Mit gerade einmal 16 Jahren steht Kennet Eichhorn von Hertha BSC schon bei den ganz Großen auf dem Einkaufszettel. Nun soll der FC Bayern bereits sein Interesse bekundet haben.

Er war die Sensation der Hertha-Hinrunde: Kennet Eichhorn avancierte mit gerade einmal 16 Jahren zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld des Zweitligisten.

12 Ligaspiele absolvierte er, ehe ihn Mitte Januar eine Sprunggelenksverletzung zurückwarf. Noch ist unklar, wann Eichhorn wieder spielen kann. Prominente Interessenten hat er dennoch schon auf den Plan gebracht.

Denn wie die "Bild" berichtet, soll der FC Bayern München bereits sein konkretes Interesse an Eichhorn bei dessen Berater-Agentur "11Wins" hinterlegt haben.

Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der FC Barcelona, Manchester United und Real Madrid sollen am Mittelfeldmann interessiert sein.