BVB und FC Schalke: Wilde Schlägerei zwischen Ultras von Dortmund und S04 am Kölner Hauptbahnhof

  • Veröffentlicht: 01.11.2025
  • 17:23 Uhr
  • ran.de

Am Kölner Hauptbahnhof kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Ultras von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Der Kölner Hauptbahnhof wurde am Samstagmorgen laut einem Bericht der "Bild" zum Schauplatz einer wüsten Schlägerei zwischen Ultras der Revier-Rivalen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Während Dortmunder Ultras nach dem Auswärtssieg am Freitagabend in Augsburg (1:0) in Köln auf die Weiterfahrt warteten, kam um 6:15 Uhr ein Sonderzug mit Schalke-Fans auf dem Weg nach Karlsruhe am Hauptbahnhof an.

"Ein bislang unbekannter Schalke-Fan hat dann im Bahnhof auf Gleis 8 die Notbremse gezogen, danach sind sofort 340 Schalker aus dem Zug gestürmt", wird eine Sprecherin der Bundespolizei zu den Vorkommnissen zitiert.

Daraufhin stürmten nach Polizeiangaben etwa 340 BVB-Ultras und gewaltbereite Hooligans aus ihrem ICE und attackierten die Schalker.

Einsatz in Köln: Polizei setzt Pfefferspray ein

Die Bundespolizei brachte daraufhin Schlagstöcke und Pfefferspray zum Einsatz, um die Massenschlägerei im Tunnel zwischen den Gleisen 4 und 5 zu stoppen.

Beim Polizeieinsatz wurde nach offiziellen Angaben ein Beamter verletzt. Nach Eintreffen der Verstärkung aus dem Polizeipräsidium Köln konnte die Exekutive die Lage in den Griff bekommen.

Da die Hooligans und Ultras deutlich in der Überzahl waren, konnte die Polizei keine Festnahmen durchführen, es laufen jedoch Ermittlungen wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen die Polizei und wiederrechtliche Betätigung der Notbremse.

Auch Schalker waren involviert
