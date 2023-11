Gladbach: Stefan Lainer vor Rückkehr ins Training

Zu seinem Mannschaftskollegen soll er hingegen kaum direkten Kontakt gehabt haben - aus gutem Grund. Um die Gefahr eines Infekts zu verhindern, hielt er sich von den anderen Gladbacher Spielern fern.

Während seiner Krebs-Therapie wandte sich Lainer im August via Videobotschaft an die Öffentlichkeit. "Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin zuversichtlich und freue mich darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen", sagte der Gladbacher damals, "ich werde jetzt kämpfen, und hoffentlich haben wir dann bald wieder alle gemeinsam was zum Feiern".