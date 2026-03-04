Einem neuen Leak zufolge wird der FC Bayern zur kommenden Saison ein außergewöhnliches Trikot präsentieren und dafür mit einer in München ansässigen Luxus-Marke kooperieren.

Ein Mix aus bayerischer Tradition und modernem, globalem Lifestyle – dafür steht MCM. Das Mode-Label wurde 1976 in München von Michael Cromer gegründet.

Markenzeichen ist das "Visetos"-Muster: ein cognacfarbener Untergrund mit dem schwarzen MCM-Logo, das aus den drei Buchstaben, einem Lorbeerkranz und einer Schleife besteht.

Nun scheint es gut möglich, dass sich das MCM-Logo in der kommenden Saison auf einem Trikot des FC Bayern München wiederfindet.

Das für gewöhnlich sehr gut informierte Portal "Footy Headlines" berichtet nämlich genau das in einem neuen Leak am Mittwoch.