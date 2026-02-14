Der VfB Stuttgart rehabilitiert sich für die Niederlage beim FC St. Pauli und schlägt den 1. FC Köln zu Hause. Der Traum von der Champions League lebt.

Der VfB Stuttgart hat sich dank Stürmer Ermedin Demirovic im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet. Eine Woche nach der überraschenden Niederlage beim FC St. Pauli betrieb die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln Wiedergutmachung und rückte in der Tabelle der Fußball-Bundesliga vorerst auf den vierten Platz vor - RB Leipzig kann jedoch noch nachziehen.

Demirovic (15., 84.) mit einem Doppelpack und Deniz Undav (90.+2) sorgten für den fünften Sieg des VfB im siebten Liga-Spiel seit dem Jahreswechsel - und für eine gelungene Generalprobe: Am Donnerstag (21.00 Uhr) sind die Schwaben im Hinspiel der Play-offs der Europa League bei Celtic Glasgow gefordert. Ragnar Ache (79.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste, die weiter vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben.

Nach der Pleite bei St. Pauli wolle man "versuchen, direkt wieder in die Spur zu kommen", hatte Hoeneß vor der Partie bei Sky betont. Verzichten musste der VfB-Coach vorerst auf Mittelfeldchef Angelo Stiller, der nach einer Erkältung unter der Woche nur auf der Bank saß. Chema rückte neben Kapitän Atakan Karazor ins defensive Mittelfeld.