Der 1. FC Köln bestreitet am Abend sein Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Einem Teil der aktiven Fanszene wurde jedoch der Zutritt zum Bundesland Baden-Württemberg verweigert.

Der 1. FC Köln muss in seinem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstagabend (ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf einen signifikanten Anteil seiner aktiven Fanszene verzichten. Der skurrile Grund: Der Anhängerschaft wurde der Zutritt zum Bundesland Baden-Württemberg verweigert.

Wie verschiedene Medien, darunter der "Geissblog", berichten, wurden mehrere Busse mit FC-Fans auf einer Raststätte an der A3 bei Siegburg von der Polizei festgesetzt. Demnach riegelte ein Großaufgebot der Polizei die Ein- und Ausfahrten des Rasthofs ab, die Busse wurden regelrecht umzingelt.

Zuvor sollen sich auf demselben Rastplatz Fans von Borussia Mönchengladbach aufgehalten haben, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt waren. Die Polizei wollte offenbar ein Aufeinandertreffen der beiden verfeindeten Fanlager verhindern, allerdings waren die Gladbach-Fans wohl schon lange nicht mehr vor Ort.