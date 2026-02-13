Die Saga ist beendet: Dayot Upamecano verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München.

Nach monatelangem Poker ist es nun offiziell: Dayot Upamecano hat seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, unterschrieb der 27 Jahre alte Franzose ein bis 2030 laufendes Arbeitspapier.

"Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele", wird Upamecano zitiert.

Sportvorstand Max Eberl bezeichnete den Innenverteidiger als "zentrale Figur unserer Mannschaft". Und weiter: "Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg."