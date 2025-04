Nachdem die Bayern unter der Woche aus der Champions League geflogen sind, halten sie in der Bundesliga den Kurs auf Meisterschaft.

Drei Tage nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in der Champions League hat der FC Bayern München sein ultimatives Kontrastprogramm auf der Ostalb meisterlich erledigt. Ein gut aufgelegter Rekordmeister gewann beim 1. FC Heidenheim klar mit 4:0 (3:0) und befindet sich weiter klar auf Titelkurs.

Zumindest bis Sonntag bauten die Münchner ihren Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen, der beim FC St. Pauli spielt, auf komfortable neun Punkte aus.

Harry Kane brachte die Bayern, die am Mittwoch in der Königsklasse bei Inter Mailand an ihrem Traum vom "Titel dahoam" gescheitert waren, in der 13. Minute in Führung. Für den Torjäger war es bereits der 24. Ligatreffer.