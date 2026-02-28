Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Wird der Klassiker zum Standard-Tanz?

Borussia Dortmund und der FC Bayern München treffen in der Bundesliga aufeinander. Diese vier Dinge könnten das Duell entscheiden. Von Justin Kraft Für Borussia Dortmund ist es die letzte Chance, noch mal etwas Druck auf den FC Bayern München in der Bundesliga aufzubauen. Der Rekordmeister hingegen kann entspannter in das Topspiel am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) gehen. Selbst bei einer Niederlage wären es noch fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Die Meisterschaft scheint entschieden zu sein. Und doch wird das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenklubs wieder die Aufmerksamkeit ganz Fußball-Deutschlands auf sich ziehen. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Es treffen zwei Teams aufeinander, die ganz unterschiedliche Philosophien vertreten und die sich mit ihren Stärken jeweils gegenseitig richtig wehtun können. Schon im Hinspiel war das zu sehen, als der BVB im ersten Durchgang chancenlos war, in der zweiten Halbzeit dann aber die Kontrolle übernahm, letztlich aber mit 1:2 verlor. Für beide Mannschaften war diese Erfahrung lehrreich. ran hat vier Aspekte aufgeschrieben, die das Topspiel entscheiden könnten – darunter eine neue Stärke der Dortmunder, die perfekt zu einer Schwäche des FC Bayern passt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie mutig agiert der BVB im Pressing? Doch erst mal zu einem Teil des Spiels, bei dem der BVB über sich hinauswachsen muss. Dortmund spielt gegen kleinere Teams gern mal ein hohes Pressing. Gegen stärkere Mannschaften fällt das den Schwarz-Gelben oft schwer. Es gibt eine Statistik, die misst, wie viele Pässe ein Gegner im Spielaufbau spielen darf, bis eine Defensivaktion erfolgt. Bei "Wyscout" werden nur Pässe in den ersten 60 Prozent des Spielfelds aus Sicht des Gegners gemessen. Bedeutet also: Ist der Wert beim BVB niedrig, deutet das darauf hin, dass die Mannschaft sehr aggressiv in die Zweikämpfe geht und das Aufbauspiel früh unterbindet. Lothar Matthäus erwartet knappes Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München Im Hinspiel lag der Wert in der schwachen ersten Halbzeit gegen den FC Bayern bei 25. Zum Vergleich: Der Saisonschnitt der Borussia in allen Wettbewerben liegt bei knapp elf. In der zweiten Halbzeit liefen die Dortmunder viel mutiger an und störten die Münchner alle 5,5 Pässe in ihrem Aufbauspiel. Dabei gelang es ihnen, zehn Bälle im eigenen Angriffsdrittel zu erobern. Im gesamten Spiel waren es zwölf. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Bayern im Aufbauspiel nicht fehlerfrei sind. Der vieldiskutierte Pass von Joshua Kimmich auf Min-jae Kim gegen Frankfurt ist ein gutes Beispiel dafür. Und auch Dortmund hat im Hinspiel gelernt, dass Mut gegen die Münchner belohnt werden kann. Am Ende wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Borussia Dortmund ist defensiv anfälliger, als es wirkt Dass der FC Bayern andersherum druckvoll nach vorn spielen und hoch pressen wird, steht wiederum außer Frage. Und für den BVB könnte das eine große Herausforderung werden. Die Personalprobleme haben zuletzt ihren Tribut gezollt. Auch wenn Emre Can und Nico Schlotterbeck zurück sind, ist die Form der beiden fraglich. Trainer Niko Kovac wird wahrscheinlich auf Ramy Bensebaini und Waldemar Anton setzen. Schlotterbeck dürfte es ebenfalls in die Startelf schaffen. Eigentlich gilt die Abwehr als Prunkstück unter Kovac. Die vergangenen Partien haben aber klare Schwächen offenbart. Gerade Anton zeigte große Probleme, wenn er mit Tempo von wendigen und dribbelstarken Spielern angelaufen wurde. Er ließ sich häufig aus seiner Position ziehen und wurde dann überspielt. Bundesliga - Warnstreiks am Wochenende: Was Sportfans zur Anreise wissen müssen Seine Zweikampfquote ist mit rund 70 Prozent zwar gut, aber das Problem sind auch nicht die Situationen, in denen er in den Zweikampf kommt. Vielmehr sind es die, in denen er quasi überlaufen wird. Auch die restliche BVB-Defensive war zuletzt nicht immer so sattelfest, wie sie wirkte. Im Hinspiel gegen Atalanta und gegen Mainz spielte Dortmund zwar zu Null, aber beide Gegner hatten ihre Möglichkeiten, um den Weg ins Spiel zu finden. Die Bayern-Offensive wird ein echter Stresstest für den Tabellenzweiten.

FC Bayern anfällig bei Flanken Aber auch andersherum kann der BVB zu einem Stresstest für die Bayern werden. Auch wenn die Münchner insgesamt weniger Chancen und Gegentore zulassen als die meisten anderen Teams in Europa, so haben sie ihre Schwächen. Vor allem die Außenverteidigerpositionen waren zuletzt verwundbar. Mit dem Ausfall von Alphonso Davies und dem noch unklaren Fitnesszustand von Konrad Laimer hat Trainer Vincent Kompany echte Personalprobleme. Josip Stanisic machte seine Sache zuletzt gut. FC Bayern München: Das ist Plan B, falls Manuel Neuer seine Karriere beendet Hiroki Ito hingegen war ein echtes Defensivrisiko und vor allem mit dem Tempo seiner Gegenspieler überfordert - nun fällt er länger aus. Dortmunds starke Seite ist die rechte, und die Schwarz-Gelben sind stark bei Flanken. Kompany könnte hier gezwungen sein, abermals umzustellen. Ist Laimer fit, könnte er auch links verteidigen. Oder Stanisic rückt auf diese Seite.

Bundesliga-Transfergerüchte: "Natürlich glaube ich" - HSV hat Trumpf im Kampf um Luka Vuskovic 1 / 6 © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. © IMAGO/Revierfoto Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

- Anzeige -

- Anzeige -