FC Bayern vs. SC Freiburg: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Liveticker
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 07:53 Uhr
Am 11. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern hat sich mit dem ersten Punktverlust in dieser Saison in die Länderspielpause verabschiedet und möchte nun wieder zurück auf die Siegerstraße finden.
Das 2:2 gegen Union Berlin markierte tatsächlich die erste wirklich enttäuschende Leistung der Saison nach dem gewonnenen Kraftakt in Paris.
Die Bayern führen trotz des Remis die Tabelle in der Bundesliga an und konnten ihren Vorsprung am vergangenen Spieltag sogar auf sechs Zähler ausbauen. Parallel zum Bayern-Remis verlor Leipzig schließlich in Hoffenheim, während auch der BVB nicht über ein 1:1 in Hamburg hinauskam.
Die Bayern haben letztmalig am 8. März 2025 gegen Bochum ein Heimspiel in der Bundesliga verloren und sind im Duell mit den Freiburgern natürlich klar favorisiert. Doch auch die Breisgauer haben nach einem durchwachsenen Saisonstart zuletzt stärkere Leistungen gezeigt.
In den letzten vier Pflichtspielen gab es drei Siege und ein Remis, was zumindest dafür spricht, dass die Freiburger den Münchnern das Leben nicht ganz so leicht machen werden. Die offensive Power-Reihe um Harry Kane und Michael Olise auszuschalten, wird jedoch ein hartes Unterfangen.
FC Bayern München vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: FC Bayern München vs. SC Freiburg
- Wettbewerb: Bundesliga, 11. Spieltag
- Datum: 22. November
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bundesliga live: Läuft die Partie zwischen Bayern und Freiburg im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen den Bayern und Freiburg läuft nicht im Free-TV.
FC Bayern gegen den SC Freiburg live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die einzelnen Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Der Pay-TV-Sender zeigt folgerichtig auch Bayern München vs. SC Freiburg live und in voller Länge. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Bayern vs. Freiburg live?
Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Freiburg im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar. Auch auf DAZN kann das Spiel im Livestream verfolgt werden, jedoch nur im Rahmen der Konferenzschaltung. Ein kostenpflichtiges Abo ist auch hier nötig.
FC Bayern empfängt den SC Freiburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Liveticker zu Bayern vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.
