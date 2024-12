FC Bayern München: Das Zwischenzeugnis zur Winterpause

Anzeige

Wer hat überzeugt, wer hat enttäuscht? ran hat den Spielern des FC Bayern München ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Dabei gibt es mehrere Gewinner, aber auch Verlierer. Der FC Bayern München kann zu Weihnachten ein zufriedenes Zwischenfazit ziehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich die Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany deutlich und führt die Tabelle der Bundesliga souverän an. Auch in der Champions League ist der Rekordmeister auf Kurs. Nur im DFB-Pokal musste der erste Titel nach einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen den ersten Titel abgeschrieben werden. ran hat alle bisher eingesetzten Spieler des FC Bayern in einem Zwischenzeugnis benotet.

Manuel Neuer Von Neuer bleibt in der Hinrunde vor allem eine Szene in Erinnerung: Wie er im DFB-Pokal gegen Leverkusens Jeremie Frimpong zu spät kommt, die Rote Karte sieht und damit die Niederlage des FC Bayern einleitet. Damals gab es die Note 5 in der ran-Einzelkritik. Die gleiche Note erhielt der Weltmeister von 2014 bei der 1:4-Niederlage in der Champions League in Barcelona. Über die Zukunft der 38-jährigen Torwart-Legende wird immer wieder diskutiert, in der Bundesliga spielte er aber eine sehr solide Hinrunde. ran-Note: 3

Daniel Peretz Der 24-jährige Torwart aus Israel bekam in den letzten Wochen die Chance, sich als möglicher Nachfolger Neuers zu beweisen. Peretz machte seine Sache dabei ordentlich, konnte aber auch nicht glänzen. ran-Note: 3

Sven Ulreich Der 36-Jährige brachte es September auf zwei Einsätze und zeigte einmal mehr, dass er zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Ulreich erledigte seinen Backup-Job souverän, aber ebenfalls ohne große Highlights. ran-Note: 3

Josip Stanisic Dem Rechtsverteidiger war nach seiner äußert erfolgreichen Leihe nach Leverkusen eine größere Rolle beim FC Bayern zugedacht. Einen Außenbandriss im August verhinderte das jedoch, Stanisic kommt nur auf einen Einsatz im DFB-Pokal.

ran-Note: ohne Bewertung

© Eibner

Sacha Boey Noch ein verletzter Rechtsverteidiger. Wegen einer Sprunggelenksverletzung fällt Boey wohl noch bis Mitte Januar aus. Bei seinen acht Hinrundeneinsätzen konnte er nicht sonderlich glänzen. ran-Note: 4

Raphael Guerreiro In Ermangelung echter Rechtsverteidiger kam auch Raphael Guerreiro hinten rechts zum Einsatz. Und er erledigte den Job fast immer zuverlässig. Vor allem seine Vielseitigkeit macht den Portugiesen zu einem wichtigen Spieler im Kader des FC Bayern. ran-Note: 3

Konrad Laimer Auch der Österreicher spielte phasenweise hinten rechts, er überzeugte vor allem mit seiner engagierten Spielweise. Laimer machte ein ganz starkes Spiel beim 5:1 beim Sieg gegen Leipzig kurz vor Weihnachten und bekam in der ran-Einzelkritik die Note 1. Laimer scheint das Momentum auf seiner Seite zu haben. ran-Note: 2

Minjae Kim Zu Beginn der Saison wackelte die Bayern-Abwehr, vor allem die beiden Innenverteidiger standen hoch und wirkten gegen schnelle Angreifer verwundbar. Doch die Anpassung an die Spielweise des neuen Trainers Vincent Kompany gelang, Minjae Kim wuchs in die Rolle des Abwehrchefs und zeigt beständig gute Leistungen. ran-Note: 2

© Lackovic

Dayot Upamecano Was für Kim gilt, gilt auch für Upamecano. Oft wirkte der Franzose in der Vergangenheit unsicher, oft unterliefen ihm Böcke. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Gemeinsam mit Kim bildet Upamecano mittlerweile ein echtes Bollwerk, aus der Startelf ist er kaum noch wegzudenken. ran-Note: 2

Eric Dier Wo Gewinner sind, sind natürlich auch Verlierer. Da sich Kim und Upamecano in der Innenverteidigung etabliert haben, kommt der Engländer kaum noch zum Einsatz. Aber er hat die Rolle als Backup angenommen und ist bereit, wenn er gebraucht wird. Auch das ist sehr wichtig. ran-Note: 4

Alphonso Davies Vincent Kompany setzt in seiner Abwehr vor allem auf Geschwindigkeit und die hat Davies zu bieten. Der Linksverteidiger blüht unter dem neuen Trainer wieder richtig auf und ist einer der Gewinner der Hinrunde. Zuletzt zeigte Davies gegen Leipzig wieder, wie wichtig er vorne und hinten ist. Der FC Bayern wird wohl tief in den Geldbeutel greifen müssen, um seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. ran-Note: 2

