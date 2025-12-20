Dreierpack von Pejcinovic reicht Wolfsburg nicht

Ein Dreierpack von Dzenan Pejcinovic reichte nicht aus, um Daniel Bauer einen Punkt nach seiner Beförderung zum Cheftrainer des VfL Wolfsburg zu bescheren. Noch vor dem Anpfiff hatten die Niedersachsen Fakten geschaffen und den bisherigen Interimstrainer bis 2027 an sich gebunden.

Die erhoffte sportliche Wirkung blieb jedoch aus: In einem turbulenten Spiel unterlag der VfL dem SC Freiburg 3:4 (1:1) und verpasste den dritten Sieg in Serie.

Wolfsburg kommt somit weiterhin nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus, unter Bauers Regie war es die zweite Niederlage. Die Freiburger liegen nach dem Auswärtssieg im Mittelfeld der Tabelle.

Philipp Treu (5.), Vincenzo Grifo (56./Foulelfmeter) und Derry Scherhant (78.) trafen für die Freiburger, hinzu kam ein Eigentor von Jenson Seelt (71.). Pejcinovic (13., 49. und 69.) machte für die Wolfsburger seine ersten drei Bundesliga-Treffer - es half nichts.

"Das fühlt sich heute nochmal ein bisschen anders an. Die Vorfreude ist noch größer, ich hoffe, dass wir den Tag heute abrunden", sagte Bauer, der im November zunächst interimsweise die Nachfolge von Paul Simonis angetreten hatte, nach seiner Beförderung vor dem Spiel bei Sky und mahnte: "Freiburg ist total gefährlich, ich habe die Jungs eindringlich gewarnt. Das wird alles andere als ein Selbstläufer."