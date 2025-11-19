Jordi Paulina hat bislang beim BVB nur in der U23 auf sich aufmerksam machen können. Mit der Nationalmannschaft aber feierte er einen noch nie dagewesenen Erfolg. von Tobias Wiltschek Die Nationalmannschaft der Karibik-Insel Curacao hat sich in der vergangenen Nacht sensationell für die WM 2026 qualifiziert - und einer der Helden spielt bei Borussia Dortmund. Jordi Paulina wurde im entscheidenden Spiel gegen Jamaika kurz vor Schluss eingewechselt und half mit, das torlose Remis über die Zeit zu bringen, das für den Inselstaat zur WM-Teilnahme reichte.

Der 21 Jahre alte Stürmer, der in den Niederlanden geboren wurde und die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, bestritt erst vor wenigen Tagen unter Nationaltrainer Dick Advocaat sein Debüt für die Auswahl Curacaos und erzielte beim 7:0 gegen Bermuda gleich einen Doppelpack. Beim BVB hat er zwar gerade erst seinen Vertrag bis 2027 verlängert, bei den Profis kam er bislang aber nur zu einem Kurzeinsatz. In der vergangenen Saison wurde er bei der Pokal-Niederlage in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg (0:1) in der Verlängerung eingewechselt. Curacao bei der WM, Italien zittert: Ist das fair?

