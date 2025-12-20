- Anzeige -
Bundesliga: Augsburg gegen Bremen - Magerkost zum Fest

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 17:29 Uhr
  • SID

In einem eher durchschnittlichen Spiel trennen sich der FC Augsburg und Werder Bremen mit einem Unentschieden.

Magerkost zum Jahresausklang: Zum Abschluss des Intermezzos von Manuel Baum hat der FC Augsburg einen zweiten Sieg unter dem Interimstrainer verpasst.

Gegen Werder Bremen reichte es für die Schwaben nur zu einem 0:0, in den drei Spielen nach der Trennung von Sandro Wagner kamen sie damit zu vier Punkten. Nach der Winterpause soll Baum von einem neuen Cheftrainer abgelöst werden.

Augsburg hatte Pech bei einem Pfostenschuss von Elvis Rexhbecaj (76.) und einem Kopfball von Phillip Tietz (90.+7) an die Latte.

Zudem wurde ein Treffer von Alexis Claude-Maurice (79.) nach Begutachtung durch den VAR aberkannt. Ansonsten war das Spiel lange geprägt von Chancenarmut - erst in der Schlussphase wurde wenig turbulent.

FC Augsburg: Durchschnittliches Spiel im Halbzeit Eins

Die Bremer gehen deshalb mit einer anhaltenden Ergebniskrise ins neue Jahr. Der Punkt in Augsburg war nach zwei Niederlagen zuvor erst der zweite aus den vergangenen fünf sieglosen Spielen.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

In den 15 Begegnungen seit Saisonbeginn hat die Mannschaft von Trainer Horst Steffen lediglich 18 Treffer erzielt.

Augsburg besaß durch Marius Wolf (10.) eine sehr gute Gelegenheit, um früh in Führung zu gehen, Bremens Torhüter Mio Backhaus aber reagierte hervorragend.

Ansonsten hatten beide Mannschaften Probleme, zu gefährlichen Aktionen zu kommen - zu gut standen die beiden Abwehrreihen. Die Folge: Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin.

Alutreffer verhindert Augsburger Sieg

Werder hatte ein wenig mehr vom weitgehend zähen Spiel und erkämpfte und erspielte sich immerhin zahlreiche Ecken: Bis zur Pause waren es bereits deren neun. Gefahr für das Tor von Finn Dahmen ging davon kaum aus, im Gegensatz zu einer Szene gleich nach dem Seitenwechsel:

Cameron Puertas verfehlte das Augsburger Tor mit einem Schlenzer nur knapp (48.).

Chancen blieben hüben wie drüben aber zunächst Mangelware - erst als beide Mannschaften mit zunehmender Spieldauer auf den Sieg drängten, ergeben sich gute gelegenheiten.

Die besten besaß der FCA durch die Aluminiumtreffer von Rexhbecaj und Tietz. Kurz zuvor war ein Kopfball von Amos Pieper nur knapp über die Latte des Augsburger Gehäuses geflogen (67.).

Auch interessant: 2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt am Jahrestag des Anschlags - Düsseldorf gelingt Mislintat-Einstand

