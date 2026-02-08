Im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und 1899 Hoffenheim sorgt eine Schlüsselentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler für Diskussionen.

Zum Abschluss des 21. Spieltages der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Sonntagabend 1899 Hoffenheim.

In diesem Spitzenduell fällte Schiedsrichter Tobias Stieler bereits in der 17. Minute eine wegweisende Entscheidung, die für viele Diskussionen sorgt.

Nach einem Zweikampf zwischen Kevin Akpoguma und Luis Diaz zeigte Stieler zum einen auf den Elfmeterpunkt, aber zusätzlich auch noch dem Hoffenheimer Verteidiger die Rote Karte wegen einer vermeintlichen Notbremse.