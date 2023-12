DFL sucht einen Investor: Union Berlin beantragt wohl Verschiebung der Abstimmung

Die Mitgliederversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt/Main am Montag birgt jede Menge Zündstoff. Es geht um viel Geld, Fan-Proteste, gegensätzliche Meinungen und eine gemeinsame Entscheidung, die auf wackeligen Füßen steht.

Fließt das Geld, soll es in die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells (rund 600 Millionen Euro) investiert werden und dabei vor allem die Auslandsvermarktung stärken. Denn in dem Bereich hinkt die Bundesliga anderen Ländern deutlich hinterher. Vorreiter ist hier die Premier League.

Die Engländer haben jüngst mit ihrem neuen TV-Vertrag wieder Maßstäbe gesetzt, denn in den Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2028/29 fließen insgesamt 6,7 Milliarden Pfund in die Kassen der 20 Premier-League-Klubs. Das sind rund 1,95 Milliarden Euro pro Saison.

Bei der Auslandsvermarktung sieht es besonders bitter aus. "Wir sind katastrophal aufgestellt in der Auslandsvermarktung. Wir hatten mal eine Prognose von 850 Millionen Euro – jetzt sind wir bei 160. Das Geld fehlt in jeder Kasse“, hatte Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge im Sommer gewettert.

Es soll zudem keine "Mitbestimmungsrechte eines Partners in Bezug auf Pflichtspiele im Ausland, Anstoßzeiten oder im Bereich der Spielplanung" geben. Und: "Nach Ablauf der zeitlich begrenzten Minderheitsbeteiligung würden die lizenzierten Rechte automatisch an den DFL e.V. zurückfallen."

Jamal Musiala (FC Bayern München) Zuvor berichtete bereits die "Sport Bild", dass der FC Liverpool sehr am Offensivkünstler interessiert sein soll. Demnach sind von Spielerseite in den kommenden Monaten keine Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung des bis 2026 laufenden Vertrages geplant, was bei den Interessenten wiederum Hoffnungen wecken soll.

Frans Krätzig (FC Bayern München) Die Münchner könnten den flexibel einsetzbaren Linksfuß im Winter verleihen. Im DFB-Pokal durfte Frans Krätzig zwar zwei Mal starten, in der Champions League kam der 20-Jährige aber noch gar nicht dran und in der Bundesliga bisher nur auf 51 Spielminuten. Der "Sport Bild" erklärte der Youngster, dass eine Leihe Sinn ergeben könnte, wenn seine Spielzeiten weiter sinken.

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel) Der Vertrag des Georgiers Kvaratskhelia bei den Italienern läuft noch bis 2027, sein Nationaltrainer Sagnol könnte durchaus über angebliche Interessenten am 22-Jährigen Bescheid wissen. In der Vorsaison führte Kvaratskhelia die Neapolitaner mit zwölf Toren und 13 Vorlagen zum ersten Meistertitel seit 1990.

Daniel Peretz (FC Bayern München) Hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich ist Daniel Peretz nur der dritte Torhüter beim FCB. Laut "Bild" gibt es im Klub den Plan, den Keeper zu verleihen, um seine Entwicklung - er gilt als möglicher Neuer-Erbe - mit regelmäßigen Einsätzen zu fördern. So soll sich im Angesicht der bevorstehenden Ulreich-Verlängerung an der Hierarchie im Klub erst einmal nichts ändern.

Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal) Der FC Bayern sucht Verstärkung für seine dünn besetzte Abwehr. Hilfe vom FC Arsenal darf der Rekordmeister aber wohl nicht erwarten. Zuletzt wurde der FCB mit Tomiyasu in Verbindung gebracht. Einen möglichen Wechsel im Winter beziehungsweise ein dazugehöriges Angebot werden die Gunners laut "Evening Standard" aber ablehnen. So gilt der Japaner als wertvolles Kadermitglied.

