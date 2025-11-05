Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Bundesliga-Spiele terminiert: BVB-Doppelpack live im Free-TV in SAT.1 und auf JOYN
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 15:54 Uhr
- ran.de
Die DFL hat die Bundesliga-Spieltag bis Ende Januar terminiert. Damit steht nun fest, welche hochklassigen Partien live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.
Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage bis Ende Januar terminiert. In diesem Zuge ist nun auch klar, welche beiden Partien am 15. und 16. Spieltag live im Free-TV in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein werden.
Und es handelt sich um einen BVB-Doppelpack!
Kurz vor Weihnachten, am Freitag, den 19. Dezember, steigt im Signal Iduna Park in Dortmund das Borussia-Duell zwischen dem BVB und Mönchengladbach.
Pünktlich zum neuen Jahr, am 9. Januar 2026, steht dann erneut ein Freitagabend-Kracher auf dem Programm. Dann nämlich gastieren die Schwarz-Gelben bei Eintracht Frankfurt.
Das "ran Fußball"-Team mit Matthias Opdenhövel, Jonas Friedrich, Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet aus den Stadien.
Auch interessant: Wie das Kovac-U den BVB so erfolgreich macht