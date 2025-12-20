- Anzeige -
Bundesliga: VfL Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer - Vertrag bis Sommer 2027

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 14:55 Uhr
  • SID

Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen werden beim VfL Wolfsburg nun belohnt. Daniel Bauer wird zum Cheftrainer befördert.

Jetzt ist es offiziell: Daniel Bauer (43) wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Cheftrainer befördert.

Wie der Verein am Samstag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) bekannt gab, erhält Bauer einen Vertrag bis Juni 2027.

"Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen.

Sportdirektor Pirmin Schwegler ergänzte: "Die Leistungen auf dem Platz – und auch die Ergebnisse – sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass Daniel der richtige Mann ist, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus zu erreichen."

Schwegler arbeitet erst seit der Vorwoche bei den Wolfsburgern, der frühere Frankfurter Funktionär trat die Nachfolge des entlassenen Sebastian Schindzielorz an.

Daniel Bauer hatte für Paul Simonis übernommen

Bauer, der bisherige U19-Trainer, hatte den Trainerjob beim VfL Mitte November für den entlassenen Paul Simonis übernommen und nach einer Niederlage und einem Unentschieden zuletzt zwei Siege gefeiert.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins", sagte Bauer. "Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt."

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Trainerteam und den Spielern weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten und alles für den VfL herauszuholen."

Bauer wird im Januar 2026 parallel zu seiner Tätigkeit als Cheftrainer die Pro-Lizenz erwerben.

