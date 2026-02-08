bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Bundesliga - FC Bayern vs. Hoffenheim: Diskussionen um Platzverweis für Akpoguma und Elfmeter für München
- Veröffentlicht: 08.02.2026
- 18:13 Uhr
- ran.de
Im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und 1899 Hoffenheim sorgt eine Schlüsselentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler für Diskussionen.
Zum Abschluss des 21. Spieltages der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Sonntagabend 1899 Hoffenheim.
In diesem Spitzenduell fällte Schiedsrichter Tobias Stieler bereits in der 17. Minute eine wegweisende Entscheidung, die für viele Diskussionen sorgt.
Nach einem Zweikampf zwischen Kevin Akpoguma und Luis Diaz zeigte Stieler zum einen auf den Elfmeterpunkt, aber zusätzlich auch noch dem Hoffenheimer Verteidiger die Rote Karte wegen einer vermeintlichen Notbremse.
Ballack: "Eine sehr harte Entscheidung"
Wie die Wiederholungen aber zeigten, brachte eigentlich Diaz Akpoguma erst ins Straucheln, danach kam der Kolumbianer des FC Bayern zu Fall.
"Das ist bitter. Je öfter ich es mir anschaue, desto mehr sehe ich, dass Diaz auch ein bisschen den Arm von Akpoguma zieht. Es ist wirklich eine sehr harte Entscheidung vor allem Dingen auch folgend mit der Roten Karte", sagte Michael Ballack in seiner Rolle als "DAZN"-Experte zur Elfmeterszene.
Dennoch blieben sowohl der Elfmeter als auch der Platzverweis nach dem VAR-Check bestehen. Harry Kane erzielte anschließend per Strafstoß den zwischenzeitlichen Führungstreffer des Rekordmeisters.