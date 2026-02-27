- Anzeige -
FC Bayern München: Manuel Neuer fällt für das Dortmund-Spiel offenbar aus

  • Veröffentlicht: 27.02.2026
  • 17:11 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Dortmund laut einem Bericht auf Manuel Neuer verzichten.

Der "German Clasico" steigt offenbar ohne Bayern-Star Manuel Neuer.

Wie die "Bild" berichtet, ist der 39-Jährige am Freitag nicht mit seinen Münchner Kollegen in Richtung Dortmund gereist, wo am Samstag das Bundesliga-Topspiel (ab 18:30 Uhr im Liveticker) ansteht.

Weiter berichtet die Zeitung, dass Neuer gegen 16:20 Uhr vom Vereinsgelände der Bayern an der Säbener Straße fuhr. Zu diesem Zeitpunkt flogen die Münchner allerdings schon vom Flughafen Oberpfaffenhofen ab.

FC Bayern: Kompany sieht "Gift im Training" - und liebt es!

Bayern ohne Neuer in Dortmund: Wohl kein Risiko beim Torwart

Dabei soll Neuer zuvor das Abschlusstraining des Rekordmeisters vollständig bestritten haben, nachdem er vor zwei Wochen beim 3:0-Sieg in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten hatte.

Dennoch wollen die Bayern-Verantwortlichen wohl kein Risiko mit einem möglicherweise zu frühen Comeback in Dortmund eingehen, wie es im Bericht heißt. Damit scheint klar, dass Neuer auch in Dortmund erneut von Jonas Urbig vertreten wird.

Auch interessant: FC Bayern München: Das ist Plan B, falls Manuel Neuer seine Karriere beendet

