Der FC Bayern München kommt in Leverkusen mit einem blauen Auge davon und nähert sich mit einem Remis dem Meistertitel. Nach der Partie zeigen sich die Leverkusener ein wenig enttäuscht, aber stolz, während die Münchner tief durchatmen. ran hat die Stimmen zusammengefasst. Bayer 04 Leverkusen belohnt sich für seinen Sturmlauf gegen Bayern München nicht und muss sich mit einem 0:0 begnügen. Die Werkself vergab zahlreiche Top-Chancen, während die Münchner kaum mal in die gefährliche Zone dringen konnten. Letztlich brachten die Gastgeber den Ball aber nicht über die Linie, weshalb die Diskussion entbrannte, ob Trainer Xabi Alonso nicht früher einen Mittelstürmer hätte bringen müssen. In der Tabelle bleibt der FC Bayern acht Zähler vor Leverkusen, was auch hauptverantwortlich dafür ist, dass die Münchner mit dem Samstagabend zufrieden sein konnten. Nach dem Spiel haben sich unter anderem Vincent Kompany, Xabi Alonso, Granit Xhaka, Manuel Neuer und Jamal Musiala bei "Sky" respektive in der Pressekonferenz zu Wort gemeldet. Bereits zuvor waren Max Eberl und Rudi Völler am Mikro des Pay-TV-Senders zu hören. ran hat die Stimmen rund um das Top-Spiel zusammengefasst.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer (FC Bayern München) Über das Spiel: "Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich war es schwer, wir haben nicht viele Chancen kreiert, Leverkusen hat stark gepresst. Es war schwierig, unser Spiel aufzubauen und zu kombinieren. Am Ende nehmen wir einen Punkt mit nach Hause und halten den Acht-Punkte-Abstand. Wir haben in dieser Woche viel das Box-Defending (Verteidigen im Strafraum) trainiert und wie wir gegen eine Mannschaft, die gut Fußball spielt, etwas tiefer stehen können. Das ist uns gut gelungen. Es war wichtig, nicht zu verlieren, auch wenn wir gerne gewonnen hätten - aber das haben wir heute nicht verdient." "Es ist manchmal skurril, dass wir den ersten Torschuss in der 73. Minute hatten, aber das gehört auch zum Fußball. Leverkusen hat das Spiel dominiert und unser Selbstverständnis war nicht optimal. Aber man muss solche Phasen überstehen und das haben wir gut gemacht und so den Punkt erkämpft." Über die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala: "Die Verlängerung ist für uns sehr wichtig, auch die Dauer. Der Stern ist jetzt schon aufgegangen und wird weiter glühen. Er entscheidet selber, was er damit macht, aber er ist ein Weltklasse-Spieler." Über die Zukunft von Joshua Kimmich. "Der Stein ist so ein bisschen ins Rollen gekommen beim FC Bayern. Der ein oder andere hat schon verlängert, aber im Grunde genommen sind es die zwei Parteien, die es entscheiden müssen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

BVB-Fans fürchten sich vor Abstiegskampf: "Süle mich in Trauer"

Jamal Musiala (FC Bayern München) Über die Situation von Joshua Kimmich: "Ich glaube, er muss selbst entscheiden. Ich habe schon oft mit ihm geredet. Jeder von uns will, dass er verlängert, aber ich will ihm persönlich keinen Druck machen." Über seine eigene Verlängerung: "Endlich. Ich wusste von Anfang, dass ich bleiben möchte. Die Gespräche waren sehr positiv. Ich bin jetzt wirklich glücklich. Wir wollen alle viele Dinge gewinnen und da können wir jetzt den Fokus drauf lenken." Über das Spiel gegen Leverkusen: "Wir haben heute nicht unser Spiel gespielt. Wir haben keinen Druck gemacht und hatten nicht viel Ballbesitz. Aber am Ende haben wir einen Punkt geholt und den Acht-Punkte-Vorsprung gehalten, das ist also ein kleines Plus von heute. Leverkusen war sehr aggressiv und hat richtig gepusht. Der größte Fokus lag heute auf dem Verteidigen. Wir werden in den nächsten Tagen auf das Spiel zurückblicken und schauen, was wir besser machen können." Über das Lob von Matthäus: "Es ist viel zu viel Lob, aber ich nehme es an. Ich versuche hart zu arbeiten und mich zu verbessern. Das ist das Ziel. Vielen Dank, mehr Lob geht nicht." Über Florian Wirtz: "Er hat ein super Spiel gemacht. Es macht viel Spaß mit ihm zu spielen und weniger, gegen ihn zu spielen. Ich freue mich, schon bald mit Deutschland mit ihm zusammenzuspielen. Wir sind gute Freunde." Über die Möglichkeit eines Wirtz-Wechsels zu Bayern: "Wäre schön, wenn er zu uns kommt, aber ich will kein Input geben. Das muss er mit seiner Familie entscheiden."

