Der FC Augsburg hat im 500. Bundesligaspiel seinen Höhenflug dank eines spektakulären Hackentreffers von Rodrigo Ribeiro fortgesetzt, für den 1. FC Köln bleibt die Lage im Abstiegskampf dagegen angespannt. Der FC Augsburg gewann gegen den Aufsteiger mit 2:0 (0:0) und beendete nach sechs sieglosen Spielen seine Negativserie gegen den 1. FC Köln. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gerät dagegen nach jetzt vier Spielen mit nur einem Punkt immer mehr unter Druck. Am Wochenende könnte der Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter schmelzen. FC Bayern: Entscheidung um Neuer-Einsatz in Dortmund wohl gefallen Im Jubiläumsspiel, das gleichzeitig auch den 150. Ligasieg bereithielt, brachte Ribeiro das Team von Manuel Baum in der 55. Minute sehenswert in Führung. Alexis Claude-Maurice besorgte nach einem Konter Sekunden vor Schluss die Entscheidung auf das leere Tor, nachdem FC-Torhüter Marvin Schwäbe bei einer Ecke aufgerückt war (90.+5).

FCA kommt Ziel Klassenerhalt immer näher Augsburg hat nach nun fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen sein Minimalziel Klassenerhalt fast schon erreicht. Zudem stellte der FCA seinen Heimrekord von acht ungeschlagenen Heimspielen aus der Saison 2010/2011 ein. Köln muss dagegen weiter zittern. In den letzten 15 Spielen gab es nur zwei Siege, dafür neun Pleiten. Am kommenden Spieltag ist das Team von Kwasniok gegen Borussia Dortmund gefordert.

Nach zuletzt guten Leistungen forderte Baum sein Team auf, "ambitioniert" und "hungrig" zu bleiben. Kwasniok sprach von einem "wichtigen Spiel" für seinen FC. Man habe zuletzt "Punkte liegen lassen". Allerdings plagten die Kölner in Augsburg erhebliche Personalprobleme. Immerhin saß Shootingstar Said El Mala, den unter der Woche Muskelprobleme plagten, auf der Bank. Augsburg übernahm von Beginn an klar das Kommando. Ribeiro sorgte bei Schüssen gleich zweimal für Gefahr (4. und 10.). Köln kam kaum ins Spiel. Erst nach gut 20 Minuten wurde die Partie offener, Köln hatte nun mehr Zugriff. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Ache hängt bei den Kölnern in der Luft Bei Köln hing Stürmer Ragnar Ache, der am vergangenen Wochenende noch mit einem spektakulären Fallrückzieher-Tor für Furore gesorgt hatte, in der ersten Hälfte weitgehend in der Luft. Nur einmal wurde es für den FCA ansatzweise gefährlich, als Eric Martel per Kopf (38.) das Tor nur knapp verfehlte. So erlebten beide Torhüter vor der Pause einen ruhigen Abend.

