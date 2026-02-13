Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bis 2030
- Veröffentlicht: 13.02.2026
- 13:10 Uhr
- ran.de
Die Saga ist beendet: Dayot Upamecano verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München.
Nach monatelangem Poker ist es nun offiziell: Dayot Upamecano hat seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, unterschrieb der 27 Jahre alte Franzose ein bis 2030 laufendes Arbeitspapier.
"Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele", wird Upamecano zitiert.
Sportvorstand Max Eberl bezeichnete den Innenverteidiger als "zentrale Figur unserer Mannschaft". Und weiter: "Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg."
Verlängerung wurde zur Saga
Die Verlängerung mit dem französischen Nationalspieler hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer Saga entwickelt. Unterschiedliche Vorstellungen über Gehalt, Laufzeit und spezielle Klauseln machten eine neue Vereinbarung lange nicht möglich.
Zuletzt hieß es sogar, der Klub habe das Angebot für Upamecano zurückgezogen. Der Spieler selbst soll dann bei den Verantwortlichen vorstellig geworden sein, um doch noch die Wogen zu glätten.
Upamecano war 2021 gemeinsam mit Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig nach München gewechselt, die Bayern legten für den Abwehrspieler dem Vernehmen nach 42,5 Millionen Euro auf den Tisch. Mit den Münchnern gewann Upamecano seither dreimal die deutsche Meisterschaft.
Galt er in seiner Anfangszeit beim FCB noch als anfällig, hat sich Upamecano längst zur festen Größe und zum Leistungsträger in München entwickelt. Der französische Meister Paris Saint-Germain und auch Real Madrid sollen ihn umworben haben.