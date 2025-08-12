Anzeige
Mutter ist Südkoreanerin

Borussia Mönchengladbach: Ex-U21-Star Jens Castrop wechselt zum südkoreanischen Verband

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 15:52 Uhr
  • Kai Esser

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Jens Castrop ist nun für die südkoreanische Nationalmannschaft spielberechtigt. Die FIFA hat den Verbandswechsel des 22-Jährigen genehmigt.

Jens Castrop, der im Sommer für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, kann künftig für Südkorea auflaufen. Die FIFA bestätigte den Wechsel am 11. August auf ihrer Plattform.

Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt aufgrund seiner südkoreanischen Mutter die doppelte Staatsbürgerschaft. Bislang spielte er für deutsche Jugendauswahlen, darunter viermal für die U21. Eine Knieverletzung (Außenbandriss) verhinderte seine Teilnahme an der U21-EM.

Anzeige
Anzeige

Verbandswechsel nach Südkorea: Muss Castrop zum Wehrdienst?

Südkoreas Nationaltrainer Myung-bo Hong hatte Castrop im März als potenziellen Kandidaten erwähnt und Kontakte mit seiner Familie bestätigt. Castrop selbst äußerte sich Ende Mai in einem YouTube-Interview zu laufenden Gesprächen mit dem südkoreanischen Verband.

Ein potenzielles Hindernis ist der obligatorische Wehrdienst in Südkorea für Männer bis 30 Jahre. Die nächste Länderspielpause ist für Anfang September angesetzt.

Anzeige
Mehr News und Videos
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Wer überträgt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker?

  • 12.08.2025
  • 16:09 Uhr
FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bundesliga 2025/26: Sommerfahrpläne der Vereine - Termine, Testspiele und Ergebnisse

  • 12.08.2025
  • 16:09 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: Das kosten die verschiedenen Abos in dieser Saison

  • 12.08.2025
  • 16:07 Uhr
2228189973Update
News

FC Bayern: Diese Top-Klubs wollten Lennart Karl

  • 12.08.2025
  • 16:06 Uhr
Woltemade FC Bayern
News

VfB-Ultimatum: Woltemade-Deal in dieser Woche?

  • 12.08.2025
  • 15:51 Uhr
Paul Wanner (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der Bayern Munich v Tottenham Hotspur, Preseason Friendly, Allianz Arena am 07. August 2025 in Munich, Deutschland. (Foto von Ulrik Pedersen D...
News

Zukunft bei Bayern? Wanner am Scheideweg

  • 12.08.2025
  • 15:37 Uhr
Schiedsrichter Nicolas Winter schaut sich das VAR an waehrend des Spiels der 2. Bundesliga zwischen 1. FC Köln und Jahn Regensburg im RheinEnergieStadion am 03. May 2025 in Köln, Deutschland. (Foto...
News

Videobeweis: Kölner Keller vor dem Aus

  • 12.08.2025
  • 15:15 Uhr
07.08.2025, FC Bayern vs Tottenham Hospur Allianz Arena Muenchen, Fussball, , im Bild: Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) jubelt *** 07 08 2025, FC Bayern vs Tottenham Hospur Allianz Arena Muenchen,...
News

Kommentar: Kompany kommt an Karl und Co. kaum vorbei

  • 12.08.2025
  • 15:14 Uhr

Bundesliga: Drift-Tricks - Leipzig-Stars performen in gefährlicher Situation

  • Video
  • 02:03 Min
  • Ab 0
Ballkinder werden nun auf Empfehlung Ballholer
News

Bundesliga erwägt Abschaffung von Ballkindern

  • 12.08.2025
  • 14:54 Uhr