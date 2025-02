BVB: Trennung von Sven Mislintat war alternativlos, aber ist nicht ausreichend - ein Kommentar

Damit endet die Zusammenarbeit nach Ablauf der Wintertransferperiode erneut. Zu groß waren die Differenzen, zu tief die Gräben, die sich in kurzer Zeit aufgetan haben.

Gerüchte gab es schon länger. Nun besteht Gewissheit im seit Monaten schwelenden Machtkampf in der Führungsetage von Borussia Dortmund .

In der BVB-Führungsetage fliegen die Fetzen. Erstes Opfer: Sven Mislintat. Der Technische Direktor muss gehen. Eine Entwicklung, die so lange vorhersehbar wie vermeidbar war. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Denn Mislintat gilt in der Szene als schwieriger Charakter. Beim VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam - seinen letzten zwei Engagements - hinterließ er verbrannte Erde.

Auch in seiner ersten Dortmunder Zeit war dies der Fall. In guter Erinnerung ist sein Kleinkrieg mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel, in dessen Folge Mislintat sogar das Betreten des Trainingsgeländes untersagt worden war.