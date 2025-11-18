Borussia Mönchengladbach: Langfristiger Vertrag! Eugen Polanski bleibt Cheftrainer

Vom Interimstrainer zum Chefcoach! Borussia Mönchengladbach stattet Eugen Polanski mit einem langfristigen Vertrag aus.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski.

Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie einen Vertrag bis 2028.

Der 39-Jährige hatte im Anschluss an die Entlassung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen und zuletzt mit der Borussia drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

"Eugen hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können", sagte Sportchef Rouven Schröder.