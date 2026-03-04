- Anzeige -
FC Bayern wohl interessiert an Hertha-Talent Eichhorn: Wird Jamal Musiala zum Ass im Ärmel?

  • Veröffentlicht: 04.03.2026
  • 17:38 Uhr

Mit gerade einmal 16 Jahren steht Kennet Eichhorn von Hertha BSC schon bei den ganz Großen auf dem Einkaufszettel. Nun soll der FC Bayern bereits sein Interesse bekundet haben.

Er war die Sensation der Hertha-Hinrunde: Kennet Eichhorn avancierte mit gerade einmal 16 Jahren zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld des Zweitligisten.

12 Ligaspiele absolvierte er, ehe ihn Mitte Januar eine Sprunggelenksverletzung zurückwarf. Noch ist unklar, wann Eichhorn wieder spielen kann. Prominente Interessenten hat er dennoch schon auf den Plan gebracht.

Denn wie die "Bild" berichtet, soll der FC Bayern München bereits sein konkretes Interesse an Eichhorn bei dessen Berater-Agentur "11Wins" hinterlegt haben.

Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der FC Barcelona, Manchester United und Real Madrid sollen am Mittelfeldmann interessiert sein.

FC Bayern: Jamal Musiala als Ass im Ärmel?

Ein möglicher Vorteil für die Bayern: Sie haben mit Jamal Musiala und Wisdom Mike schon zwei Spieler unter Vertrag, die von "11Wins" vertreten werden.

Eichhorns Marktwert wird von transfermarkt.de auf 20 Millionen Euro geschätzt. Das Hertha-Eigengewächs stammt aus Bernau bei Berlin und lief bereits für die deutschen U15-, U16- und U17-Nationalmannschaften auf.

Bei seinem Liga-Debüt am 10. August 2025 stellte er einen neuen Rekord als jüngster Spieler der Zweitliga-Geschichte auf: Damals war er gerade einmal 16 Jahre und 14 Tage alt.

