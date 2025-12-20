Bundesliga: VfL Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer - Vertrag bis Sommer 2027

Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen werden beim VfL Wolfsburg nun belohnt. Daniel Bauer wird zum Cheftrainer befördert.

Jetzt ist es offiziell: Daniel Bauer (43) wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Cheftrainer befördert.

Wie der Verein am Samstag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) bekannt gab, erhält Bauer einen Vertrag bis Juni 2027.

"Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen.

Sportdirektor Pirmin Schwegler ergänzte: "Die Leistungen auf dem Platz – und auch die Ergebnisse – sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass Daniel der richtige Mann ist, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus zu erreichen."