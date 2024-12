Jedes Jahr faszinieren die Fankurven Deutschlands mit tollen Choreografien und Pyro-Shows. Diese haben ihren Preis, den die Vereine bezahlen. Einer mehr, der andere weniger.

Die SG Eintracht Frankfurt ist Randale-Meister in der Saison 2023/24 des deutschen Profifußballs.

Ermittelt hat dies die "Deutsche Presse-Agentur" (dpa) anhand aller angefallenen Strafen der 56 Profi-Klubs in der abgelaufenen Spielzeit.

Insgesamt belief sich die Strafe der Frankfurter Eintracht auf 918.950 Euro. Grund dafür waren mehrere Gewalt- und Pyrotechnik-Vergehen.

Allein durch das Spiel der SGE gegen den VfB Stuttgart am 25. November 2023, bei dem es zu heftigen Ausschreitungen zwischen der Polizei und Fans der Eintracht kam, erhob der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Strafe von satten 250.000 Euro.

Das Abbrennen von Pyro kostet in der 1. Liga pro Gegenstand 1.000 Euro. In der 2. Bundesliga beläuft sich diese Strafe auf 600 Euro, in der 3. Liga liegt das Bußgeld bei 350 Euro. Das sieht der Strafenkatalog des DFB so vor.