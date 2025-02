Der SC Freiburg nähert sich den Champions-League-Plätzen. Trotz der Elfmeterseuche gibt es einen knappen Sieg beim FC St. Pauli.

Vincenzo Grifo wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Nach dem 1:0 (0:0) der Freiburger Minimalisten beim FC St. Pauli schloss Grifo seinen Kapitän Christian Günter in die Arme und wollte ihn überhaupt nicht mehr loslassen.

Günters scharfen Schuss lenkte Philipp Treu in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor - dadurch konnte auch Grifo wieder lachen. Durch das dritte 1:0 in Serie schob sich der SC trotz seiner Elfmeterseuche an die Champions-League-Plätze heran.

In einem umkämpften und selten hochklassigen Duell scheiterte zunächst Grifo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kläglich vom Elfmeterpunkt (45.+1).

Grifo versuchte es in Panenka-Manier - doch St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj blieb einfach stehen und fing den Ball. Freiburg hat damit sechs Elfmeter in Serie in der Bundesliga verschossen, jubelte nach dem späten Treffer aber dennoch.