Borussia Dortmund mit Zittersieg gegen St. Pauli

Der BVB verspielt beinahe eine 2:0-Führung! Gegen den FC St. Pauli gelingt der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Mit der Unterstützung von Friedrich Merz hat Borussia Dortmund dank eines ganz späten Elfmetertreffers von Emre Can einen gelungenen Rückrundenauftakt gefeiert. Der Bundeskanzler saß beim glanzlosen 3:2 (1:0) des BVB gegen den FC St. Pauli in der Ehrenloge neben Klubpräsident Hans-Joachim Watzke und bejubelte den bereits elften Saisonsieg, bei dem Karim Adeyemi mit einem Tor und einer Vorlage überzeugte. Zum Matchwinner wurde aber Kapitän Can (90.+5, Foulelfmeter nach Videobeweis). Wie beim 3:0 unter der Woche gegen Werder Bremen überzeugte das Team von Trainer Niko Kovac aber nur bedingt. Julian Brandt (45.+1) hatte für das 1:0 gesorgt, das sich zu dieser Phase nicht angedeutet hatte.

Mit der Führung im Rücken hatte Dortmund im zweiten Durchgang zunächst mehr Kontrolle, und die abstiegsbedrohten Hamburger mussten mehr riskieren. Karim Adeyemi (54.) erhöhte auf 2:0, doch St. Pauli bewies Moral: James Sands (62.) und Ricky-Jade Jones (72.) trafen jeweils per Kopf - doch Can sorgte für ein versöhnliches Ende. Kovac hatte erneut Stürmer Fábio Silva den Vorzug gegenüber Torjäger Serhou Guirassy gegeben, der bis zur 71. Minute nur auf der Bank saß. Anstelle von Maximilian Beier erhielt Adeyemi eine Bewährungschance von Beginn an, für Niklas Süle begann Can in der defensiven Dreierreihe.

BVB mit großen Schwierigkeiten in Halbzeit zwei Doch die Änderungen verhalfen dem BVB nicht zu mehr Spielfreude. Zwar hatte Brandt bereits in der 13. Minute eine Großchance, bei der Hauke Wahl für seinen Torhüter Nikola Vasilj rettete. Aber ansonsten hatte Dortmund Mühe, für Torgefahr zu sorgen. Also musste ein direkter Freistoß her, den Brandt (26.) so knapp vorbeischoss, dass die Stadionregie bereits die Torhymne einspielte. Nur Sekunden später war Kobel gegen Mathias Pereira Lage hellwach (27.), Can (39.) unterlief fast ein Eigentor. St. Pauli hielt gut mit und war in einem zerfahrenen Spiel sogar phasenweise das bessere Team. Erst unmittelbar vor der Pause sorgte Brandt für die Führung, als er eine Hereingabe des bis dahin unauffälligen Adeyemi über die Linie drückte. FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer als großes Rätsel - "Im Verein ist sich keiner sicher"

FC Bayern vs. RB Leipzig - Wiedersehen von Max Eberl und Oliver Mintzlaff: So kam es zum Bruch der beiden Alphatiere Den zweiten Durchgang eröffnete der BVB schwungvoller, um schnell den zweiten Treffer nachzulegen. Das gelang: Brandt eroberte den Ball im Aufbauspiel der Gäste, passte zu Silva, der auf den mitgelaufenen Adeyemi ablegte. In der Phase, in der der BVB endgültig die Kontrolle zu haben schien, schlug Sands per Kopf nach einer Ecke zu. Unmittelbar danach eröffnete Gäste-Trainer Alexander Blessin die Schlussoffensive: Er brachte gleich drei frische Spieler, um noch den Ausgleich zu erzwingen - unter anderem Torschütze Jones kam aufs Feld. Jones verschuldete in der Nachspielzeit aber den Elfmeter.

