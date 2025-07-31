Borussia Mönchengladbach: Wohin geht es für Florian Neuhaus? Das sind seine Optionen

Anzeige

Anzeige

Neuhaus kehrt nach Strafe zurück Wenig Spaß hatte dafür Neuhaus, der nach seinem verbalen Fehltritt mit einer Geldstrafe belegt und für vier Wochen in die U23 verbannt wurde. Diese vereinsinterne Strafe lief nach dem Wochenende ab, Neuhaus kehrte am Montag ins Mannschaftstraining der Profis zurück. "Wir haben seit vielen Jahren ein persönliches und professionelles Verhältnis, das von Wertschätzung, Respekt und Vertrauen geprägt ist. Ich werde alles dafür tun, dieses gegenseitige Vertrauen wieder aufzubauen. Borussia Mönchengladbach ist und bleibt mein Herzensverein“, sagte Neuhaus.

Anzeige

Anzeige

Borussia Mönchengladbach: Kann Florian Neuhaus ein Faktor sein? "Spielt Florian Neuhaus jemals wieder für Gladbach?", wurde Virkus deshalb gefragt. "Wenn er seine Qualitäten so abruft, wie er das in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dann ist ein Spieler wie Florian Neuhaus sportlich ein Faktor. Das würde ich mir wünschen", sagte Virkus. "In den letzten zwei Jahren nach seiner Vertragsverlängerung war da allerdings ordentlich Luft nach oben. Wir haben einen Anspruch an ihn – und er sicher auch an sich selbst. Daran messen wir ihn." Borussia Mönchengladbach - Boss Roland Virkus spricht über Malle-Skandalvideo Neuhaus hat sich nach dem Fauxpas in einem Vier-Augen-Gespräch entschuldigt, und nachtragend ist Virkus auch nicht. "Von persönlichen Befindlichkeiten lasse ich mich in meiner Arbeit nicht treiben. Meine Aufgabe ist es, Entscheidungen im Sinne des Klubs zu treffen", sagte Virkus. "Wenn die vier Wochen vorbei sind, wird er wie alle anderen Spieler unter sportlichen Gesichtspunkten bewertet."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mönchengladbach: Enorme Konkurrenz für Neuhaus Das Problem: Neuhaus dürfte im Grunde chancenlos sein. Er hat die Profi-Vorbereitung bislang komplett verpasst, dazu die Tests in Aue (3:0), gegen Charkiw (1:3), beim 1. FC Nürnberg (2:0) und gegen den FC Valencia (2:0). Hinzu kommt die enorme Konkurrenz im Mittelfeld. Dort tummeln sich Rocco Reitz, Julian Weigl, Kevin Stöger, Philipp Sander und Oscar Fraulo, dazu die Neuzugänge Jens Castrop und Shuto Machino. Außerdem warten die Top-Talente Wael Mohya (16) und Niklas Swider (18) auf eine Chance. Es fehlt selbst den Fans die Fantasie, wie sehr Neuhaus nach zwei bescheidenen Jahren so explodieren könnte, dass er sich nachhaltig in die Mannschaft spielt. Weshalb es bei dem Gespräch mit Neuhaus vorwiegend darum gehen dürfte, eine für beide Seiten vernünftige Lösung zu finden: einen Wechsel. Gerne auch auf Leihbasis.

Florian Neuhaus in Gladbach nur auf der Tribüne? Zweitligist Fortuna Düsseldorf macht sich in der Hinsicht weiterhin Hoffnungen, den 28-Jährigen auf Leihbasis holen zu können. Neuhaus spielte bereits 2017/18 leihweise bei der Fortuna und stieg mit dem Klub auf, ehe er zurück zur Borussia ging. Zwei Hürden gilt es zu überspringen: Wie das Gehalt von vier Millionen Euro zwischen den Klubs aufgeteilt wird und ob Neuhaus in die 2. Bundesliga möchte. Dazu ist er angeblich noch nicht bereit. Gut möglich, dass die realistische Aussicht, es nicht einmal in den Gladbacher Spieltagskader zu schaffen, seine Meinung noch ändert.

Bundesliga: Die Trikots aller Teams für die Saison 2025/2026 - Borussia Dortmund, FC Bayern, VfB Stuttgart 1 / 37 © Borussia Dortmund Bundesliga-Saison 2025/2026: Die Trikots aller Teams

Die Bundesligisten stellen ihre neuen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots für die neue Saison vor. ran gibt euch den Überblick, zu allen bislang bestätigten Jerseys. (Stand: 06. August 2025) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund - Heimtrikot

Der BVB hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2025/26 offiziell vorgestellt. Wie schon einige Leaks vermuten ließen, orientiert sich das Design an den schwarzen Zacken im Schulterbereich der Saison 1993/94. Gefallen dürfte BVB-Fans, dass der Trikotsponsor auf seine eigentlichen Firmenfarben verzichtete, das Dress also beim klassischen Schwarz-Gelb bleiben kann. © FC Bayern FC Bayern München - Champions-League-Trikot

Der FC Bayern hat sein neues Königsklassen-Trikot mit historischem Klub-Logo vorgestellt. Das schwarze Jersey steht unter dem Motto "Grüße vom Rathausbalkon", was als Label am Saum zu finden ist. Die Botschaft dahinter: Der FCB will auch 2025/26 wieder Trophäen präsentieren. Zudem ist der Slogan "From the South. From the Heart." im Nacken des Trikots zu finden, um die enge Verbindung zwischen Verein, Spielern und Fans zu feiern. © SID/FC Bayern/SID FC Bayern München - Heimtrikot © FC Bayern München FC Bayern München - Auswärtstrikot © VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Auswärtstrikot © 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin - Heimtrikot © Hamburger SV Hamburger SV - Auswärtstrikot © 1. FC Köln 1. FC Köln - Auswärtstrikot © Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - Auswärtstrikot © 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 - Auswärtstrikot © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Auswärtstrikot © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Heimtrikot © Leverkusen_Webpage Bayer 04 Leverkusen - Heimtrikot © mainz05.de 1. FSV Mainz 05 - Heimtrikot © werder.de Werder Bremen - Heimtrikot © Werder_Bremen_Webpage Werder Bremen - Drittes Trikot © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Heimtrikot © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Auswärtstrikot © VfB_Webpage VfB Stuttgart - Heimtrikot © hsv.de Hamburger SV - Heimtrikot © fc-fanshop.de 1. FC Köln - Heimtrikot © 2025 Getty Images FC St. Pauli - Heimtrikot © Pauli_Webpage FC St. Pauli - Auswärtstrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Heimtrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Auswärtstrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Europapokaltrikot © 2025 Getty Images RB Leipzig - Heimtrikot © Homepage_RBLeipzig RB Leipzig - Auswärtstrikot © shop.tsg-hoffenheim.de TSG Hoffenheim - Heimtrikot © shop.tsg-hoffenheim.de TSG Hoffenheim - Ausweichtrikot © Getty Images Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot © shop.borussia.de Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot © fc-Heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Heimtrikot © fc-heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Auswärtstrikot © fc-heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Ausweichtrikot © 2025 Getty Images FC Augsburg - Heimtrikot

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs gab bei der "Rheinischen Post" zu, dass man im vergangenen Jahr schon mal angeklopft habe. "Es wäre fahrlässig, wenn wir das nicht täten, weil 'Flo' jemand ist, der bereits bei Fortuna war. Wenn es eine Gelegenheit gibt, ihn zu verpflichten, sollte man nicht versäumen, sie zumindest zu prüfen. Das machen wir von Zeit zu Zeit immer wieder."

Anzeige

Anzeige