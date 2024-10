FC Bayern: Rasen-Ärger geht in die nächste Runde - Rekordmeister offenbar mit skurriler NFL-Idee

Neben einer höheren Qualität werden auch bessere Kameraperspektiven gefordert. Die aktuellen "lassen unser Weltklassestadion auf dem Bildschirm amateurhaft erscheinen und schaden so dem Image des Vereins", heißt es in der Petitionsbeschreibung.

Der Rasen in der Münchner Allianz Arena war schon mehrfach Gegenstand von Diskussionen. Ein "X"-User hat daher eine Petition für einen neuen Rasen ins Leben gerufen.

Der FC Bayern erntet weiterhin Spott für seinen Rasen. Das Spielfeld in der Allianz Arena "ähnelt einem Bauernhof", wütet ein Fan in einer Online-Petition. Nun gibt es Hoffnung auf eine schnelle Besserung mit einem netten Bonus.

Football-Welt äußert scharfe Kritik an Allianz Arena

Dabei schaffte es die Allianz Arena in der vergangenen Saison nach einjähriger Pause wieder unter die drei Bundesliga-Stadien mit dem besten Rasen. 2022/23 hagelte es noch Kritik, sodass der Rekordmeister damals beim "Pitch of the Year"-Award leer ausging.