Die DFL hat die Terminierung der Bundesliga-Spieltage 25 bis 27 bekanntgegeben.

Der Meister und Vizemeister der Fußball-Bundesliga treffen am 26. Spieltag zu einer ungewohnten Zeit erneut aufeinander. Wie die DFL am Donnerstag im Rahmen der Terminierung der Spieltage 25 bis 27 mitteilte, empfängt der VfB Stuttgart am Sonntagabend (16. März) Double-Sieger Bayer Leverkusen.

Schon am Tag zuvor dürfen sich die Zuschauer auf ein anderes Topduell freuen. Dann empfängt RB Leipzig am Abend Borussia Dortmund.

Rekordmeister Bayern München ist derweil dreimal hintereinander um 15:30 Uhr gegen den VfL Bochum, bei Union Berlin und gegen den FC St. Pauli gefordert.

Auch in der 2. Bundesliga stehen die Anstoßzeiten weiterer Spiele fest. Vor allem am 25. Spieltag steigen zwei namhafte Duelle. Am 8. März muss Schalke 04 bei Hertha BSC ran, abends folgt das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf.

Tabellenführer 1. FC Köln ist eine Woche später gegen Darmstadt 98 ebenfalls am Samstagabend gefordert.