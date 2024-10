Es ist offiziell: Thomas Tuchel wird der nächste Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft . Nachdem der Deutsche am Mittwochmorgen offiziell in seinem neuen Amt bestätigt wurde, folgte nur wenige Stunden später die Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz.

"Mir wurde gesagt, es geht hier klar um den Fußball. Und das hat mich begeistert. Es ist was anders als im Klub-Fußball. Es passt zu meinem Charakter. Ich will auch immer besondere Dinge erreichen. Ich habe tolle Erinnerungen an das Land. Die Anfrage kam für mich zum perfekten Zeitpunkt. Ich freue mich, dass ich an dieser Reise teilnehmen darf.

"Ich habe mit niemandem gesprochen. Wir haben das alles sehr vertraulich besprochen. Ich habe nicht mit Harry Kane, nicht mit Gareth [Southgate] gesprochen. Das mache ich immer so, weil ich mir mein eigenes Bild machen will."

Tuchel will in England leben - meistens

... seine Liebe zu England:

Ich mag das Land, den Humor, die Lebensweise, die Einstellung der Fans und was sie von Spielern erwarten. Das schärft auch den Charakter der Spieler. Diesen Geruch des englischen Fußballs wieder zu spüren, macht mich sehr glücklich. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich mochte es gern, ich war alle drei Tage in einem anderen Stadion. Ich mag den Humor, ich habe mich immer sehr willkommen gefühlt.

... die Gewichtung Ergebnisse vs. Spielweise:

"Es muss ausgeglichen sein. Am Ende muss uns die Spielweise Ergebnisse bringen. Wir haben junge, hungrige Spieler. Wir sind extrem darauf ausgerichtet, endlich mal wieder einen Titel zu gewinnen. Das müssen wir uns unsere Spielweise einfließen lassen – offensiv. Das passt zu den Spielern, aber ich weiß auch, dass wir nicht viel Zeit haben. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Trainingszeit, deswegen ist es umso wichtiger, eine klare Ansprache für die Spieler zu haben."

... die Frage, ob er in England leben wird:

"Ich liebe es, hier in England zu leben. Ich will natürlich auch nah bei meiner Familie in Deutschland sein, aber ich werde auch hauptsächlich in England leben."

... seine Vertragslaufzeit von 18 Monaten:

"Wir werden sehen. Wir haben ausgemacht, was in den 18 Monaten passiert. Dann sehen wir weiter. Ich habe gute Erfahrungen mit anderthalbjährigen Verträgen. Leider. Ich arbeite noch an der Langfristigkeit. Ich bin es gewohnt, im täglichen Ablauf mit Spielern zu arbeiten. Das ist jetzt etwas Neues. Das ist das letzte Stück, das mich begeistert ist, war dieser Zeitrahmen. Er hilft uns, dass wir den Fokus nicht verlieren. Erst die Qualifikation zu bestehen und dann das Turnier zu bestreiten. Wir wollen das Bestmögliche erreichen. Und dann sehen wir weiter."