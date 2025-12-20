Bundesliga: Augsburg gegen Bremen - Magerkost zum Fest

In einem eher durchschnittlichen Spiel trennen sich der FC Augsburg und Werder Bremen mit einem Unentschieden. Magerkost zum Jahresausklang: Zum Abschluss des Intermezzos von Manuel Baum hat der FC Augsburg einen zweiten Sieg unter dem Interimstrainer verpasst. Gegen Werder Bremen reichte es für die Schwaben nur zu einem 0:0, in den drei Spielen nach der Trennung von Sandro Wagner kamen sie damit zu vier Punkten. Nach der Winterpause soll Baum von einem neuen Cheftrainer abgelöst werden. Augsburg hatte Pech bei einem Pfostenschuss von Elvis Rexhbecaj (76.) und einem Kopfball von Phillip Tietz (90.+7) an die Latte. Bundesliga: VfL Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer - Vertrag bis Sommer 2027

Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund: Immer Ärger mit dem BVB-Star Zudem wurde ein Treffer von Alexis Claude-Maurice (79.) nach Begutachtung durch den VAR aberkannt. Ansonsten war das Spiel lange geprägt von Chancenarmut - erst in der Schlussphase wurde wenig turbulent.

FC Augsburg: Durchschnittliches Spiel im Halbzeit Eins Die Bremer gehen deshalb mit einer anhaltenden Ergebniskrise ins neue Jahr. Der Punkt in Augsburg war nach zwei Niederlagen zuvor erst der zweite aus den vergangenen fünf sieglosen Spielen.

In den 15 Begegnungen seit Saisonbeginn hat die Mannschaft von Trainer Horst Steffen lediglich 18 Treffer erzielt. Augsburg besaß durch Marius Wolf (10.) eine sehr gute Gelegenheit, um früh in Führung zu gehen, Bremens Torhüter Mio Backhaus aber reagierte hervorragend. Ansonsten hatten beide Mannschaften Probleme, zu gefährlichen Aktionen zu kommen - zu gut standen die beiden Abwehrreihen. Die Folge: Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin.

