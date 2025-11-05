Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga-Spiele terminiert: BVB-Doppelpack live im Free-TV in SAT.1 und auf JOYN

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 15:54 Uhr
  • ran.de

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltag bis Ende Januar terminiert. Damit steht nun fest, welche hochklassigen Partien live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage bis Ende Januar terminiert. In diesem Zuge ist nun auch klar, welche beiden Partien am 15. und 16. Spieltag live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.

Und es handelt sich um einen BVB-Doppelpack!

Kurz vor Weihnachten, am Freitag, den 19. Dezember, steigt im Signal Iduna Park in Dortmund das Borussia-Duell zwischen dem BVB und Mönchengladbach.

Pünktlich zum neuen Jahr, am 9. Januar 2026, steht dann erneut ein Freitagabend-Kracher auf dem Programm. Dann nämlich gastieren die Schwarz-Gelben bei Eintracht Frankfurt.

Das "ran Fußball"-Team mit Matthias Opdenhövel, Jonas Friedrich, Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet aus den Stadien.

Auch interessant: Wie das Kovac-U den BVB so erfolgreich macht

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
Nationalkeeper ter Stegen trainiert wieder auf dem Platz
News

Ter Stegen: Comeback rückt näher

  • 05.11.2025
  • 17:27 Uhr
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Sorgt Julian Nagelsmann für Überraschungen?﻿

  • 05.11.2025
  • 17:23 Uhr
Achraf Hakimi nach dem Foul von Luis Díaz
News

Nach Bayern-Pleite: Hakimi und Dembélé fehlen PSG wochenlang

  • 05.11.2025
  • 17:20 Uhr
Personalbeben im Vorstand der TSG Hoffenheim
News

Machtkampf in Hoffenheim: TSG beruft Schütz und Briel ab

  • 05.11.2025
  • 16:35 Uhr
Korina Janez fällt lange aus
News

Unions Janez erleidet Kreuzbandriss

  • 05.11.2025
  • 16:34 Uhr
Liebt die große Bühne: Gianni Infantino (r.)
News

Premiere in Washington: Infantino ruft Friedenspreis ins Leben

  • 05.11.2025
  • 16:34 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 05.11.2025
  • 16:25 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 05.11.2025
  • 16:25 Uhr
Emerich Jenei (1937-2025)
News

Legendärer Steaua-Coach Jenei mit 88 Jahren gestorben

  • 05.11.2025
  • 16:22 Uhr
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Übertragung der Europa League im Liveticker, im TV und Stream

  • 05.11.2025
  • 16:18 Uhr