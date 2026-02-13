Der SV Werder Bremen steckt vor dem Spiel gegen den FC Bayern München in einer Krise. Ex-Werder-Spieler Ivan Klasnic hat zwar einen Hauch Hoffnung, ist aber von Trainer Daniel Thioune überrascht.

von Oliver Jensen,

Seit elf Spielen sieglos, auf den Relegationsplatz abgerutscht - und jetzt kommt auch noch der FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr, im Liveticker auf ran). Der SV Werder Bremen steckt in einer schwierigen Situation.

Selbst Werder-Trainer Daniel Thioune gibt sich keinen falschen Illusionen hin: "Wenn der FC Bayern einen Sahne-Tag hat, dann gibt es kaum Teams in ganz Europa, die überhaupt eine Chance haben." Seine Mannschaft brauche "das nötige Glück, vor allem aber das eigene Selbstvertrauen, um zu zeigen, wo es langgehen soll".

Der frühere Werder-Spieler Ivan Klasnic hat zumindest einen Hauch Hoffnung, dass es gegen Bayern ein Erfolgserlebnis geben könnte. "So wie die Situation ist, wird es natürlich schwer", sagt der 46-Jährige im Gespräch mit ran: "Aber ich glaube, auch Bayern ist momentan nicht in Top-Form. Sie hatten zuletzt auch in einigen Spielen ihre Probleme. Trotzdem ist das Bayern München. Man muss aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt."

Die Sieglos-Serien von Bremen sei kein Zufall, wie Klasnic glaubt: "Wenn man so lange kein Spiel gewinnt, stimmt in der Mannschaft etwas nicht. Werder hat gute Spieler. Wenn man sich den Kader anschaut, hat Bremen keineswegs schlechtere Spieler als die anderen Mannschaften. Aber wenn man so eine Negativserie hat, muss einer als Sündenbock herhalten - und das war der Trainer."

Klasnic will nicht bewerten, ob der Trainerwechsel von Horst Steffen zu Thioune notwendig war oder nicht. "Das müssen andere beurteilen: Aber diese Entscheidung wurde getroffen. Jetzt müssen sich die Spieler zusammenreißen. Denn wenn man die nächsten Spiele auch nicht gewinnt, wird es sehr düster", warnt er.