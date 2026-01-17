Verlängert Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern? Beim Rekordmeister ist sich offenbar keiner sicher. Im Sommer läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern aus. Wie es für den Torhüter im Anschluss weitergeht, ist aktuell völlig offen. "Das entscheidende Treffen mit Manuel Neuer zu seiner Zukunft gibt es in der Länderspielpause Ende März. Bisher haben wir berichtet, dass es nach seinem 40. Geburtstag am 27. März passieren wird. Jetzt hat man einen Zeitpunkt für das Treffen festgelegt", heißt es dazu nun im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".

"Dann wird man sich zusammensetzen. Rund um den 1. oder 2. April wird es dann die Meldung geben, was Manuel Neuer macht." Und weiter: "Im Verein ist sich keiner sicher, weil er zum einen den Reiz verspürt, weiterzuspielen. Auf der anderen Seite wäre er mit dem neuen Vertrag schon 41 Jahre und hat die Angst, dass er irgendwann vielleicht über den Zenit hinaus ist."