Intensives Remis zwischen HSV und Gladbach Viele Chancen, aber kein Treffer: Der Hamburger SV trotz einer starken Vorstellung einen weiteren Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt verschenkt. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinaus - weil der Aufsteiger zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt liegenließ. Die Hamburger wirkten nach dem abgesagten Spiel gegen Bayer Leverkusen unter der Woche frisch und bissig, angetrieben von den eigenen Anhängern entwickelten Fabio Vieira und Co. immer wieder viel Druck. Doch vor dem Tor blieben sie dann oft glücklos.

Hoffenheim mit Blick auf die Champions League Die TSG Hoffenheim mausert sich immer mehr zum ganz heißen Anwärter auf die Champions League. Drei Tage nach dem Ausrufezeichen gegen Borussia Mönchengladbach (5:1) gewannen die Kraichgauer zum Rückrundenbeginn der Fußball-Bundesliga 1:0 (1:0) gegen Vizemeister Bayer Leverkusen und feierten den sechsten Heimsieg in Folge.

Enzo Fernández (FC Chelsea)

121 Millionen Euro hat der FC Chelsea gezahlt, um Enzo Fernández bis 2032 zu binden. Schon gut sechs Jahre vor Vertragende soll der Argentinier aber unzufrieden in London sein, was laut "L'Equipe"-Angaben mit dem Aus von Trainer Enzo Mareca zusammenhängt. Dem Bericht zufolge hat PSG Fernández als Langzeit-Projekt im Visier. Im Winter soll es aber noch keinen Vorstoß geben. © 2025 Getty Images Yan Diomande (RB Leipzig)

Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig hat offen seine Bewunderung für einen anderen Klub zum Ausdruck gebracht. "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum – und den möchte ich verwirklichen", sagte er in einem TikTok-Stream. Der 19-Jährige, der im Sommer von Leganes nach Leipzig gewechselt war, spielte sich in der Hinrunde mit starken Leistungen in den Vordergrund. © Alterphotos Vinicius Junior (Real Madrid)

Kommt es zu einem absoluten Blockbuster-Transfer? Wie der britische "Guardian" berichtet, will sich der FC Chelsea um Superstar Vinicius Junior von Real Madrid bemühen. Der Brasilianer steht bei den "Königlichen" noch bis 2027 unter Vertrag, wirkte zuletzt aber nicht mehr glücklich. Hier sehen die "Blues" offenbar ihre Chance. Und am Geld soll es nicht scheitern, als Ablösesumme stehen 155 Millionen Euro im Raum. © IMAGO/Orange Pictures Kees Smit (AZ Alkmaar)

Eineinhalb Jahre nach dem Karriereende von Toni Kroos sucht Real Madrid weiterhin einen Taktgeber im Mittelfeld. Laut der spanischen Zeitung "AS" haben die Verantwortlichen für eine Verpflichtung im kommenden Sommer nun den niederländischen Youngster Kees Smit ganz oben auf der Liste. Der 19-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Alkmaar und bestritt seit seinem Debüt im Januar 2023 bereits 58 Pflichtspiele. Auch in den Junioren-Nationalteams seines Landes ist er aktiv. © IMAGO/Orange Pictures Kees Smit (AZ Alkmaar)

Der aktuelle Marktwert des 19-Jährigen liegt laut "transfermarkt.de" bei 22 Millionen Euro, zu diesem Preis würde ihn sein Klub aber wohl nicht gehen lassen. Laut "The Athletic" ruft Alkmaar für den Shootingstar rund 60 Millionen auf. Übrigens: Real soll mit dem Interesse an Smit nicht alleine sein. Dem "AS"-Bericht zufolge haben auch der FC Bayern und Borussia Dortmund ein Auge auf ihn geworfen. © Middle East Images Mohamed Salah (FC Liverpool)

