Am Kölner Hauptbahnhof kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Ultras von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Der Kölner Hauptbahnhof wurde am Samstagmorgen laut einem Bericht der "Bild" zum Schauplatz einer wüsten Schlägerei zwischen Ultras der Revier-Rivalen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Während Dortmunder Ultras nach dem Auswärtssieg am Freitagabend in Augsburg (1:0) in Köln auf die Weiterfahrt warteten, kam um 6:15 Uhr ein Sonderzug mit Schalke-Fans auf dem Weg nach Karlsruhe am Hauptbahnhof an.

"Ein bislang unbekannter Schalke-Fan hat dann im Bahnhof auf Gleis 8 die Notbremse gezogen, danach sind sofort 340 Schalker aus dem Zug gestürmt", wird eine Sprecherin der Bundespolizei zu den Vorkommnissen zitiert.