Anzeige

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) Über das Spiel: "Der Ball ist bei 500-prozentigen Chancen nicht reingegangen. Vor allem die beiden am Schluss, wo dann auch ein Weltklasse-Torwart im Tor steht. Einerseits sind wir enttäuscht, andererseits können wir viele positive Sachen mitnehmen für die Zukunft. Wenn wir so weitermachen, werden wir ein großes Ziel erreichen können. Das Ergebnis ist nicht an erster Stelle, sondern, dass wir mit Charakter und Mentalität gespielt haben. Wir machen weiter und geben nicht auf." Ob ein klassischer Stürmer früher hätte kommen sollen: "Was heißt früher? Wir haben auch ohne Mittelstürmer große Chancen gehabt. Ob ein Stürmer die gemacht hätte, ist ein großes Fragezeichen. Es geht nicht darum, ob wir einen klaren Stürmer auf dem Platz hatten. Wir müssen eher unsere Leistung loben, auch wenn wir nicht gewonnen haben. So gegen Bayern zu spielen, mit so viel Charakter, so viel Mentalität und um jeden Ball zu kämpfen, verdient ganz großen Respekt." Was das Ergebnis in Bezug auf die Meisterschaft aussagt: "Dazu möchte ich nicht allzu viel sagen. Aber bei uns hat noch niemand auf die Tabelle geschaut. Wir müssen unseren Job erledigen und nach 34 Spieltagen schauen, wo wir stehen. "

Anzeige

Wirtz zum FC Bayern? Alonso spricht Klartext

Anzeige

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) Über die Frage, ob ein Mittelstürmer den Ball über die Linie gebracht hätte: "Ja vielleicht, das werden wir nie wissen." Über die Leistung seiner Mannschaft: "Aber ich glaube, dass die ganze Mannschaft auf Top-Niveau gespielt hat. So gegen Bayern zu spielen, ist nicht einfach. Wir haben ohne und mit Ball sehr gut gespielt und viele Chancen herausgearbeitet. Die Intensität und Konzentration war sehr gut. Wir haben es fast perfekt gemacht. Wir können viel Positives mitnehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Die Saison ist noch nicht vorbei." Über die Auswirkungen auf die Tabelle: "Acht Punkte, wir wissen, dass der Vorsprung groß ist. Wir wollten auf fünf Punkte ran, aber das ist keine Runde für heute. Wir hatten in der Vergangenheit scheiß Unentschieden. Heute ein Unentschieden gegen diese Bayern kann passieren.“

Anzeige

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) Über den Spielstil seiner Mannschaft: "Im Idealfall wollen wir immer pressen und den Ball so schnell wie möglich zurückerobern. Aber wenn eine Mannschaft das Recht hat, zu spielen, dann müssen wir verteidigen. Das hat Leverkusen heute gemacht, sie haben den Ball sehr gut laufen lassen und sehr gut gepresst - also mussten wir verteidigen. Insofern kann ich meiner Mannschaft für die Mentalität und das Verteidigen trotzdem ein großes Kompliment machen. Wir haben so viele Spiele gespielt, in denen wir so viele Tore geschossen haben, deshalb ist das für uns ein Punkt, den wir mit nach Hause nehmen können." Über die aktuelle Tabellensituation: "Wir haben nicht zufällig acht Punkte Vorsprung. Wir haben in dieser Saison (in allen Wettbewerben) schon mehr als 100 Tore geschossen, glaube ich. Okay, Leverkusen hat uns unter Druck gesetzt - aber wenn wir nach dem harten Kampf in Glasgow vor drei Tagen nicht die Mentalität zeigen, Schüsse und Flanken zu blocken und als Team mit Harry und Jamal zu verteidigen, dann hätten wir diesen Ort noch enttäuschter verlassen. Wir werden definitiv aus diesem Spiel lernen, aber wir nehmen das Ergebnis und machen weiter."

Anzeige

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München) Über das Interesse an Florian Wirtz: "Wir haben den Gedanken gar nicht. Es geht um das Spiel jetzt und darum, dass wir die deutsche Meisterschaft holen können. Wir können unseren Kader und unsere Verlängerungen besprechen. Alles andere kommt im Sommer. Ich fand die Diskussionen um Wirtz rund um das Spiel zu viel." Über die anvisierte Verlängerung mit Joshua Kimmich: "Das weiß ich nicht, es wird sehr viel spekuliert. Wir hatten sehr, sehr gute Gespräche mit Josh. Wir hoffen, dass wir den nächsten Sack (nach Neuer, Davies, Musiala) zumachen können. Wir wissen genau, was wir wollen. Josh weiß, was wir wollen. Und jetzt hoffen wir, dass wir es noch über die Ziellinie bringen können."

Rudi Völler (Sportdirektor DFB) Über die Zukunft von Florian Wirtz: "Ja, gute Gefühle in diesem Geschäft sind immer schwierig. Ich weiß, dass es Bemühungen gibt, dass der da bleibt. Es würde ihm sicher gut tun, noch ein Jahr hier zu bleiben. Das Wichtigste ist, dass sich Florian hier sehr wohl fühlt und mit dem Trainer und den Verantwortlichen ein tolles Verhältnis hat."