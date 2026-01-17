Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer als großes Rätsel - "Im Verein ist sich keiner sicher"
- Veröffentlicht: 17.01.2026
- 10:34 Uhr
- ran.de
Verlängert Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern? Beim Rekordmeister ist sich offenbar keiner sicher.
Im Sommer läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern aus. Wie es für den Torhüter im Anschluss weitergeht, ist aktuell völlig offen.
"Das entscheidende Treffen mit Manuel Neuer zu seiner Zukunft gibt es in der Länderspielpause Ende März. Bisher haben wir berichtet, dass es nach seinem 40. Geburtstag am 27. März passieren wird. Jetzt hat man einen Zeitpunkt für das Treffen festgelegt", heißt es dazu nun im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
"Dann wird man sich zusammensetzen. Rund um den 1. oder 2. April wird es dann die Meldung geben, was Manuel Neuer macht."
Und weiter: "Im Verein ist sich keiner sicher, weil er zum einen den Reiz verspürt, weiterzuspielen. Auf der anderen Seite wäre er mit dem neuen Vertrag schon 41 Jahre und hat die Angst, dass er irgendwann vielleicht über den Zenit hinaus ist."
Neuer-Nachfolger Urbig steht schon bereit
Der Weltmeister von 2014 gehört mit 20 Millionen zu den Topverdienern beim Rekordmeister, der aktuell daran arbeitet, die Gehaltskosten zu senken. Sollte Neuer verlängern, müsste er wohl eine Reduzierung seines Gehalts hinnehmen. Sollte der Keeper weitermachen wollen, würden ihm die Münchner Bosse demnach aber entgegenkommen.
"Wir brauchen bei ihm nicht über Perspektiven sprechen, es geht um ein Gefühl. Und im Moment fühlt er sich total wohl, und wir haben ein super Gefühl mit ihm", äußerte Sportvorstand Max Eberl jüngst im Interview mit der "SportBild".
Dass die Torwart-Frage bei Bayern niemanden ins Schwitzen bringt, liegt wohl auch daran, dass die Nachfolge geregelt scheint. Der 22-jährige Jonas Urbig vertrat Neuer schon unzählige Male mit starken Leistungen, ihm wird die langfristige Nachfolge zugetraut.
Sollte Neuer noch einmal verlängern, kann Urbig weiter reifen. Sollte der Routinier aufhören, wird eine neue Ära eingeläutet.