- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - FC Bayern vs. Hoffenheim: Diskussionen um Platzverweis für Akpoguma und Elfmeter für München

  • Veröffentlicht: 08.02.2026
  • 18:13 Uhr
  • ran.de

Im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und 1899 Hoffenheim sorgt eine Schlüsselentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler für Diskussionen.

Zum Abschluss des 21. Spieltages der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Sonntagabend 1899 Hoffenheim.

In diesem Spitzenduell fällte Schiedsrichter Tobias Stieler bereits in der 17. Minute eine wegweisende Entscheidung, die für viele Diskussionen sorgt.

Nach einem Zweikampf zwischen Kevin Akpoguma und Luis Diaz zeigte Stieler zum einen auf den Elfmeterpunkt, aber zusätzlich auch noch dem Hoffenheimer Verteidiger die Rote Karte wegen einer vermeintlichen Notbremse.

- Anzeige -
- Anzeige -

Ballack: "Eine sehr harte Entscheidung"

Wie die Wiederholungen aber zeigten, brachte eigentlich Diaz Akpoguma erst ins Straucheln, danach kam der Kolumbianer des FC Bayern zu Fall.

"Das ist bitter. Je öfter ich es mir anschaue, desto mehr sehe ich, dass Diaz auch ein bisschen den Arm von Akpoguma zieht. Es ist wirklich eine sehr harte Entscheidung vor allem Dingen auch folgend mit der Roten Karte", sagte Michael Ballack in seiner Rolle als "DAZN"-Experte zur Elfmeterszene.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB: Mitleid mit Wolfsburg? Niko Kovac macht klare Ansage

Dennoch blieben sowohl der Elfmeter als auch der Platzverweis nach dem VAR-Check bestehen. Harry Kane erzielte anschließend per Strafstoß den zwischenzeitlichen Führungstreffer des Rekordmeisters.

News und Videos zur Bundesliga
Überragend: Luis Díaz
News

Díaz-Show gegen Hoffenheim: Bayern wieder auf Kurs

  • 08.02.2026
  • 19:25 Uhr
imago images 1066807837
News

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Halbzeit 3:1

  • 08.02.2026
  • 18:19 Uhr
Christoph Baumgartner
News

Baumgartner im Mittelpunkt: RB Leipzig gewinnt in Köln

  • 08.02.2026
  • 17:41 Uhr
Neuer zuletzt beim 2:2 in Hamburg
News

Grünes Licht! FCB mit Neuer und Kane

  • 08.02.2026
  • 17:17 Uhr

Bundesliga: "Spielentscheidend" - Manuel Baum frustriert über Schiedsrichter

  • Video
  • 02:22 Min
  • Ab 0
imago images 1071926859Update
News

Eberl spricht über Vuskovic-Gerüchte

  • 08.02.2026
  • 15:02 Uhr
Ittrich
News

Bundesliga-Schiri gibt zu: Dieser Elfmeter war falsch

  • 08.02.2026
  • 11:55 Uhr
Guirassy (r.) erzielt den entscheidenden Treffer
News

Spieler des Tages: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

  • 08.02.2026
  • 11:36 Uhr
Unzufrieden mit dem Auftritt: Kasper Hjulmand
News

Hjulmand verärgert: "Wir sind nicht zufrieden"

  • 08.02.2026
  • 06:35 Uhr
Daniel Thioune vor der Bremer Fankurve
News

"An den Weg glauben": Thioune hofft auf die Werder-Wende

  • 08.02.2026
  • 06:32 Uhr