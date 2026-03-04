- Anzeige -
FC Bayern: Trikot-Beben beim Rekordmeister? FCB offenbar vor Kooperation mit Luxus-Label für neues Trikot

  • Aktualisiert: 04.03.2026
  • 17:59 Uhr
  • ran

Einem neuen Leak zufolge wird der FC Bayern zur kommenden Saison ein außergewöhnliches Trikot präsentieren und dafür mit einer in München ansässigen Luxus-Marke kooperieren.

Ein Mix aus bayerischer Tradition und modernem, globalem Lifestyle – dafür steht MCM. Das Mode-Label wurde 1976 in München von Michael Cromer gegründet.

Markenzeichen ist das "Visetos"-Muster: ein cognacfarbener Untergrund mit dem schwarzen MCM-Logo, das aus den drei Buchstaben, einem Lorbeerkranz und einer Schleife besteht.

Nun scheint es gut möglich, dass sich das MCM-Logo in der kommenden Saison auf einem Trikot des FC Bayern München wiederfindet.

Das für gewöhnlich sehr gut informierte Portal "Footy Headlines" berichtet nämlich genau das in einem neuen Leak am Mittwoch.

Kooperationen mit Luxus-Labels im Trend

"Wir erwarten, dass die 'Bayern x MCM'-Kollektion Fußball und Luxusmode miteinander verbindet und damit den aktuellen Trend zu hochwertigen Kooperationen zwischen großen Vereinen und Lifestyle-Marken fortsetzt", schreibt das Portal.

Zum genauen Design des Trikots ist noch nichts bekannt, vermutlich wird es aber in Zusammenarbeit mit dem Bayern-Ausrüster Adidas entstehen.

