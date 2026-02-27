Beim VfL Wolfsburg wird die Lage zunehmend bedrohlicher. Trainer Daniel Bauer denkt an die Fans und deren Familien.

Auch Trainer Daniel Bauer bekommt derzeit die angespannte Lage beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zu spüren: "Die Fans leiden, viele Familien von Fans leiden - meine Familie leidet auch, weil aktuell jetzt wirklich nur der VfL zählt."

Sorgen um seine eigene Position macht sich Bauer trotz Platz 15 in der Bundesliga eher weniger: "Mir geht es um den Klub, mir geht es um den Verein und ich gebe mit meinem Trainerteam hier jeden Tag das Beste."

Mehr könne er nicht tun, er sei trotz der jüngsten Rückschläge vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) "total davon überzeugt, dass wir gut gearbeitet haben mit den Jungs" und dass man in der Lage sei, dem Tabellenvierten "Paroli zu bieten".

Zuletzt hatte Bauer, der den Job erst im November von Paul Simonis übernommen hatte, noch Rückendeckung von Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen erhalten.