Leny Yoro (OSC Lille) Auch auf der Position des Innenverteidigers möchte der FCB angeblich nachbessern. Mit Yoro ist eines der größten Talente Europas im Visier der Münchner. So berichtet "Foot Mercato". Der 18-Jährige wird jedoch auch von Real Madrid und Paris Saint-Germain umworben. Der Yoro-Vertrag in Lille läuft 2025 aus.

Casemiro (Manchester United) Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler. Offenbar empfiehlt Trainer Thomas Tuchel Casemiro von Manchester United für die Aufgabe der "Holding Six". So berichtet die katalanische Online-Zeitung "El Nacional". Der 31-Jährige hat bis 2026 Vertrag und sollte wohl nicht mehr als 50 Millionen Euro kosten.

Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo) Der 19 Jahre alte Verteidiger gilt als eines der größten Talente im italienischen Fußball und absolvierte bereits sieben Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Er würde in das Profil des FC Bayern passen. Allerdings ist er noch bis Sommer 2027 an Bergamo gebunden. Der Verein möchte ihn laut "Sport Bild" nicht verkaufen.

Clement Lenglet (Aston Villa) Der 28-jährige Franzose ist aktuell vom FC Barcelona an den englischen Premier-League-Verein Aston Villa verliehen und wird ebenfalls von der "Sport Bild" erwähnt. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger noch an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Nach seiner Ausleihe steht er bis zum Jahre 2026 in Barcelona unter Vertrag.

Arnau Martinez (FC Girona) Zuvor hatte schon das spanische Portal "Relevo" berichtet, dass der FC Bayern an dem Girona-Talent dran sein soll und der Deal um den 20 Jahre jungen Abwehrspieler schon recht weit sei. Laut "Sport1" sei die Spur zum flexibel einsetzbaren Defensivspieler allerdings nicht so heiß. Denn bei den Bayern-Verantwortlichen ...

Joao Palhinha (FC Fulham) "Was auch immer im Januar passiert, wird passieren", sagte der 28-Jährige lapidar. Auch bei den Bayern scheint das einst so große Interesse an der von Trainer Tuchel gelobten "Holding Six" mittlerweile etwas abgekühlt zu sein. Wie "Sky" berichtet, liege die Priorität nun auf einem Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Zudem gebe es Zweifel, dass Palhinha als Sechster ein Upgrade zu Kimmich, Goretzka und Laimer wäre.

Joao Palhinha (FC Fulham) Kommt er nun im Winter zum FC Bayern oder nicht? Auf diese Frage antwortete der Portugiese ausweichend. "Ich denke nicht viel darüber nach, was als nächstes kommt", sagte er auf "DAZN" und betonte die Bedeutung der nächsten Spiele für den FC Fulham: "Ich denke an die sieben Spiele, die wir vor uns haben im Dezember, das sind komplizierte Spiele. Da kommt auch noch der Boxing Day, es kommt alles zusammen."

Ronald Araujo (FC Barcelona) Bereits seit einigen Tagen kursiert das Gerücht, dass Ronald Araujo auf der Wunschliste des FC Bayern ganz weit oben stehen soll. Auch ein Telefonat soll es bereits gegeben haben. Fabrizio Romano berichtet in seinem "Here We Go"-Podcast nun, dass FCB-Coach Thomas Tuchel "nahezu besessen" von der Idee sein soll, den Innenverteidiger zu holen.

Der Knackpunkt: Steffen Merkel, neben Lenz Geschäftsführer der DFL, hält diesen Weg nicht für mehrheitsfähig. "Eine Binnenfinanzierung würde deutlich höhere Abgaben der Klubs an die DFL bedeuten", sagte Merkel: "Das würde die finanziellen Mittel aller Vereine reduzieren, also die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten beschränken und im Endeffekt womöglich auch die Wettbewerbsfähigkeit reduzieren."

Er erläutert: "Nach jetziger Rechnung stärkt das Modell das obere Drittel der DFL-Ligen, während zwei Drittel der Vereine nur minimale Verbesserungen erwarten dürfen. In Verbindung mit der ohnehin schon ungerechten Verteilung der TV-Gelder entwickeln sich geringe Mehreinnahmen am Ende zu immer größerer Wettbewerbsverzerrung."