Kommt es zu einer "sensationellen Rückkehr", wie die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet? Demnach träumt die AS Rom von einer Verpflichtung von Mohamed Salah, der von 2015 bis 2017 bereits in der italienischen Hauptstadt spielte. Da die Zukunft des Ägypters beim FC Liverpool nach dem Ärger der vergangenen Wochen immer noch offen scheint, soll die Roma an eine sechsmonatige Leihe denken. Was dagegen spricht: Englischen Medien zufolge wollen die Reds Salah im Winter nicht abgeben und außerdem verdient er rund 460.000 Euro pro Woche. © 2025 Getty Images Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Im Sommer 2026 endet Robert Lewandowskis Vertrag in Barcelona. Nun bringt sich laut "BBC" mit Chicago Fire ein konkreter Interessent in Stellung. Der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger soll dem Bericht nach die sogenannten Discovery Rights an Lewandowski besitzen, also exklusive Verhandlungsrechte. Erste Gespräche zwischen dem Barca-Star und der MLS-Franchise sollen bereits stattgefunden haben. Lewandowski zu holen, wird als durchaus strategischer Schachzug eingeschätzt, in Chicago gibt es die größte polnische Community in den USA. © Getty Images Sergio Ramos (CF Monterrey)

Mit 39 Jahren denkt Sergio Ramos wohl noch nicht daran, seine Karriere zu beenden. Vielmehr soll sich der langjährige Kapitän von Real Madrid, noch bis Ende 2025 bei Monterrey CF in Mexiko unter Vertrag, schon wieder in Europa umsehen. Laut "Tuttosport" traten seine Berater aktiv an die AC Mailand heran, die Italiener wollen sich wohl im Januar tatsächlich in der Abwehr verstärken. © News Images Pep Guardiola (Manchester City)

Seit 2016 ist Guardiola Trainer von Manchester City, gewann sechs Meisterschaften, zwei mal den FA Cup und die Champions League. Laut der britischen „Times“ denkt der Erfolgstrainer ernsthaft darüber nach, seine Zeit bei City vorzeitig zu beenden – möglicherweise schon nach dieser Premier-League-Saison. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2027, doch seine Tendenz soll dahingehen, bereits 2026 auszusteigen. © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Wie die Zeitung "Sun" berichtet, soll der FC Barcelona den Engländer Mason Greenwood als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst haben. Demnach könnte der 24-Jährige als Nachfolger von Robert Lewandowski zu den Katalanen wechseln. Ein möglicher Transfer würde aber wohl nicht geräuschlos verlaufen, denn Greenwood gilt als Skandalprofi. In der Vergangenheit wurde er wegen ... © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

... des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an seiner Freundin festgenommen. Später wurde die Anklage gegen den Fußballstar fallengelassen. Dennoch hatte er bei Ex-Klub Manchester United keine Zukunft, sorgt derzeit allerdings bei Olympique Marseille sportlich für Furore. In 48 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte Greenwood 30 Treffer und bereitete zudem zehn Tore vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029. © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro ... © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen.

Der Niederländer Wouter Burger (9.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Hoffenheimer, die nur eine der zurückliegenden elf Ligapartien verloren haben. Die Leverkusener konnten ihre Erfolgsserie bei der TSG (zuvor vier Siege in Folge) nicht fortsetzen und kassierten nach der Pleite gegen den VfB Stuttgart (1:4) den nächsten Rückschlag im Europacup-Rennen.

Wolfsburg und Heidenheim teilen sich die Punkte Der VfL Wolfsburg hat wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga liegen gelassen. Gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim retteten die Wölfe nach Rückstand zum Rückrundenauftakt am Samstag zwar noch ein 1:1 (0:1), für die eigenen Ansprüche ist dies jedoch zu wenig. Wolfsburg hat drei der vergangenen vier Ligaspiele nicht gewonnen. Moritz Jenz (80.) sicherte dem VfL mit seinem Tor den Punktgewinn, Adrian Beck (45.+1) traf für Heidenheim. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist nun fünf Partien in Serie sieglos und steckt weiter tief im Tabellenkeller.