZUMA Wire Platz 9 - Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

- Ablösesumme: 67 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Juventus Turin

- Zeitpunkt des Wechsels: Juli 2022 © 2023 Getty Images Platz 8 - Achraf Hakimi (Paris St. Germain)

- Ablösesumme: 68 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Inter Mailand

- Zeitpunkt des Wechsels: Juli 2021 © AFLOSPORT Platz 7 - Ruben Dias (Manchester City)

- Ablösesumme: 71,6 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Benfica Lissabon

- Zeitpunkt des Wechsels: September 2020 © AFLOSPORT Platz 6 - Lucas Hernandez (FC Bayern München)

- Ablösesumme: 80 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Atletico Madrid

- Zeitpunkt des Wechsels: Juli 2019 © 2022 Getty Images Platz 5 - Wesley Fofana (FC Chelsea)

- Ablösesumme: 80.4 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Leicester City

- Zeitpunkt des Wechsels: August 2022 © 2023 Getty Images Platz 4 - Virgil van Dijk (FC Liverpool)

- Ablösesumme: 84,65 Millionen Euro

- Verpflichtet vom: FC Southampton

- Zeitpunkt des Wechsels: Januar 2018 © 2023 Getty Images Platz 3 - Matthijs de Ligt (Juventus Turin)

- Ablösesumme: 85,5 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Ajax Amsterdam

- Zeitpunkt des Wechsels: Juli 2019 © Gribaudi/ImagePhoto Platz 2 - Harry Maguire (Manchester United)

- Ablösesumme: 87 Millionen Euro

- Verpflichtet von: Leicester City

- Zeitpunkt des Wechsels: August 2019 © Icon Sportswire Platz 1 - Josko Gvardiol (Manchester City)

- Ablösesumme: 90 Millionen Euro

- Verpflichtet von: RB Leipzig

- Zeitpunkt des Wechsels: August 2023 © Sven Simon

Update, 3. Minute: Sabitzer zieht ab Der österreichische Neuzugang des BVB hält aus ungefähr 20 Metern einfach mal drauf. Den Abschluss in Richtung rechtes Eck wehrt Keeper Rulli souverän zur Seite ab.

Update, 2. Minute: Klassisches Abtasten In den ersten Minuten der Partie gibt es im Dortmunder Signal-Iduna-Park ein eher klassisches Abtasten.

Update, 17:03 Uhr: Los geht es in Dortmund Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam läuft nun.

Update, 16:45 Uhr: Terzic bedankt sich für die Unterstützung der Fans BVB-Coach Edin Terzic richtete vor dem Spiel gegen Ajax das Wort an die Dortmunder Fans und bedankte sich im Namen der Mannschaft für die Unterstützung in der Vorsaison.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen