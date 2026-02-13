Die Meisterjäger von Borussia Dortmund hetzen den FC Bayern unerbittlich und sind bereit für das Gipfeltreffen in zwei Wochen. Beim 4:0 (3:0) gegen den 1. FSV Mainz 05 überzeugte Borussia Dortmund von Trainer Niko Kovac am Freitag nach Wochen spielerischer Armut endlich einmal vollauf, nach dem sechsten Sieg in Serie fehlen zumindest für eine Nacht nur drei Punkte auf den Spitzenreiter - und der muss am 28. Februar nach Dortmund. Serhou Guirassy (10., 42.) und Maximilian Beier (15.) brachten den BVB bereits vor dem Pausenpfiff komfortabel in Führung, alle drei Treffer fielen per Kopf. BVB-Noten: Serhou Guirassy und Julian Ryerson überragen beim Sieg gegen Mainz Dominik Kohr (84.) unterlief zudem ein Eigentor - nach einem weiteren BVB-Kopfball. Den Auftakt in seine Wochen der Wahrheit hat der BVB damit gemeistert, mit 51 Punkten und nun 15 Spielen ohne Niederlage kann er selbstbewusst nach vorne blicken.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wegweisende Wochen für den BVB Denn es geht Schlag auf Schlag: Bereits am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) steht gegen Atalanta Bergamo das erste von zwei Spielen im Kampf um den Verbleib in der Champions League an, ehe in der Bundesliga wegweisende Kracher-Duelle bei RB Leipzig (21. Februar) und gegen die Bayern folgen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Dortmund-Gala sorgt für Staunen: Prime-Beckham spielt beim BVB?

Die Devise im zunächst "wichtigsten Spiel" also war glasklar, im Fernduell um die Meisterschaft müsse seine Mannschaft erneut "vorlegen", forderte Kovac gewohnt nüchtern - und das mit gebotener Vorsicht, denn die wiedererstarkten Mainzer, die zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hatten, seien unter Coach Urs Fischer längst "keine Laufkundschaft". Tatsächlich aber war es Kovacs Mannschaft, die ihre Gäste im Duell der beiden besten Rückrunden-Teams schnell ins Schwitzen brachte. Julian Ryerson fand per Freistoß zielgenau den Kopf von Guirassy - nach Wochen in der Kritik traf der Stürmer im dritten Ligaspiel in Folge.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beier verpasst FSV einen Stimmungsdämpfer Fünf Minuten später durften die schwarz-gelben Fans dann erneut jubeln, der Tathergang war wieder fast der gleiche. Nach einer Flanke von Ryerson war es diesmal Beier, der der bunt-fröhlichen Mainzer Party am Karnevalsfreitag einen herben Stimmungsdämpfer verpasste. Auch Mainz feuerte in Form von Silas (22.) einen deftigen Warnschuss ab, erneut trafen aber die Gastgeber. Mit seinem dritten Assist bediente Ryerson erneut Guirassy.

FC Bayern: Neuer-Aus beim DFB - Wie geht es bei Bayern weiter?