© Eibner

Adam Aznou Dem 18-jährigen Linksverteidiger könnte die Zukunft beim FC Bayern gehören. Bisher kam das Top-Talent aber nur auf Kurzeinsätze. ran-Note: ohne Bewertung

Joshua Kimmich Kimmich ist der Gewinner der Hinrunde. Unter Tuchel war er nicht unverzichtbar, unter Kompany ist er wieder Motor des Bayern-Spiels und Chef auf dem Platz. Auch hier wird sich der FC Bayern bemühen müssen, um Kimmich über den Sommer 2025 in München zu halten. ran-Note: 1

© Nordphoto

Aleksandar Pavlovic Der 20-jährige ist der Kronprinz im zentralen Mittelfeld der Bayern, in der Hinrunde wurde er dieser Rolle wieder gerecht. Ein Schlüsselbeinbruch verhinderte jedoch mehr als 13 Pflichtspielsätze. ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler galt als das Sorgenkind des FC Bayern und schien zu Beginn der Saison komplett auf dem Abstellgleis. Dass er nicht aufsteckte und auf 17 Pflichtspieleinsätze kam, spricht klar für Goretzka. Falls es beim FC Bayern nicht weitergehen sollte, hat der 29-Jährige jedenfalls ein Bewerbungsschreiben für andere Vereine abgegeben. ran-Note: 3

Joao Palhinha Palhinha hatte einen schwierigen Start. Aber auch durch die Verletzung von Pavlovic kam der Wunschspieler von Thomas Tuchel noch zu 13 Einsätzen. Dabei lieferte der Portugiese ordentlich ab. Von einem 51-Millionen-Euro-Transfer hätte man vielleicht trotzdem mehr erwartet. ran-Note: 4

Jamal Musiala Manchmal vergisst man, dass Jamal Musiala erst 21 Jahre alt ist, so lange ist der Nationalspieler schon dabei. Gerade in dieser Hinrunde hat der Offensivspieler offensichtlich nochmal einen großen Schritt gemacht. Er ist Fixpunkt in der Bayern-Offensive, Musiala schießt wichtige Tore und glänzt als Vorbereiter. Musiala rettete den Bayern auch im Top-Spiel in Dortmund mit einem Kopfball zum späten 1:1 einen Punkt. ran-Note: 1

© Eibner

Thomas Müller 22 Pflichtspieleinsätze belegen, wie wichtig Thomas Müller immer noch ist. An seine früheren Statistiken kommt der 35-Jährige aber nicht mehr heran, vier Scorerpunkte in der Bundesliga bedeuten Platz 62 in dieser Wertung. Als Gesicht des FC Bayern und Motivator auf und neben dem Platz ist der Weltmeister von 2014 aber nach wie vor sehr wichtig. ran-Note: 3

Leroy Sane Der Nationalspieler zeigt ordentliche Leistungen. Allerdings ist es wie fast immer bei Leroy Sane, es bleibt irgendwie das Gefühl, das mehr möglich wäre. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose kam im Sommer für 53 Millionen Euro von Crystal Palace. Während der 23-jährige Offensivspieler vor allem in den ersten Wochen begeisterte, zeigte die Formkurve zuletzt eher nach unten. Weshalb er nur eine "3" bekommt. Denn der letzte Eindruck zählt bekanntlich und wie bei Palhinha ist die Ablösesumme auch eine Verpflichtung. ran-Note: 3

© Eibner

Kingsley Coman Immerhin 19 Pflichtspiele machte der Franzose, zuletzt musste er wegen eines Muskelfaserrisses wieder aussetzen. Meistens lieferte Coman solide ab, ohne groß zu glänzen. ran-Note: 4

Serge Gnabry Ähnlich wie Coman. Machte 17 Pflichtspiele, konnte trotz guten Starts in die Saison aber nicht nachhaltig überzeugen. Zuletzt fiel Gnabry verletzt aus. ran-Note: 4

Mathys Tel Der 19-jährige Stürmer ist der Härtefall in diesem Hinrunden-Zeugnis. Natürlich ist Tel nach wie vor ein junger Spiel mit großem Talent. Allerdings schaffte er es bei zwölf Einsätzen nicht, auf sich aufmerksam zu machen. Er blieb ohne Tor und Assist, im Top-Spiel gegen Dortmund stand er in der Startelf, spielte aber unauffällig. Auch die Verletzungspause von Harry Kane konnte Tel nicht nutzen, um sich als Backup für den Engländer aufzudrängen. ran-Note: 5

© IMAGO/DeFodi Images

Arijon Ibrahimovic Das Talent kam bisher nur zu einem Kurzeinsatz. ran-Note: ohne Bewertung