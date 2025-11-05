Die DFL hat die Bundesliga-Spieltag bis Ende Januar terminiert. Damit steht nun fest, welche hochklassigen Partien live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage bis Ende Januar terminiert. In diesem Zuge ist nun auch klar, welche beiden Partien am 15. und 16. Spieltag live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.

Und es handelt sich um einen BVB-Doppelpack!

Kurz vor Weihnachten, am Freitag, den 19. Dezember, steigt im Signal Iduna Park in Dortmund das Borussia-Duell zwischen dem BVB und Mönchengladbach.

Pünktlich zum neuen Jahr, am 9. Januar 2026, steht dann erneut ein Freitagabend-Kracher auf dem Programm. Dann nämlich gastieren die Schwarz-Gelben bei Eintracht Frankfurt.

Das "ran Fußball"-Team mit Matthias Opdenhövel, Jonas Friedrich, Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet aus den Stadien.

