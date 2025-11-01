Der 1. FSV Mainz 05 beendet seine Niederlagen-Serie im eigenen Stadion, muss sich gegen Werder Bremen aber spät mit einem Remis begnügen.

Der erste Punkt im eigenen Stadion ist eingefahren – doch trotz eines Achtungserfolgs gegen Werder Bremen wartet der 1. FSV Mainz 05 weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga. Die Rheinhessen trennten sich am Samstagnachmittag von den Norddeutschen 1:1 (1:0), mussten dabei einen späten Ausgleich verkraften - und stecken weiter tief in der Abstiegszone fest, nachdem das Team von Trainer Bo Henriksen zuvor viermal in Folge verloren hatte.

Dank des Treffers von Silvan Widmer (36.) immerhin konnte Mainz nach zuvor vier Heimpleiten erstmals in dieser Saison vor den eigenen Fans punkten, doch der für Bremen erfolgreiche Jens Stage (86.) verpasste den Gastgeber in der Schlussphase einen Stimmungsdämpfer. Die Werderaner blieben durch das Remis zum vierten Mal hintereinander unbesiegt und stehen nach neun Spieltagen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

"Ich weiß, dass es gerade schwierig ist", hatte der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor der Partie gesagt, "aber wir müssen Spaß haben. Es ist auch okay, Fehler zu machen." Worte, die fruchteten: die Nullfünfer zeigten von Beginn an den geforderten Mut. Die erste Großchance der Partie allerdings gehörte den Bremern, Marco Grüll jedoch schloss nach einem Diagonalpass von Romano Schmid zu zentral ab (13.).