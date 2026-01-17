Borussia Dortmund feiert in der Bundesliga einen Last-Minute-Sieg gegen den FC St. Pauli. ran hat die Leistungen der BVB-Stars bewertet. Von Chris Lugert Borussia Dortmund hat in der Bundesliga auf den letzten Drücker einen herben Rückschlag verhindert. Der BVB setzte sich zu Hause gegen den FC St. Pauli mit 3:2 (1:0) durch. Emre Can verwandelte tief in der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg, nachdem die Dortmunder zuvor eine 2:0-Führung leichtfertig aus der Hand gegeben hatten.

Der BVB festigte mit dem Sieg Platz zwei in der Tabelle, die Hamburger belohnten sich nicht für eine tolle Aufholjagd und bleiben tief im Tabellenkeller stecken. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken für die BVB-Profis.

Gregor Kobel In den ersten 25 Minuten quasi nicht am Spiel beteiligt, ist dann aber gegen Pereira Lage zur Stelle und verhindert den Rückstand. Danach wieder lange beschäftigungslos. Bei beiden Pauli-Treffern machtlos, verhindert gegen Jones (78.) das 2:3. ran-Note: 3

Emre Can Der Kapitän ersetzt den zuletzt schwachen Süle in der Startformation und bildet den rechten Part der Dreierkette. Setzt auf Sicherheit und geht wenige Risiken ein, lässt ab und an aber Souveränität vermissen. Zieht beim 1:2 von St. Pauli gegen Torschütze Sands im Kopfballduell den Kürzeren. Fasst sich in der Nachspielzeit ein Herz mit einem offensiven Lauf, seine Hereingabe findet aber keinen Abnehmer. Verwandelt in der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg. ran-Note: 3

Waldemar Anton Wie gewohnt der Dirigent im Zentrum der Dreierkette und mit einem fehlerlosen Spiel. Gute Szenen im Spielaufbau, im Zweikampf zudem kaum zu überwinden. Rettet stark gegen Kaars (52.) und verhindert den zu diesem Zeitpunkt möglichen Ausgleich. An den Gegentreffern unbeteiligt. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Wacklige Anfangsphase des Nationalspielers. Handelt sich schon nach einer Viertelstunde Gelb für ein Foulspiel ein, nachdem er die Situation zuvor überhaupt erst gefährlich gemacht hat. Wenn bei St. Pauli etwas nach vorne geht, dann über Schlotterbecks Seite. Verliert vor dem 1:2 den Ball, der zur Pauli-Ecke führt. Auch mit dem Ball nicht so auffällig wie zuvor schon in dieser Saison. Einer seiner schwächeren Auftritte der vergangenen Monate. ran-Note: 4

Julian Ryerson Agiert - anders als gegen Bremen - wieder auf seiner angestammten rechten Seite. Schlägt einige gefährliche Flanken, so auch vor Brandts früher Chance zur Führung. Defensiv kaum gefordert. Hat vorzeitig Feierabend und wird durch Couto ersetzt (71). ran-Note: 3

Jobe Bellingham Der Engländer erhält die Chance von Beginn an und übernimmt den Platz von Sabitzer. Kann das Spiel nur bedingt leiten und sammelt wenige Argumente für weitere Startelfeinsätze. ran-Note: 4

Felix Nmecha Ungewohnt fahriger Auftritt des Nationalspielers. Leistet sich mehrere unnötige Ballverluste und unerklärliche technische Aussetzer bei der Ballan- und -mitnahme. Kann dem Spiel kaum Impulse in der Offensive geben. Macht in der Schlussphase Platz für Özcan. ran-Note: 5

Daniel Svensson Übernimmt den Platz auf der linken Schiene, ist aber kaum ein Faktor. Seine wenigen Flanken verfehlen meist ihr Ziel. Defensiv immer wieder mit Wacklern und gleich doppelt am 2:2 beteiligt. Verursacht zunächst nach eigenem Fehler den Freistoß und kommt dann gegen Torschütze Jones zu spät. ran-Note: 5

Karim Adeyemi Nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen rückt Adeyemi erstmals in diesem Jahr in die Startformation. Erlebt zunächst einen grauenhaften Nachmittag, ohne Bindung zum Spiel und mit vielen technischen Patzern. Holt sich kurz vor der Pause auch noch eine Gelbe Karte für einen unnötigen Rempler ab. Dann aber setzt er zum Sprint über rechts an und findet Brandt in der Mitte zum Führungstreffer - sein erster Assist seit dem dritten Spieltag. Trifft auf Vorlage von Silva im zweiten Durchgang dann auch noch selbst zum 2:0. Wirkt spätestens danach wie befreit. Wird nach 70 Minuten durch Beier ersetzt. ran-Note: 2

Julian Brandt Auch Brandt rückt in der Offensive neu ins Team und ist der auffälligste BVB-Akteur der ersten Halbzeit. Zunächst wird sein Schuss vor der Linie geklärt (13.), später zirkelt er einen Freistoß hauchzart am Pfosten vorbei (26.). In der Nachspielzeit schiebt er auf Vorlage von Adeyemi ins leere Tor ein. Zwischenzeitlich jedoch auch mit vielen technischen Fehlern und Unsauberkeiten. Ist aber auch am 2:0 beteiligt, als er Vorlagengeber Silva mit einem tollen Pass in Szene setzt. Geht in der Schlussphase für Chukwuemeka vom Feld. ran-Note: 2

Fabio Silva Bekommt im Sturmzentrum erneut den Vorzug vor Guirassy. Hat gegen die Pauli-Abwehr einen extrem schweren Stand, auch weil der BVB den Portugiesen wenig einbindet. Arbeitet aber extrem fleißig auch gegen den Ball. Zieht vor dem 1:0 einen Abwehrspieler mit zum kurzen Pfosten und verschafft Brandt damit den Raum dahinter. Legt das 2:0 von Adeyemi in der zweiten Halbzeit direkt auf. Macht nach 70 Minuten Platz für Guirassy. ran-Note: 2

