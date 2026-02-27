Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Dortmund laut einem Bericht auf Manuel Neuer verzichten.

Der "German Clasico" steigt offenbar ohne Bayern-Star Manuel Neuer.

Wie die "Bild" berichtet, ist der 39-Jährige am Freitag nicht mit seinen Münchner Kollegen in Richtung Dortmund gereist, wo am Samstag das Bundesliga-Topspiel (ab 18:30 Uhr im Liveticker) ansteht.

Weiter berichtet die Zeitung, dass Neuer gegen 16:20 Uhr vom Vereinsgelände der Bayern an der Säbener Straße fuhr. Zu diesem Zeitpunkt flogen die Münchner allerdings schon vom Flughafen Oberpfaffenhofen ab.