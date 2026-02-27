Der Vertrag von Lennart Karl beim FC Bayern München hat sich mit der Volljährigkeit verlängert. Doch der Rekordmeister will den Kontrakt wohl gleich noch mal ausdehnen.

Mit gerade mal 18 Jahren ist Lennart Karl der Shootingstar des FC Bayern München in der laufenden Saison. Kürzlich wurde er volljährig, wodurch sich der Vertrag des Offensivspielers bis zum Sommer 2029 verlängerte.

Wie nun die "Bild" berichtet, möchte der Rekordmeister den Kontrakt des Teenagers aber wohl gleich noch mal vorzeitig verlängern.

Problem allerdings: Dem Bericht nach zögert die Spielerseite damit, den Kontrakt an der Säbener Straße gleich weiter auszudehnen. Grund dafür soll sein, dass der von Michael Ballack beratene Karl zuletzt nach der Rückkehr von Jamal Musiala wieder weniger Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany erhalten hat.