Sie haben am Wochenende noch einmal zu einem großen Teil gegen den Einstieg protestiert. "Es bleibt dabei: Nein zu Investoren in der DFL!" oder "DFL-Investoreneinstieg stoppen" hieß es auf Transparenten.

Timo Werner (RB Leipzig) Da Timo Werner in Leipzig derzeit weit weg von einem Stammplatz ist, könnte er die Sachsen möglicherweise Anfang 2024 für bessere EM-Chancen verlassen. Wie das Portal "90min.com" berichtet, sollen sich gleich drei Premier-League-Klubs mit dem Ex-Chelsea-Star beschäftigen: Crystal Palace, Fulham sowie West Ham United. Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026.

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) Auf eine derartige Klausel angesprochen, erklärte er gegenüber dem Journalisten Ben Jacobs: "Nein, aber man braucht auch keine Klausel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Klub sind. Letztlich würden wir niemanden zwingen, hier zu bleiben, wenn er das nicht will. Wir wünschen uns, dass er sich bei uns so wohl fühlt, dass er einfach bleiben will."

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte, wonach Bayer-Coach Alonso eine Ausstiegsklausel für besondere Klubs in seinem bis 2026 gültigen Vertrag verankert hat. Der FC Bayern, Real Madrid und der FC Liverpool wurden dabei genannt. Dies hat Fernando Carro, Leverkusens Vorsitzender der Geschäftsführung, nun klar bestritten.

Angelino (Galatasaray Istanbul) ..., die Gala angeblich aber nicht zahlen will. Die Türken wollen offenbar nachverhandeln und hoffen auf einen Rabatt. Für RB-Sportdirektor Rouven Schröder, der mit dem Champions-League-Teilnehmer in Kontakt sein soll, sei das jedoch keine Option. Angelinos Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2025, eine Zukunft bei RB soll es aber nicht geben.

Angelino (Galatasaray Istanbul) Lässt Galatasaray Leipzig-Leihgabe Angelino den Rest der Saison auf der Bank schmoren? Laut "Bild"-Zeitung soll der türkische Klub das in Erwägung ziehen. Der Grund: Aktuell steht der Linksverteidiger bei 17 Pflichtspielen für die Istanbuler, bei 20 greift wohl eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro...

Marvin Ducksch (Werder Bremen) Der Nationalspieler steht an der Weser noch bis 2026 unter Vertrag. Laut "Sport Bild" signalisiert Nottingham Forest aktuell Interesse am Stürmer. Demnach soll dem 29-Jährigen beim Premier League-Klub eine Gehaltsverdopplung winken. Bei Werder will man davon nichts hören. "Ein Winter-Transfer ist kein Thema für uns", sagte Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz der "Bild".

Timo Werner (RB Leipzig) RB-Stürmer Timo Werner wäre für einen erneuten Wechsel wohl offen, so berichtet "Sky". Offenbar fühlt Manchester United beim ehemaligen Chelsea-Spieler vor, nachdem 72-Millionen-Euro-Stürmer Rasmus Hojlund noch ohne Premier-League-Treffer ist. Werners Vertrag in Leipzig geht noch bis 2026.

Justin Diehl (1. FC Köln) Baumgart: "Dieser Junge hat zwölf Jahre in diesem Verein gespielt, er wurde in dieser Stadt geboren, er war vom allerersten Tag meiner Zeit hier, vom allerersten Training an, seit ich Cheftrainer bin, dabei. Trotzdem gibt es ein ganz klares Statement von ihm, dass er nächstes Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte." Laut "BILD" verhandelt Diehl mit Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart.

Justin Diehl (1. FC Köln) Der Effzeh sucht händeringend Verstärkungen für den Kader und hätte sie eigentlich in der eigenen Jugend. Für Köln II traf Offensiv-Talent Diehl in dieser Saison elfmal und legte achtmal auf. Doch Steffen Baumgart beruft den jungen nicht nach oben. Hintergrund sind die Zukunftspläne des Juwels mit auslaufendem Vertrag. Die Situation erinnert an den Abgang des einstigen Diamanten Florian Wirtz.

