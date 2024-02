Bundesliga: Dämpfer für den 1. FC Köln im Abstiegskampf gegen Werder Bremen

Jose Mourinho

Das gilt auch für Jose Mourinho, der bis Mitte Januar bei der AS Rom unter Vertrag stand. Nachdem der Portugiese zunächst erfolgreich war und 2021/22 die Conference League gewann, ging es vor allem in dieser Saison bergab. Er wurde bereits mit dem FC Barcelona als möglicher Xavi-Nachfolger in Verbindung gebracht. © IMAGO/Uk Sports Pics Ltd