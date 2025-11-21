Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker. Borussia Dortmund möchte nach dem bitteren Remis in Hamburg und der Niederlage in der Champions League bei Manchester City zurück in die Erfolgsspur. Mit 21 Zählern aus zehn Spielen ist der BVB grundsätzlich auf Kurs, hat aber schon sieben Punkte Rückstand auf die Bayern und rangiert knapp hinter Leipzig an Position drei. Nun kommt es zum direkten Verfolger-Duell mit dem VfB Stuttgart, der ebenfalls 21 Zähler auf dem Konto, aber das schlechtere Torverhältnis hat.

Die Schwaben haben sich in den letzten Jahren zum absoluten Angstgegner des BVB entwickelt. Tatsächlich konnte Stuttgart die letzten fünf Pflichtspiel-Duelle allesamt für sich entscheiden, nachdem die Dortmunder zuvor vier von fünf Matches gewonnen hatten. Beide Teams befinden sich in einer ähnlich starken Verfassung, weshalb sich ein spannender Schlagabtausch abzeichnet. Ein entscheidender Faktor könnte der Ex-Stuttgarter Serhou Guirassy sein, der sich nach seiner kleinen Krise zuletzt wieder formverbessert zeigte. Der BVB hat angesichts der Strafe gegen Karim Adeyemi wegen illegalem Waffenbesitzes allerdings auch ein wenig erfreuliches Nebenthema, welches zumindest den Betroffenen selbst vom Wesentlichen ablenken könnte. Stuttgart muss weiter auf Torjäger Ermedin Demirovic verzichten, was mit einer Schwächung einhergeht. Immerhin hat sich Deniz Undav aber von seiner Verletzung erholt und zeigte sich zuletzt wieder in Torlaune. Der Bundesliga-Spielplan: Diese Duelle finden am 11. Spieltag statt

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga; 11. Spieltag

Datum: 22. November

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Bundesliga live: Ist die Partie zwischen Dortmund und Stuttgart im Free-TV zu sehen? Nein: Dortmund vs. Stuttgart wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. VfB: Wo läuft das Match im Pay-TV? Sky hat die exklusiven Rechte für die einzelnen Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Der Pay-TV-Sender überträgt also auch Dortmund vs. Stuttgart live und in voller Länge. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Dortmund vs. Stuttgart live? Für zahlende Sky-Kunden ist das Verfolger-Duell zwischen Dortmund und Stuttgart im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar. Eine kostenlose Option gibt es hingegen nicht. Auf DAZN kann man das Duell ebenfalls live verfolgen, jedoch nur als Teil der Konferenz. Auch das DAZN-Abo ist kostenpflichtig.

Stuttgart gastiert beim BVB: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Ticker zum Bundesliga-Duell zwischen Stuttgart und Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

