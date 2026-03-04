Bundesliga: Ex-Torhüter Georg Koch mit 54 Jahren verstorben

Wie die "Bild" berichtet, ist der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch am Mittwochmittag im Alter von 54 Jahren gestorben.

Kooch hatte im Mai 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihm unheilbarer Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde.

"Es ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden", sagte er damals in einem Interview der "Bild am Sonntag". Er selbst wusste bereits seit 2023 von der Diagnose.

Koch avancierte Anfang der 1990er Jahre zum Stammtorhüter von Fortuna Düsseldorf und spielte für die Fortuna in der 2. und 1. Bundesliga.

Weitere Stationen waren die PSV Eindhoven, Arminia Bielefeld, der 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, der MSV Duisburg, Dinamo Zagreb und Rapid Wien. Insgesamt absolvierte Koch 213 Bundesliga-Spiele und 165 Partien in der 2. Bundesliga.

Mit Dinamo Zagreb gewann er 2008 das kroatische Double, mit Eindhoven triumphierte er 1998 im niederländischen Supercup.