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) Der nächste Interessent für Stürmer Serhou Guirassy klopft offenbar beim VfB Stuttgart an. Dabei handelt es sich laut "Bild" um niemand geringeren als Manchester United. Der 27-Jährige hat eine Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro, was für United durchaus stemmbar wäre. Guirassy konnte trotz Verletzung bereits 15 Saisontore erzielen.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Liverpool ist laut "Teamtalk" nun auch in den Poker um Bayer-Star Florian Wirtz eingestiegen. Demnach soll vor allem Trainer Jürgen Klopp den deutschen Nationalspieler als ideale Ergänzung für das Team der "Reds" sehen. Dem Bericht nach plant Klopp, dass Wirtz in Liverpool als eine Art falsche Neun spielen könnte, wie es einst Roberto Firmino sehr erfolgreich tat.

Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg) Wie "Sky" erfahren haben will, sichert sich Eintracht Frankfurt den Transfer von U21-Nationalspieler Nathaniel Brown vom 1. FC Nürnberg. Der Linksverteidiger soll im kommenden Sommer an den Main wechseln und einen Vertrag bis 2029 erhalten. Die SGE bezahlt demnach mindestens drei Millionen Euro Ablöse, ohne Boni oder Nachzahlungen.

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) Verliert Bayer Leverkusen einen Leistungsträger nach England? Wie die "Bild" berichtet, hat der FC Chelsea ein Auge auf Innenverteidiger Jonathan Tah geworfen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2025 aus, in diesem Sommer hat er demnach eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro. Auch der FC Liverpool soll am physisch starken Abwehrmann dran sein.

Timo Werner (RB Leipzig) Hammer in Leipzig! Laut "Bild" könnte Timo Werner schon im kommenden Winter wechseln. Demnach hätte Sportdirektor Rouven Schröder dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er den Klub per Leihe verlassen kann. Werner spielt in dieser Saison kaum eine Rolle bei den "Roten Bullen" und muss meistens auf der Bank Platz nehmen. Der Vertrag des 27-Jährigen in Leipzig läuft noch bis 2026.

Thilo Kehrer (West Ham United) Kommt Thilo Kehrer in die Bundesliga zurück? Wie die "Sport Bild" berichtet, arbeite Eintracht Frankfurt an einem Transfer des ehemaligen Schalkers. Aufgrund des hohen Gehalts des 27-Jährigen würden die Hessen ein Leihgeschäft anstreben. Kehrer spielt bei West Ham in der laufenden Saison nur eine Nebenrolle.

Bundesliga-Investor: Wie sind die Aussichten?

Das ist schwer vorherzusagen, es sieht aus Sicht der Investor-Befürworter aber positiver aus als im Mai. Bereits 14 Klubs bekennen sich laut einer "kicker"-Umfrage zu ihrer Zustimmung. 13 Vereine machten keine Angaben, drei Klubs (Köln, Freiburg, St. Pauli) teilten ihre Ablehnung mit, ein Verein (Osnabrück) will sich enthalten.

Laut "kicker" fordert Union Berlin dazu eine Verschiebung der Abstimmung. Die Abstimmung erfolge "zum falschen Zeitpunkt". Als Argument führt Union-Präsident Dirk Zingler laut dem Sportmagazin unter anderem die zu erwartende niedrigere Ertragsbeteiligung im Vergleich zum Vorstoß im Mai an.

Was bei einer erneuten Ablehnung des Einstiegs passiert, ist schwer abzusehen, im Mai hatte es unter den Klubs ordentlich geknallt.

Man müsse "aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der die zweite Liga vorgibt, was die DFL machen soll", warnte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro in der "FAZ". Sollte der abgespeckte Deal aufgrund deren Ablehnung platzen, müsse man sich "ernsthafte Gedanken über die künftige Governance der DFL machen".