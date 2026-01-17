Viele Chancen, aber kein Treffer: Der Hamburger SV trotz einer starken Vorstellung einen weiteren Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt verschenkt.

Der Hamburger SV von Trainer Merlin Polzin kam zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinaus - weil der Aufsteiger zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt liegenließ.

Die Hamburger wirkten nach dem abgesagten Spiel gegen Bayer Leverkusen unter der Woche frisch und bissig, angetrieben von den eigenen Anhängern entwickelten Fabio Vieira und Co. immer wieder viel Druck. Doch vor dem Tor blieben sie dann oft glücklos.

Nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie liegen die Hamburger nun auf Platz 14 in der Tabelle (17 Punkte). Am Freitag kommt es zum Stadtderby gegen St. Pauli.