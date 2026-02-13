- Anzeige -

FC Bayern: Upamecano-Verlängerung stößt Fans sauer auf

Bayern muss für den größtmöglichen Erfolg investieren Der FCB strebt nach dem maximalen Erfolg und macht Jagd auf die ganz großen nationalen und internationalen Titel. "Kein Viertelfinal-Niveau": Leipzig ätzt gegen Schiri Wer mehr als ein kleines Licht sein will, muss Investments entgegen der finanziellen Logik tätigen. Der FCB ist wirtschaftlich gesund, folgerichtig muss der Fokus auf dem größtmöglichen sportlichen Erfolg liegen. Genau das hat der FC Bayern mit der Verlängerung von Upamecano getan.

Upamecano der optimale Abwehrmann für Kompany Der Innenverteidiger steht stellvertretend für den Aufschwung unter Trainer Vincent Kompany. Zwar ist Upamecano nicht der weltbeste Innenverteidiger, jedoch ist er derjenige, der am besten zum Komapany-Fußball passt. Sportlich ist er daher nicht ersetzbar. Bei keinem anderen Spieler auf dem Markt hätte es eine Garantie gegeben, dass er ähnlich stark performen könnte. Dafür sind die Anforderungen im Kompany-System zu speziell. Warum also den sportlichen Erfolg in Gefahr bringen? Die Entscheidung der Bayern-Bosse war nicht nur logisch, sondern sogar alternativlos. Chapeau, Max Eberl! Genauso verfährt ein Top-Klub mit seinen Stars. DFB-Team: Manuel Neuer schließt Comeback kategorisch aus Für den Verlängerungs-Coup verdienen die Münchner vielmehr Anerkennung als Spott. Es ist ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz, dass man nicht bereit ist, seine Leistungsträger ziehen zu lassen.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt 1 / 21 © NurPhoto Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20. © News Images 20. Platz: West Ham United

Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro

Liga: Premier League © Ball Raw Images 19. Platz: Benfica Lissabon

Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro

Liga: Liga Portugal © Pressefoto Baumann 18. Platz: VfB Stuttgart

Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © Every Second Media 17. Platz: Newcastle United

Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro

Liga: Premier League © LaPresse 16. Platz: Juventus Turin

Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro

Liga: Serie A © Fotoagenzia 15. Platz: AC Mailand

Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro

Liga: Serie A © Pro Sports Images 14. Platz: Aston Villa

Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro

Liga: Premier League © Laci Perenyi 13. Platz: Atletico Madrid

Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro

Liga: La Liga © Beautiful Sports 12. Platz: Borussia Dortmund

Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © SOPA Images 11. Platz: Inter Mailand

Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro

Liga: Serie A © AFP/SID/ANDY BUCHANAN 10. Platz: FC Chelsea

Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro

Liga: Premier League © Every Second Media 9. Platz: Tottenham Hotspur

Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro

Liga: Premier League © 2025 Getty Images 8. Platz: Manchester United

Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro

Liga: Premier League © Paul Marriott 7. Platz: FC Arsenal

Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro

Liga: Premier League © Alberto Gardin 6. Platz: Manchester City

Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro

Liga: Premier League © Propaganda Photo 5. Platz: FC Liverpool

Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro

Liga: Premier League © ABACAPRESS 4. Platz: Paris St. Germain

Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro

Liga: Ligue 1 © Eibner 3. Platz: FC Bayern München

Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro

Liga: Bundesliga © AFP/SID/MANAURE QUINTERO 2. Platz: FC Barcelona

Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro

Liga: La Liga © 2026 Getty Images 1. Platz: Real Madrid

Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro

Liga: La Liga

