FC Bayern: Ehemaliger Transferflop Bouna Sarr findet neuen Verein

Nach eineinhalb Jahren hat Bouna Sarr endlich wieder einen Verein gefunden. Der ehemalige Bayern-Spieler kehrt dorthin zurück, wo einst seine Profi-Karriere begann.

Von 2020 bis 2024 stand Bouna Sarr beim FC Bayern unter Vertrag. Zum Einsatz kam der Außenverteidiger, der für acht Millionen Euro von Olympique Marseille geholt wurde, in München aber nur selten.

Auch aufgrund von Verletzungen bestritt Sarr in dieser Zeit nur 16 Spiele in der Bundesliga und brachte es auf einen einzigen Scorerpunkt.

Nach Ablauf seines Vertrages beim FC Bayern im Sommer 2024 fand der 34-Jährige keinen neuen Verein - bis zum 2. Februar 2026, als ihn der französische Erstligist FC Metz Sarr unter Vertrag nahm.

Die Meldung der Sport-Tageszeitung "L’Equipe" hat der Verein mittlerweile bestätigt.

Eineinhalb Jahre war Sarr ohne Verein, in den vergangenen Monaten hatte er bereits in Metz am Training teilgenommen.

Bei dem Verein hatte auch seine Profi-Karriere vor 15 Jahren begonnen. Nun soll er mithelfen, den Abstieg des derzeitigen Schlusslichts der Ligue 1 zu verhindern.