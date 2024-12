Sportfans können an Weihnachten nicht nur zwischen Kartoffelsalat und Gans wählen. Als Begleitprogramm stehen unter anderem NFL, NBA und Premier League parat. Auch die Bundesliga muss endlich auf "Christmas Games" setzen. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Weihnachten in Deutschland ist ein Fest der Traditionen. Ein alljährlich relativ ähnliches Essen auf den Millionen Tischen, bei vielen Familien der obligatorische Gang in die Kirche an Heiligabend und im Fernsehen laufen die Klassiker. Zwischendurch werden Geschenke verteilt.

Auch die Spieler der Fußball-Bundesliga können diesen Traditionen nachgehen, denn die Weihnachtszeit fällt in die Winterpause, die Profis können ein paar freie Tage genießen. Abschalten vom hektischen Liga-Alltag, Beine hochlegen, vielleicht einen Kurzurlaub vornehmen.

Doch diesen Luxus gönnen sich nicht alle Sportligen. Die englische Premier League etwa hat den "Boxing Day", also den 26. Dezember, schon vor vielen Jahren zu einem der Hauptspieltage jeder Saison auserkoren.

Und auch in den USA nutzt der Sport seit Jahrzehnten die besondere Aufmerksamkeit, die an diesen Tagen zu erreichen ist. Die NBA trägt bereits seit 1947 jedes Jahr Spiele am 25. Dezember aus, die NFL zog 2020 nach und etablierte fest die "Christmas Games" im Spielplan - unabhängig vom Wochentag. Seither wird neben dem Weihnachts-Truthahn auch Football serviert.

Und so konnten Fans in Deutschland auch in diesem Jahr aus einem breiten Sport-Programm wählen, um sich unterhalten zu lassen. Doch wer sich vor allem für die Bundesliga interessiert, der schaute einmal mehr in die Röhre.