Bundesliga: DFB-Shooting-Star Jamie Leweling - Wieder Standing Ovations in der Allianz Arena?

Dass der Neuling dermaßen performt, damit hatte jedoch nicht einmal der Bundestrainer gerechnet. "Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet", sagte Julian Nagelsmann nach der Nations-League-Partie im "ZDF".

Mit reichlich Wucht und noch mehr Präzision hämmerte der DFB-Debütant den Ball zum 1:0-Siegtreffer gegen die Niederlande oben rechts ins Kreuzeck. Spätestens jetzt hatte ganz Fußball-Deutschland das zu sehen bekommen, was der Shooting-Star Woche für Woche beim VfB Stuttgart abliefert.

Jamie Leweling ist wohl in der Form seines Lebens. Sowohl beim VfB Stuttgart als auch beim DFB-Team liefert der Offensivspieler. Nun steht das Duell mit dem FC Bayern an.

Körperlichkeit und Energie - Nagelsmann spricht genau die Attribute an, die den Stuttgarter Flügelstürmer ausmachen. Denn mit einer Größe von 1,85 Metern und einem Top-Speed von 34 km/h in der laufenden Bundesliga-Saison ist der 23-Jährige geballte Physis - und das nicht nur auf dem Weg zum Tor.

"Was Jamie uns bringt, ist eine defensive Disziplin und eine taktische Bereitschaft auch defensiv zu arbeiten", lobte Hoeneß den Mann, der 2023 erst per Leihe nach Stuttgart kam und im Sommer dieses Jahres für fünf Millionen Euro von Union Berlin fest verpflichtet wurde.

Denn VfB-Coach Sebastian Hoeneß schätzt an Leweling besonders die hohe defensive Arbeitsrate. Unter anderem deswegen hatte der Youngster stets den Vorzug vor Fan-Liebling Silas erhalten, der mittlerweile an Roter Stern Belgrad verliehen ist.

In Sachen Sprints gehört der gebürtige Nürnberger zu den Top-15 der Liga. Ob über die rechte oder linke Seite - Leweling ackert beim VfB stets die komplette Linie entlang. Ein Grund, warum er bei den Schwaben zurzeit auch absolut gesetzt ist.

FC Bayern vs. VfB: Hoeneß lobt Jamie Leweling

Dabei reißen die Highlights für den Deutsch-Ghanaer momentan nicht ab. Nach dem Champions-League-Debüt bei Real Madrid, dem 5:1-Heimsieg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund und dem Debüt für die Nationalmannschaft steht für Leweling der nächste Kracher an.

In der laufenden Saison zählt er nun zu den formstärksten Profis beim VfB und hat sowohl in der Liga als auch der Champions League bereits Scorer-Punkte gesammelt. Seit vergangenem Montag hat er nun auch einen Länderspiel-Treffer auf dem Konto.

In der Hinrunde der abgelaufenen Bundesliga-Saison gelang dem Youngster kein einziger Treffer, in der Rückrunde brach dann mit seinem Premieren-Treffer gegen RB Leipzig der Bann und Leweling kam auf insgesamt elf Scorer-Punkte.

Als Leweling im vergangenen Jahr von Köpenick nach Bad Cannstatt kam, fielen die Reaktionen anders aus. Der Flügelstürmer spielte bei den "Eisernen" kaum eine Rolle und wurde in Stuttgart schnell zum Chancentod erklärt.

Was die offensiven Stärken von Leweling anbelangen, ist sich Hoeneß mit Nagelsmann einig: "Er ist in der Lage mit seinem Körper, seiner Wucht und Schnelligkeit sehr viele Verteidiger vor große Probleme zu stellen."

Jamie Leweling: Wieder Standing Ovations in der Allianz Arena?

Am Samstag (ab 18:30 im Liveticker) geht es für ihn und den VfB zum Südschlager nach München. Der FC Bayern wartet und will die Tabellenführung in der Bundesliga behalten.

Wenn Leweling am Samstag dann erneut in der Münchner Allianz Arena so aufdreht, wie gegen die Niederlande, muss sich die Defensive auf etwas gefasst machen.

Müller trotz VfB-Lob: "Ich würde auf uns setzen"

Schließlich hatte auch Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich dem Stuttgarter ein "sehr tolles Debüt" attestiert: "Jamie muss man heute herausheben. Nicht nur wegen seinem Tor hat er ein überragendes Spiel gemacht. Ein tolles Debüt. Das gibt es nicht oft, dass die Allianz Arena bei einem Debüt steht und klatscht."

Zumindest eines scheint also klar zu sein: Am Samstag wird es keine Standing Ovations des Münchner Publikums für Leweling geben - ganz gleich wie der VfB-Star performt.