Bundesliga

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 13.02.2026
  • 16:05 Uhr
Am 22. Spieltag der Bundesliga trifft Werder Bremen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für den FC Bayern München geht es nach dem erfolgreichen Auftritt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig auch in der Bundesliga weiter.

Am 22. Spieltag trifft das Team von Trainer Vincent Kompany auf Werder Bremen. Der Belgier will die Norddeutschen allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wir sagen immer, dass es keine einfachen Bundesliga-Spiele gibt. Sie haben einen neuen Trainer, das bringt eine gewisse Variabilität ins Spiel. Fußballerisch haben sie nicht so schlecht gespielt, sie haben nur zu wenig Tore gemacht."

"Es ist eine gute Mannschaft, die, wenn das Vertrauen da ist, in jedem Bereich schwierig zu bespielen ist. Wenn ein neuer Trainer beim Gegner ist, musst du taktisch flexibel sein und noch mehr auf deine Stärken achten", so Kompany weiter.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

Werder Bremen vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: Werder Bremen vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 22. Spieltag
  • Datum: 14. Februar 2026
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Weserstadion (Bremen)
Werder Bremen empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Werder Bremen - FC Bayern München live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bremen vs. FCB im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Bayern München zu Gast in Bremen: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Werder Bremen gegen FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Werder Bremen vs. FC Bayern

  • Spiel: Werder Bremen vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 14. Februar; 15:30 Uhr
  • Trainer: Daniel Thioune (Werder Bremen), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: FC Bayern München: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bis 2030

