FC Bayern: Harry Kane spricht über Rekord von Robert Lewandowski - und stellt eigene Rechnung auf

Robert Lewandowski erzielte vor fünf Jahren 41 Saisontreffer, Harry Kane könnte den Bundesliga-Rekord knacken. Dafür macht er seine eigene Rechnung auf.

Harry Kane rechnet bei seiner Jagd auf den Torrekord der Bundesliga und Robert Lewandowski mit einem engen Rennen. "Ich bin sicher in einer guten Position", sagte der Superstar des FC Bayern München der "Bild"-Zeitung, ergänzte aber: "Es wird schon schwer, ihn zu schlagen."

Sein Vorgänger habe in der Rekordsaison 2020/21 mit 41 Treffern "sogar ein paar Spiele verpasst, dafür hat er viele Hattricks erzielt in der Zeit", meinte Kane und betonte: "Ich denke, die Chancen sind momentan ziemlich ausgeglichen, ob ich es schaffe oder nicht."

Dabei macht der Engländer, der bei noch zehn ausstehenden Spielen bei 30 Treffern steht, seine ganz eigene Rechnung auf.

"Ich unterteile die Spiele in Etappen. Zum Beispiel von jetzt bis zur Länderspielpause. Da haben wir fünf Spiele. Dann frage ich: Schaffe ich fünf Tore?"