FC Bayern: Joao Palhinha wohl bei Inter Mailand hoch im Kurs

Palhinha erklärte sich gesprächsbereit

Palhinha selbst hatte noch im März betont, unbedingt in München bleiben zu wollen. Vor ein paar Wochen hörte er sich dann schon etwas anders an.

"Ich will für diesen Verein spielen. Aber ich muss mit dem Trainer und den Sportdirektoren persönlich besprechen, ob ich hier meine Chancen bekomme. Ich hoffe wirklich darauf. Aber wenn nicht, müssen wir schauen und die beste Lösung finden", sagte er am Rande der Nations-League-Finalrunde Anfang Juni in einer Medienrunde, an der auch ran teilnahm.

Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2028.